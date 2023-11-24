Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Nvidia, Çin'deki müşterilerine özel olarak hazırladığı yeni H20 yapay zeka (AI) çipinin çıkışını 2024'ün ilk çeyreğine kadar erteledi. İki kaynağa göre (Reuters aracılığıyla) Nvidia, H20 çipinin çıkışını şubat veya mart ayına kadar erteleyecek çünkü sunucu üreticilerinin çiple entegrasyon sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Çin, Nvidia’nın yeni çiplerini beklemek zorunda

HGX H20, Nvidia’nın geçtiğimiz haftalarda devreye sokulan yeni ABD ihracat kısıtlamalarına uymak için geliştirdiği Çin odaklı üç çipten en güçlüsü. Sektör kaynaklarına göre bu çip, içinde bulunduğumuz kasım ayında piyasaya sürülmeliydi.

H20'ye ek olarak Nvidia’nın ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen L20 ve L2 çipleri de bulunuyor. AD102 GPU'yu tercih eden L20 serisinin, PCIe arayüzü üzerinden 4800 TOPS'luk maksimum işlem performansı içinde kalırken 48GB ve 24GB GDDR6'lık daha düşük bellek kapasiteleri sunduğu bildiriliyor.

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Yeni çipler, Nvidia’nın sıkılaştırılmış ABD kuralları uyarınca gelişmiş A800 ve H800 ürünlerini sevk etmesinin yasaklanmasının ardından Çin'deki pazar payını korumasını sağlamak için tasarlanmıştı. Kurallara takılmayan yeni çipler, firmanın son teknolojileriyle birlikte geliyor ancak bilgi işlem kapasitesi bunlarda daha sınırlı.

Bu arada ABD’nin kısıtlamalarından sadece Nvidia etkilenmiyor, AMD gibi firmalar da etkileniyor. Hatta geçtiğimiz ağustos ayında AMD CEO'su Lisa Su, Çin'de yapay zeka çiplerine yönelik artan talepten faydalanmak amacıyla Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka çipi geliştirmeyi planladığını duyurmuştu. AMD aynı zamanda Nvidia’nın üst seviye çözümleriyle rekabet edebilmek için Instinct MI300 platformunu da hazırlıyor.

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Nvidia, Çin’e özel geliştirdiği yeni yapay zeka çipini erteledi