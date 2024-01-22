Pegasus "ChatGPT ile Seyahatini Planla" özelliğini kullanıma sundu

Bu entegrasyonun ardından müşteriler, seyahat planlamaları hakkındaki sorularına daha detaylı ve daha doğal yanıtlar alabilecek. Yolculuk yapmak istedikleri yerler hakkında detaylı bilgiler alabilecek. Ayrıca “balayı için seyahat rotaları”, “vizesiz gidilebilecek ülkeler” gibi sorulara ve yanıt bulabilecek. Rota önerileri alabilecek.
Flybot’a Pegasus web sayfası, mobil uygulaması ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. FlyBot’un ana ekranındaki “ChatGPT ile Seyahatini Planla” seçeneğini kullanarak OpenAI şirketinin ChatGPT yapay zekasından ücretsiz olarak destek alabilirsiniz.
ChatGPT entegrasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, şunları söyledi:
"Sanal asistanımızı sadece tek seferlik bir proje olarak değil, adeta yaşayan bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda önemli bir geliştirmeye imza attık. FlyBot, artık ChatGPT entegrasyonuyla birlikte kullanıcılarımıza adeta arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi doğal bir diyalog deneyimi sunuyor. Bu nedenle, FlyBot'u daha geniş bir alanda ve daha fazla dilde destekleyerek geliştirmek için CBOT ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje, havacılık sektöründe çok değerli ve öncü bir çalışma oldu. Misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.