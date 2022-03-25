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    Pekin Otomobil Fuarı, Çin'de artan vakalar nedeniyle ertelenebilir

    Mercedes-Benz EQS SUV ve BMW i7 gibi önemli modellerin tanıtımına sahne olması beklenen Pekin Otomobil Fuarı'nın ertelenebileceği konuşuluyor. Sebebi ise bir süredir artışta olan Covid-19 vakaları.
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    Pekin Otomobil Fuarı, artan vakalar nedeniyle ertelenebilir
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    Pek çok ülkede Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte normale dönüş başladı. Bu noktada fuarların fiziksele dönmeye başladığına şahit olduk. Ancak Çin'deki günlük vaka sayılarının yeniden artış göstermesi 2022 Pekin Otomobil Fuarı'na gölge düşürebilir.

    Gelen bilgiye göre Çin'de özellikle semptom göstermeyen vakalardaki artışla birlikte bugün 5000'e yakın yeni vaka bildirildi. Bu gidişat çeşitli bölgelerde katı önlemler alınmasına neden olurken, Nisan ayında fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Pekin Otomobil Fuarı'nın akıbeti de şimdiden belirsizliğe girmiş durumda. Şimdilik uluslararası fuarın iptali söz konusu değil ancak haziran ayına ertelenebileceği konuşuluyor.

    Pekin Otomobil Fuarı, Çin'de düzenlenen en büyük otomotiv etkinliklerinden biri. Birçok üretici söz konusu fuarda tanıtmayı planladığı yeni ürünlerini şimdiden duyurmuş durumda. Örneğin Mercedes-Benz, Pekin'de tamamen elektrikli EQS SUV'u tanıtmayı planlıyor. Fuardaki bir diğer önemli tanıtım da yeni nesil BMW 7 serisi ve tamamen elektrikli i7 olacak. 

    Şu an için organizasyon yetkililerinden gelen resmi bir açıklama yok. Ancak Çin'in sıfır vaka politikası kapsamında tam kapanma gibi tedbirler uygulayan bir ülke olduğunu düşünürsek, fuarın ertelenmesi olası görünüyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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