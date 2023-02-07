İlk PCIe 5.0 SSD ürünü çok gürültülü

PCIe 5.0 SSD’ler ne kadar hızlı?
Japon CFD Gaming tarafından piyasaya sürülen Micron 3D TLC NAND tabanlı SSD modeli 10GB/s hızlarına ulaşırken 1500K IOPS rastgele erişim performansına sahipti. Isınmayı engellemek için de 20mm bir fan kullanılmıştı.
Phison E26 kontrolcüsü kullanan ürünün ilk testlerinden bilgiler geldi. Kaynaklar 21000 RPM fanın oldukça fazla gürültü çıkardığını belirtiyor. Performans ise kutuda yazanın bir miktar daha üzerine çıkabiliyor. Yine de gürültü olması bir dezavantaj.
Piyasaya ilk çıkmak istemesi nedeniyle CFD Gaming firmasının yeterli optimizasyon yapamamış olması bir ihtimal ve sonraki güncellemelerde sorun çözülebilir. Ne var ki ilk etapta PCIe 5.0 SSD modellerinde bir ısınma ve fan gürültüsü sorunu olacak gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?