PCIe Gen 5 SSD’lerde ısınma sorunu büyüyor, HDD performansına geriliyor

Tam Boyutta Gör SSD dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen PCIe Gen 5 teknolojisi ne yazık ki sorunlarla boğuşuyor. Performans çıtasının yükselmesi ile birlikte gürültüden aşırı ısınmaya kadar farklı sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

PCIe Gen 5 SSD almak mantıklı mı?

İlk olarak Japonya’da piyasaya çıkan Gen 5 SSD modelleri Corsair ve Micron gibi markalar sayesinde global çapta da bulunabilir hale geldi. Haliyle gerçek kullanım testleri de internete düştü. İlk modeller pek iç açıcı değil.

PCIe 5.0 SSD’ler gürültü çıkarıyor mu? 3 ay önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda Japon CFD Gaming markasına ait Gen 5 SSD sürücüsünün fan hızının arttığı ve haliyle gürültülü çalıştığı gündeme gelmişti. Corsair MP700 modelinin ise aşırı ısınma sonrasında kontrolcüyü kapattığı ve bilgisayarın mavi ekrana gittiği ortaya çıkmıştı.

Micron Crucial T700 modeli ise en azından mavi ekran vermemek için farklı bir yol izliyor. Kontrolcünün hızını düşürerek ısınmayı engellemeye çalışıyor. Bu durumda ise veri aktarım hızları 100MB/s seviyesine kadar düşüyor.

Aslında burada sorunun kaynağı Phison E26 kontrolcüsü. 86 dereceye ulaştığında güvenlik yazılımları farklı çözümleri devreye sokmak zorunda kalıyor. Bu bakımdan mutlaka Gen 5 SSD modellerinin entegre soğutma çözümleri ile tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Diğer taraftan oyuncu ve profesyonel dizüstü modellerinde bir sıkıntı olmasa da inceliğe önem veren dizüstü modellerinde bu sorunlar can sıkıcı olabilir.

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