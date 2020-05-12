Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı

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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de uzun süredir uçuş yasağı bulunuyor. Bu hafta itibariyle kontrollü sosyal hayat evresine geçiş yaptık. Bazı berberler ve AVM’ler açıldı. Bazı şehirlerin kısıtlamaları kaldırıldı. Uçuş yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

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Pegasus Hava Yolları, müşterilerine mail göndererek normalleşme planları hakkında açıklamalarda bulundu. Firmaya göre vaka sayısındaki gerileme sürdüğü sürece sonunda iç hatlarda uçuşlar başlatılabilir. Uçuşlar hakkındaki kararı Sağlık Bilim Kurulu tavsiyesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verecek. Pegasus, tüm hazırlıklarını Mayıs sonunda iç hat uçuş yasağının kalkacağını düşünerek yapıyor. Konuyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin cümleleri şu şekilde:

"Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

Dış hat uçuşları belirsiz

Uçuş yasağı sonrasındaki yeni düzen ve uygulanacak tedbirler hakkındaki görüşmeler sürüyor. Pegasus, uçtuğu 43 ülkedeki standartlara uyum için uluslararası çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın açıklamaları arasında yurt dışı uçuşların başlangıcıyla ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı.

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