Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de uzun süredir uçuş yasağı bulunuyor. Bu hafta itibariyle kontrollü sosyal hayat evresine geçiş yaptık. Bazı berberler ve AVM’ler açıldı. Bazı şehirlerin kısıtlamaları kaldırıldı. Uçuş yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.İlginizi Çekebilir Online maske satışı başladı
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Pegasus Hava Yolları, müşterilerine mail göndererek normalleşme planları hakkında açıklamalarda bulundu. Firmaya göre vaka sayısındaki gerileme sürdüğü sürece sonunda iç hatlarda uçuşlar başlatılabilir. Uçuşlar hakkındaki kararı Sağlık Bilim Kurulu tavsiyesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verecek. Pegasus, tüm hazırlıklarını Mayıs sonunda iç hat uçuş yasağının kalkacağını düşünerek yapıyor. Konuyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin cümleleri şu şekilde:
"Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."
Dış hat uçuşları belirsiz
Uçuş yasağı sonrasındaki yeni düzen ve uygulanacak tedbirler hakkındaki görüşmeler sürüyor. Pegasus, uçtuğu 43 ülkedeki standartlara uyum için uluslararası çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın açıklamaları arasında yurt dışı uçuşların başlangıcıyla ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı.
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Turizm firmaları , oteller hep ücret iadesi yaptı onlar işletme değil mi , istihdam sağlamıyor mu , maaş ödemiyor mu ; bunlar Sivil havacılık bıdı bıdı diyip topladıkları paraları işletiyorlar .
Oh ne ala , herkes topladığı paraya çöksün o zaman, ürün hizmet vermesinler nasılsa hesap sorabilen yok
Ya bu clickbait yapıp sonunda hiç bir bilgi vermeyen haber girişi değil mi ?
Haberlerin kalitesi çok düştü. Hadi onu geçtim 1 editör yok mu kontrol eden.
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