Nvidia, Çin’e özel geliştirdiği yeni yapay zeka çipini erteledi

Çin, Nvidia’nın yeni çiplerini beklemek zorunda
HGX H20, Nvidia’nın geçtiğimiz haftalarda devreye sokulan yeni ABD ihracat kısıtlamalarına uymak için geliştirdiği Çin odaklı üç çipten en güçlüsü. Sektör kaynaklarına göre bu çip, içinde bulunduğumuz kasım ayında piyasaya sürülmeliydi.
H20'ye ek olarak Nvidia’nın ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen L20 ve L2 çipleri de bulunuyor. AD102 GPU'yu tercih eden L20 serisinin, PCIe arayüzü üzerinden 4800 TOPS'luk maksimum işlem performansı içinde kalırken 48GB ve 24GB GDDR6'lık daha düşük bellek kapasiteleri sunduğu bildiriliyor.
Yeni çipler, Nvidia’nın sıkılaştırılmış ABD kuralları uyarınca gelişmiş A800 ve H800 ürünlerini sevk etmesinin yasaklanmasının ardından Çin'deki pazar payını korumasını sağlamak için tasarlanmıştı. Kurallara takılmayan yeni çipler, firmanın son teknolojileriyle birlikte geliyor ancak bilgi işlem kapasitesi bunlarda daha sınırlı.
Bu arada ABD’nin kısıtlamalarından sadece Nvidia etkilenmiyor, AMD gibi firmalar da etkileniyor. Hatta geçtiğimiz ağustos ayında AMD CEO'su Lisa Su, Çin'de yapay zeka çiplerine yönelik artan talepten faydalanmak amacıyla Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka çipi geliştirmeyi planladığını duyurmuştu. AMD aynı zamanda Nvidia’nın üst seviye çözümleriyle rekabet edebilmek için Instinct MI300 platformunu da hazırlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.