Pegasus "ChatGPT ile Seyahatini Planla" özelliğini kullanıma sundu

Pegasus Hava Yolları’nın yapay zekalı seyahat asistanı Flybot’a ChatGPT yapay zeka entegrasyonu yapıldı. FlyBot’a “ChatGPT ile Seyahatini Planla” özelliği eklendi.

Bu entegrasyonun ardından müşteriler, seyahat planlamaları hakkındaki sorularına daha detaylı ve daha doğal yanıtlar alabilecek. Yolculuk yapmak istedikleri yerler hakkında detaylı bilgiler alabilecek. Ayrıca “balayı için seyahat rotaları”, “vizesiz gidilebilecek ülkeler” gibi sorulara ve yanıt bulabilecek. Rota önerileri alabilecek.

Flybot’a Pegasus web sayfası, mobil uygulaması ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. FlyBot’un ana ekranındaki “ChatGPT ile Seyahatini Planla” seçeneğini kullanarak OpenAI şirketinin ChatGPT yapay zekasından ücretsiz olarak destek alabilirsiniz.

Sam Altman’dan dev proje 1 gün önce eklendi

ChatGPT entegrasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, şunları söyledi:

"Sanal asistanımızı sadece tek seferlik bir proje olarak değil, adeta yaşayan bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda önemli bir geliştirmeye imza attık. FlyBot, artık ChatGPT entegrasyonuyla birlikte kullanıcılarımıza adeta arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi doğal bir diyalog deneyimi sunuyor. Bu nedenle, FlyBot'u daha geniş bir alanda ve daha fazla dilde destekleyerek geliştirmek için CBOT ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje, havacılık sektöründe çok değerli ve öncü bir çalışma oldu. Misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz."

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Pegasus "ChatGPT ile Seyahatini Planla" özelliğini kullanıma sund