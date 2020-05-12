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    Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı

    Pegasus Hava Yolları, müşterilerine e-posta göndererek iç hat uçuşlarını Mayıs sonunda başlatmayı planladığını, tüm hazırlıkların buna göre yapıldığını duyurdu.
    4 gün
    19,3b
    1
    21
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de uzun süredir uçuş yasağı bulunuyor. Bu hafta itibariyle kontrollü sosyal hayat evresine geçiş yaptık. Bazı berberler ve AVM’ler açıldı. Bazı şehirlerin kısıtlamaları kaldırıldı. Uçuş yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

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    Pegasus Hava Yolları, müşterilerine mail göndererek normalleşme planları hakkında açıklamalarda bulundu. Firmaya göre vaka sayısındaki gerileme sürdüğü sürece sonunda iç hatlarda uçuşlar başlatılabilir. Uçuşlar hakkındaki kararı Sağlık Bilim Kurulu tavsiyesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verecek. Pegasus, tüm hazırlıklarını Mayıs sonunda iç hat uçuş yasağının kalkacağını düşünerek yapıyor. Konuyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin cümleleri şu şekilde:

    "Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

    Dış hat uçuşları belirsiz

    Uçuş yasağı sonrasındaki yeni düzen ve uygulanacak tedbirler hakkındaki görüşmeler sürüyor. Pegasus, uçtuğu 43 ülkedeki standartlara uyum için uluslararası çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın açıklamaları arasında yurt dışı uçuşların başlangıcıyla ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı.



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    drjacob (... ) 4 gün en beğenilen
    Pegasus açmasın bence o hizmet kalitesi ile
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    Asetil Co A (Altuğ ) 4 gün
    Bu sahtekarlar uçuş zamanını açıklamadan önce, 2 aydır gasp edilen paramı yatırsın.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DH Misafiri 3 gün
    Yurt dışı biletim vardı, uçuş iptal olunca bana bir mesaj geldi paranızın geri iade edilmesi için biletinizin iptalini onaylıyormusunuz diye , bende onayladım. Daha sonra param iade edilmwyince, " sivil havacılık kurumunun aldığı karara göre uçuş yasağı kalktıktan 2 ay sonra iade edeceğiz, peki uçuş yasağı kalkınca aynı noktaya uçmak istiyorum biletimi kullanabilirmiyim dedim hayır yeni bilet almak zorundasın dediler. 1 sivil havacılık kurumu hangi hakla benim paramı yaklaşık 6 ay boyunca pegasusa kullanma hakkı veriyor yani benim paramla pegasusa kıyak geçiyor. 2 bu kararı sivil havacılık kurumu yetkilileri hangi menfaat karşılığında aldılar. 3 benim pegasusta ödenmiş bilet param varken ben neden tekrar bilet almak zorundayım salgın sadece pegasusumu etkiledi? Ve ilaveten pegasus iflas ederse sivil havacılık kurumu bu bilet paralarını geri ödemeyi garanti ediyor mu? Son olarak çevirilen bu gayri insani ve ahlaki dolap en hafif tabirle ................. Değil mi?
    Yurt dışı biletim vardı, uçuş iptal olunca bana bir mesaj geldi paranızın geri iade edilmesi için biletinizin iptalini onaylıyormusunuz diye , bende onayladım. ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    landmoon 1 gün
    Pegasu İptal ettikleri uçuş için benimde paramı hala iade etmedi , birde yüzsüzce , aşağıdaki mesajı atıp daha da sömürme derdindeler



    "başvurunuzun incelemesi devam etmekte olup en kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

    Acil konularınız ile ilgili olarak 7 gün 24 saat 0888 228 1212 (dakikası 1,5 TL) numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz"



    Turizm firmaları , oteller hep ücret iadesi yaptı onlar işletme değil mi , istihdam sağlamıyor mu , maaş ödemiyor mu ; bunlar Sivil havacılık bıdı bıdı diyip topladıkları paraları işletiyorlar .

