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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Çin’e özel geliştirdiği yeni yapay zeka çipini erteledi

    Nvidia, ABD’nin Çin’e yönelik ambargolarından görünüşe göre etkilenemeye devam ediyor. Aktarılanlara göre firma, Çin’e özel geliştirdiği yeni yapay zeka çipini erteledi.
    Nvidia, Çin’e özel geliştirdiği yeni yapay zeka çipini erteledi Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Nvidia, Çin'deki müşterilerine özel olarak hazırladığı yeni H20 yapay zeka (AI) çipinin çıkışını 2024'ün ilk çeyreğine kadar erteledi. İki kaynağa göre (Reuters aracılığıyla) Nvidia, H20 çipinin çıkışını şubat veya mart ayına kadar erteleyecek çünkü sunucu üreticilerinin çiple entegrasyon sorunları yaşadığı belirtiliyor.

    Çin, Nvidia’nın yeni çiplerini beklemek zorunda

    HGX H20, Nvidia’nın geçtiğimiz haftalarda devreye sokulan yeni ABD ihracat kısıtlamalarına uymak için geliştirdiği Çin odaklı üç çipten en güçlüsü. Sektör kaynaklarına göre bu çip, içinde bulunduğumuz kasım ayında piyasaya sürülmeliydi.

    H20'ye ek olarak Nvidia’nın ABD kısıtlamalarından etkilenmeyen L20 ve L2 çipleri de bulunuyor. AD102 GPU'yu tercih eden L20 serisinin, PCIe arayüzü üzerinden 4800 TOPS'luk maksimum işlem performansı içinde kalırken 48GB ve 24GB GDDR6'lık daha düşük bellek kapasiteleri sunduğu bildiriliyor.

    Yeni çipler, Nvidia’nın sıkılaştırılmış ABD kuralları uyarınca gelişmiş A800 ve H800 ürünlerini sevk etmesinin yasaklanmasının ardından Çin'deki pazar payını korumasını sağlamak için tasarlanmıştı. Kurallara takılmayan yeni çipler, firmanın son teknolojileriyle birlikte geliyor ancak bilgi işlem kapasitesi bunlarda daha sınırlı.

    Bu arada ABD’nin kısıtlamalarından sadece Nvidia etkilenmiyor, AMD gibi firmalar da etkileniyor. Hatta geçtiğimiz ağustos ayında AMD CEO'su Lisa Su, Çin'de yapay zeka çiplerine yönelik artan talepten faydalanmak amacıyla Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka çipi geliştirmeyi planladığını duyurmuştu. AMD aynı zamanda Nvidia’nın üst seviye çözümleriyle rekabet edebilmek için Instinct MI300 platformunu da hazırlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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