Türk Silahlı Kuvvetleri modernize edilen yerli havanları teslim aldı: İşte video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kendisine ait olan Twitter profilinden ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi hakkında bir ileti paylaştığı öğrenildi.

Modernizasyonu yapılan ilk ZMA'lar TSK'ya teslim edildi 6 gün önce eklendi

Havanların Modernizasyonu Projesi neler sunuyor?

Bu proje 60 mm, 81 mm ve 120 mm havanların atış kontrol sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Yerli ve millî havanlar bu sayede hızlı ve güvenli atış kabiliyeti kazandı.

Kalifikasyon ve kabul testlerinin tamamlandığı iletildi. Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde bu proje için birçok kalifikasyon testi ile kabul test faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

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Kalifikasyon ve kabul testlerinden geçen araçlar ve sistemler

60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi

81 mm'lik UT-1 çatal ayağı

120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi

ALRF-L100 lazer mesafe ölçer

ALRF L-100 lazer mesafe ölçer

ALRF-S50 lazer mesafe ölçer

Kalifikasyon ve kabul testlerinin türleri

Dayanım

Düşme

İlk muayene

Sızdırmazlık

Titreşim

Yüksek ve düşük sıcaklık çalışma

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