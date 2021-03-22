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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pentagon, savunma sanayine yönelik daha fazla mikroçipin ABD’de üretilmesi için Intel ile anlaştı

    ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle savunma sanayinde kullanılan mikroçipler için tedarik zincirini kendi ülkesinde genişletmek istiyor. Bu kapsamda Intel ile anlaşıldı.
    22 Mart 2021, 01:30 (2 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Pentagon, savunma sanayine yönelik daha fazla mikroçipin ABD’de üretilmesi için Intel ile anlaştı
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    Gelişen teknolojiyle birlikte artış gösteren güvenlik sorunları, ülkelerin özellikle savunma sanayi alanında yerli teknolojilere yönelmesine neden oluyor. Savunma sanayi alanında teknolojiden fazlasıyla faydalanan ABD de bu ülkelerden biri. Ülkenin en üst düzey askeri birimi Pentagon, bu alanda yönünü ABD’li çip üreticisi Intel’e çevirdi.

    Pentagon çatısı altında faaliyet gösteren Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) koordinatörlüğünde sürdürülecek ortaklık, ABD’nin uzun vadede karşı karşıya kalabileceği mikroçip üretim eksikliği endişelerine odaklanacak. Mikroçip üretimi alanında en çok tedarikin yapıldığı ülke olan Tayvan’a Çin merkezli müdahale olasılığı, ülkenin üst düzey yöneticilerini fazlasıyla endişelendiriyor. Kritik silah ve savunma sistemlerinin kullanılmaz hale getirebilecek bir müdahale ABD’nin en çok korktuğu konulardan biri.

    Ayrıca Bkz. "MKEK tarafından üretilen OZOK El Bombası, envantere kazandırıldı"

    Söz konusu anlaşma aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın küresel mikroçip stok sıkıntısı karşısında üretimi artırmak maksadıyla onayladığı 37 milyar dolarlık teşvik paketiyle de örtüşüyor. DARPA’nın anlaşma kapsamında Intel’e ne kadar ödeyeceği ise henüz açıklanmış değil. Ancak SAHARA (Structured Array Hardware for Automatically Realized Applications - Otomatik olarak gerçekleştirilen Uygulamalar için Yapılandırılmış Donanım Tanzimi) adı verilen program kapsamında şirkete onlarca milyon dolar ödeme yapılabileceği belirtilmekte.

    Pentagon, savunma sanayine yönelik daha fazla mikroçipin ABD’de üretilmesi için Intel ile anlaştı
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    Florida, Maryland ve Texas A&M üniversitelerinde görev yapan araştırmacılarla çalışacak olan DARPA ve Intel, benzersiz güvenlik özellikleri sunan, çok daha verimli çalışıp az güç tüketen yapılandırılmış uygulama tümleşik devrelerine ait çip üretimine yönelik otomasyon sürecini hızlandırmak istiyor. DARPA’ya göre bu özellikler, “Savunma maksatlı elektronik sistemleri etkin ve verimli birer alternatif” haline getiriyor. Söz konusu kurumlarda görev yapan araştırmacılarla birlikte çalışacak Intel, verilerin tersine mühendislik ve sahtecilik saldırılarına karşı korunması için de yeni yöntemler geliştirecek.



    https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2021/03/19/pentagon-intel-partner-to-make-more-us-microchips-for-military/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 3 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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