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    Pegasus "ChatGPT ile Seyahatini Planla" özelliğini kullanıma sundu

    Pegasus Hava Yolları'nın sanal asistanına ChatGPT entegrasyonu yapıldı. Rota önerileri, şehirlerin özellikleri, gezilecek destinasyonlar gibi sorulara ChatGPT yanıt veriyor.
    Pegasus 'ChatGPT ile Seyahatini Planla' özelliğini kullanıma sund
    Pegasus Hava Yolları’nın yapay zekalı seyahat asistanı Flybot’a ChatGPT yapay zeka entegrasyonu yapıldı. FlyBot’a “ChatGPT ile Seyahatini Planla” özelliği eklendi.

    Bu entegrasyonun ardından müşteriler, seyahat planlamaları hakkındaki sorularına daha detaylı ve daha doğal yanıtlar alabilecek. Yolculuk yapmak istedikleri yerler hakkında detaylı bilgiler alabilecek. Ayrıca “balayı için seyahat rotaları”, “vizesiz gidilebilecek ülkeler” gibi sorulara ve yanıt bulabilecek. Rota önerileri alabilecek.

    Flybot’a Pegasus web sayfası, mobil uygulaması ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. FlyBot’un ana ekranındaki “ChatGPT ile Seyahatini Planla” seçeneğini kullanarak OpenAI şirketinin ChatGPT yapay zekasından ücretsiz olarak destek alabilirsiniz.

    ChatGPT entegrasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, şunları söyledi:

    "Sanal asistanımızı sadece tek seferlik bir proje olarak değil, adeta yaşayan bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda önemli bir geliştirmeye imza attık. FlyBot, artık ChatGPT entegrasyonuyla birlikte kullanıcılarımıza adeta arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi doğal bir diyalog deneyimi sunuyor. Bu nedenle, FlyBot'u daha geniş bir alanda ve daha fazla dilde destekleyerek geliştirmek için CBOT ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje, havacılık sektöründe çok değerli ve öncü bir çalışma oldu. Misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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