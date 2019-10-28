Pentagon'un nükleer savaş sistemleri, 50 yıllık 'disket' teknolojisini terk ediyor

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Amerika Birleşik Devletleri, nükleer savaş sistemlerinin kontrolü için kullandığı 50 yıllık disket teknolojisini nihayet terk ediyor. Konuyla ilgili C4ISRNET'e konuşan ABD Stratejik Komutanlığı'ndan Yarbay Jason Rossi, 1970'lerden bu yana kullanılan 8 inçlik flopi disklerin "son derece güvenli katı hal depolama çözümleriyle" değiştirileceğini duyurdu.

IBM Series/1 bilgisayarlar ve 8 inç flopi disk

Dünyanın belki de en güçlü askeri sistemlerinden birisi olan Stratejik Otomatik Komuta ve Kontrol Sistemleri (Strategic Automated Command and Control System), kontrolü altında yaklaşık 7100 nükleer savaş başlığı barındırıyor. Neredeyse tüm dünyayı yerle bir edebilecek inanılmaz bir savaş gücünden bahsediyoruz ancak bu sistem çok ilginç bir şekilde hala IBM'in 1976 yılında tanıttığı Series/1 bilgisayarları üzerinde çalışıyor. Zamanının en iyi mini bilgisayarları arasında yer alan Series/1, 1988 yılında piyasayadan kaldırılmıştı.

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C4ISRNET'te yer alan ifadelere göre Pentagon en azından bir süre daha IBM Series/1 bilgisayarlarını kullanmaya devam edecek. Ancak sistemin depolama çözümleri ve bazı diğer kısımları şimdi yavaş yavaş yeni teknolojilerle değiştiriliyor. Burada en dikkat çeken değişiklik 8 inçlik disketlerin yerini yeni nesil katı hal depolama çözümlerine bırakması olmuş. 8 inçlik disketler, en son 2000'li yılların başında kullandığımız 3.5 ve 5.25 inçlik disketlerin öncüleriydi. Bu disketleri muhtemelen birçoğumuz ömrümüzde hiç görmedik bile. The New York Times, 8 inçlik disketlerin en son beş yıl önce üretildiğini söylüyor.

Sistemin hacklenmesi mümkün değil

Series/1 bilgisayarlarını temel alan sistemle ilgili bazı açıklamalar yapan Jason Rossi,"Bununla ilgili arkadaşlarıma bazen şakalar yapıyorum, Hava Kuvvetleri'nin en eski BT sistemini nükleer savaş başlıklarını kontrol etmek için kullanıyoruz. Ancak sistemin eski olması bu müthiş güvenliği sağlayan en önemli etken. IP adresi bile olmayan bir şeyi haklemeniz mümkün değil. Gerçekten de eşsiz bir sistem -- eski ama bir o kadar da iyi." şeklinde konuştu.

ABD Sayıştayı, nükleer savaş sistemlerinde kullanılan eski teknolojilerle ilgili 2016 yılında bir rapor yayınlamış ve sistemin bazı kısımlarının acilen değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. O sıralar konuyla ilgili konuşan Pentagon sözcüsü Yarbay Valeri Henderson ise,"Evet 50 yıldır aynı sistemleri kullanıyoruz çünkü çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

https://www.theverge.com/2019/10/25/20931800/usa-nuclear-8-inch-floppy-disk-solid-state-transition