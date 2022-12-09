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    Anlık Bildirim

    Pentagon’dan 9 milyar dolarlık dev Google, Microsoft, Amazon ve Oracle ortaklığı

    ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Pentagon'un yeni bulut bilgi işlem ağını oluşturmak için Google, Oracle, Microsoft ve Amazon devlerinin ortaklığıyla yeni 9 milyar dolarlık projesini duyurdu.
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    Pentagon’dan dev Google, Microsoft, Amazon ve Oracle ortaklığı Tam Boyutta Gör

    ABD Savunma Bakanlığı merkezi Pentagon, Microsoft, Amazon, Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Oracle ile 9 milyar dolarlık yeni bir bulut bilişim sözleşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Multi milyarlık proje Müşterek Muharebe Bulut Yeteneği ya da orijinal adıyla Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC), daha önce yapılması planlanan ancak sonradan iptal edilen Ortak Girişim Savunma Altyapısı (Joint Enterprise Defense Infrastructure - JEDI) projesinin yerini alacak. Pentagon’un JEDI projesi sadece Microsoft ile yapılmıştı ancak Amazon’un girişimleriyle birlikte ABD Savunma Bakanlığı projeyi iptal etmişti.

    Pentagon'dan 9 milyar dolarlık anlaşma

    ABD Savunma Bakanlığı’nın Pentagon yetkilileri 9 milyar dolar değerindeki JWCC sözleşmesinin tüm savunma departmanlarının bulut yeteneklerini hızla genişleteceğini söyledi. 9 milyar dolarlık sözleşmenin Haziran 2028'e kadar tamamlanması bekleniyor ve Google, Oracle, Microsoft ve Amazon arasında eşit olarak paylaştırılmayacak.

    Bunun yerine, her şirkete 100.000 dolar garanti verildi ve bütçenin geri kalanı için teklif vermek zorunda kalacaklar. Savunma Bakanlığı yetkilileri, bunun tıpkı endüstride olduğu gibi fiyat rekabeti yaratacağını ve görev gereksinimlerine göre en iyi fiyata ve en iyi teknolojiye sahip olan teklifin değerlendirileceği açıklandı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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