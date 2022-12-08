Türk Silahlı Kuvvetleri modernize edilen yerli havanları teslim aldı: İşte video

- Havanların Modernizasyonu Projesi neler sunuyor?
- Kalifikasyon ve kabul testlerinden geçen araçlar ve sistemler
- Kalifikasyon ve kabul testlerinin türleri
- Yorumlar
Havanların Modernizasyonu Projesi neler sunuyor?
Bu proje 60 mm, 81 mm ve 120 mm havanların atış kontrol sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Yerli ve millî havanlar bu sayede hızlı ve güvenli atış kabiliyeti kazandı.
Kalifikasyon ve kabul testlerinin tamamlandığı iletildi. Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde bu proje için birçok kalifikasyon testi ile kabul test faaliyetleri yapıldığı belirtildi.
Kalifikasyon ve kabul testlerinden geçen araçlar ve sistemler
- 60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi
- 81 mm'lik UT-1 çatal ayağı
- 120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi
- ALRF-L100 lazer mesafe ölçer
- ALRF L-100 lazer mesafe ölçer
- ALRF-S50 lazer mesafe ölçer
Kalifikasyon ve kabul testlerinin türleri
- Dayanım
- Düşme
- İlk muayene
- Sızdırmazlık
- Titreşim
- Yüksek ve düşük sıcaklık çalışma
Kaynakça https://www.aselsan.com.tr/HAVANMODERNIZASYONUTR_3866.pdf https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/yerli-ve-milli-imkanlarla-modernize-edilen-havanlarin-ilk-teslimatlari-yapildi/2757564 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım