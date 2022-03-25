Pekin Otomobil Fuarı, Çin'de artan vakalar nedeniyle ertelenebilir

Tam Boyutta Gör

Pek çok ülkede Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte normale dönüş başladı. Bu noktada fuarların fiziksele dönmeye başladığına şahit olduk. Ancak Çin'deki günlük vaka sayılarının yeniden artış göstermesi 2022 Pekin Otomobil Fuarı'na gölge düşürebilir.

Gelen bilgiye göre Çin'de özellikle semptom göstermeyen vakalardaki artışla birlikte bugün 5000'e yakın yeni vaka bildirildi. Bu gidişat çeşitli bölgelerde katı önlemler alınmasına neden olurken, Nisan ayında fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Pekin Otomobil Fuarı'nın akıbeti de şimdiden belirsizliğe girmiş durumda. Şimdilik uluslararası fuarın iptali söz konusu değil ancak haziran ayına ertelenebileceği konuşuluyor.

Yeni Honda Civic Sedan e:HEV Tayland'da tanıtıldı 4 sa. önce eklendi

Pekin Otomobil Fuarı, Çin'de düzenlenen en büyük otomotiv etkinliklerinden biri. Birçok üretici söz konusu fuarda tanıtmayı planladığı yeni ürünlerini şimdiden duyurmuş durumda. Örneğin Mercedes-Benz, Pekin'de tamamen elektrikli EQS SUV'u tanıtmayı planlıyor. Fuardaki bir diğer önemli tanıtım da yeni nesil BMW 7 serisi ve tamamen elektrikli i7 olacak.

Şu an için organizasyon yetkililerinden gelen resmi bir açıklama yok. Ancak Çin'in sıfır vaka politikası kapsamında tam kapanma gibi tedbirler uygulayan bir ülke olduğunu düşünürsek, fuarın ertelenmesi olası görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Pekin Otomobil Fuarı, artan vakalar nedeniyle ertelenebilir