    Oh ne ala , herkes topladığı paraya çöksün o zaman, ürün hizmet vermesinler nasılsa hesap sorabilen yok
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    ali222 (ali c) 1 gün
    Pegasus u beğenmeyenler var. Olabilir doğal hakları. Peki batarsa ne olacak? Ne kadar cok firma, o kadar rekabet ve düşük fiyat demek. Pegasus batarsa öyle otobüs fiyatına uçağı rüyanızda görürsünüz.
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    wolf silver (wolf silver) 1 gün
    Aynı gün hem hızlı tren için hemde uçak bileti aldım. Hızlı tren biletim iptal olunca pazartesi günü parayı yatırdılar. Ama türk hava yolları benim parama kondu. Muhtemelen ihtiyacı var ki o paraya kondu. Sivil havacılık beni ilgilendirmez. En geç 2 haftada herkesin parasını yatırmasi gerekiyor. Cebimizdeki o para her gün dolar karşısında eriyor. Yurt dışına çıkacak olanlar yarın öbür gün dolar artınca farkı sivil havacılık yetkilileri verecek mi?
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    DH Misafiri 2 gün
    Coronali günlerde bunun olması çok sakıncalı düşünün ki pozitif çıkmış uçak karantinada bakıp ve gorucez inşallah olmaz
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    DH Misafiri 2 gün
    Biletlerinizi ucuz diye erken aliyorsunuz.yolda kaliyorsunuz bilet yaniyor..en guzel ne zaman karar verdin o zaman biletini alir hemen gidersin ben boyle yapiyorum
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    bilet bile satın almazlar diyecem ama. Avmleri görünce fikrim değişti
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    arekamint (Alaattin Akyürek) 2 gün
    insanlar hemen uçar mı diyeceğim ama avmlerin halini görünce bilet bile bulunamaz demek istiyorum
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    DH Misafiri 3 gün
    Yurt dışı biletim vardı, uçuş iptal olunca bana bir mesaj geldi paranızın geri iade edilmesi için biletinizin iptalini onaylıyormusunuz diye , bende onayladım. Daha sonra param iade edilmwyince, " sivil havacılık kurumunun aldığı karara göre uçuş yasağı kalktıktan 2 ay sonra iade edeceğiz, peki uçuş yasağı kalkınca aynı noktaya uçmak istiyorum biletimi kullanabilirmiyim dedim hayır yeni bilet almak zorundasın dediler. 1 sivil havacılık kurumu hangi hakla benim paramı yaklaşık 6 ay boyunca pegasusa kullanma hakkı veriyor yani benim paramla pegasusa kıyak geçiyor. 2 bu kararı sivil havacılık kurumu yetkilileri hangi menfaat karşılığında aldılar. 3 benim pegasusta ödenmiş bilet param varken ben neden tekrar bilet almak zorundayım salgın sadece pegasusumu etkiledi? Ve ilaveten pegasus iflas ederse sivil havacılık kurumu bu bilet paralarını geri ödemeyi garanti ediyor mu? Son olarak çevirilen bu gayri insani ve ahlaki dolap en hafif tabirle ................. Değil mi?
    Yanıtla +4
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 3 gün
    Sitelerinde 1 haziran tarihinden itibaren Fransa'ya uçuş var görünüyor. Sanırım sistemlerinden daha kaldırmadılar.
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    jervis (M. Kucuk) 3 gün
    Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de uzun süredir uçuş yasağı bulunuyor. Bu hafta itibariyle kontrollü sosyal hayat evresine geçiş yaptık. Bazı berberler ve AVM’ler açıldı. Bazı şehirlerin kısıtlamaları kaldırıldı. Uçuş yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.



    Ya bu clickbait yapıp sonunda hiç bir bilgi vermeyen haber girişi değil mi ?

    Haberlerin kalitesi çok düştü. Hadi onu geçtim 1 editör yok mu kontrol eden.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 3 gün jervis
    Daha habere girmeden önce ve girdikten sonra en tepede, uçuşları Mayıs sonunda başlatmayı planladıkları yazıyor. Haber içindeki kalın kelimeler arasında “Mayıs ayında” kısmı da göze çarpıyor. Click bait olmaması için “M A Y I S sonu” mu yazsaydım anlamadım. Seçtiğiniz paragraf, giriş paragrafı. Uçuşların ne zaman başlanılacağı merak ediliyor. Bu nedenle elbette giriş paragrafına bu cümleyi ekleyeceğim.

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    19308 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    pegasus, pegasus hava yolları ve
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