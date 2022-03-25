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Kısa süre önce Avrupa pazarı için tanıtılan yeni Civic Hatchback e:HEV siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şimdi de Civic Sedan e:HEV versiyonu Tayland'da ortaya çıktı. Fotoğraflarda RS donanım seviyesiyle gördüğümüz model, kardeşiyle aynı hibrit sistemi kullanıyor.

Civic Sedan e:HEV'in kalbinde yeni geliştirilen 2.0 litre benzinli ünite bulunuyor. Atkinson çevrimli dört silindirli üniteye iki tane elektrik motoru eşlik ediyor. Bu sayede toplamda 184 PS güç ve 315 Nm tork açığa çıkıyor. 72 pil hücresinden oluşan lityum iyon batarya paketi ve e-CVT şanzıman da güç aktarma organları arasında yer alıyor. Honda'nın açıklamasına göre benzinli ünitenin termal verimliliği yüzde 41.

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Yeni Civic Sedan e:HEV, Tayland'da EL+ ve RS donanım seviyeleriyle satılacak. Fiyatları ise sırasıyla 1.150.000 Baht (?508.500 TL) ve 1.270.000 Baht (?561.500 TL) olarak açıklanmış. RS versiyonda 18 inç jantlar, bolca krom detay ve spoyler gibi detaylar fark yaratıyor. Bunun yanında akıllı kapı kontrol sistemi, 10.2 inç TFT gösterge paneli, 9 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği gibi özellikler de listeleniyor.

Honda Civic Türkiye'de 1.5 litre VTEC turbo motorun benzinli ve LPG'li versiyonlarıyla satılıyor. Başlangıç fiyatı ise 543.600 TL.

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Yeni Honda Civic Sedan e:HEV Tayland'da tanıtıldı