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    Türk Silahlı Kuvvetleri modernize edilen yerli havanları teslim aldı: İşte video

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN tarafından yapılan ilgili iş birliğinin sonucunda hayata geçirilen Havanların Modernizasyonu Projesi için bir video yayımlandı.
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    ASELSAN
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kendisine ait olan Twitter profilinden ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi hakkında bir ileti paylaştığı öğrenildi.

    Havanların Modernizasyonu Projesi neler sunuyor?

    Bu proje 60 mm, 81 mm ve 120 mm havanların atış kontrol sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Yerli ve millî havanlar bu sayede hızlı ve güvenli atış kabiliyeti kazandı.

    Kalifikasyon ve kabul testlerinin tamamlandığı iletildi. Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde bu proje için birçok kalifikasyon testi ile kabul test faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

    TSK Tam Boyutta Gör

    Kalifikasyon ve kabul testlerinden geçen araçlar ve sistemler

    • 60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi
    • 81 mm'lik UT-1 çatal ayağı
    • 120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi
    • ALRF-L100 lazer mesafe ölçer
    • ALRF L-100 lazer mesafe ölçer
    • ALRF-S50 lazer mesafe ölçer

    Kalifikasyon ve kabul testlerinin türleri 

    • Dayanım
    • Düşme 
    • İlk muayene
    • Sızdırmazlık 
    • Titreşim
    • Yüksek ve düşük sıcaklık çalışma 

    Kaynakça https://www.aselsan.com.tr/HAVANMODERNIZASYONUTR_3866.pdf https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/yerli-ve-milli-imkanlarla-modernize-edilen-havanlarin-ilk-teslimatlari-yapildi/2757564
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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