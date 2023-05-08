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    PEPE balinası büyük zarar etti

    Sonnn haftalarda büyük çıkış yakalayan ve 1 milyar dolar hacmin üzerine çıkan PEPE düşüşe geçti. Bir PEPE balinası bu düşüşten büyük zarar etti.                 
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    PEPE balinası büyük zarar etti Tam Boyutta Gör
    Son haftaların popüler kripto parası PEPE, hafta sonu aşağı yönlü hareketini sürdürdü. PEPE, zirve seviyelerden yüzde 42’ye yakın değer kaybetti. Bu durum bir PEPE balinasında ciddi zarara yol açtı. Lookonchain’e göre balina, 5 Mayıs’ta ortalama 0,000003122 dolardan 962,3 milyar PEPE satın almıştı. 3 milyon dolarlık PEPE alan balina, PEPE’nin değer kaybıyla birlikte 600.000 dolar zarar yazmış oldu.

    Binance listeleme haberiyle 6 Mayıs’ta tarihi zirvesini gören PEPE, yönünü aşağı çevirdi. PEPE’deki düşüş yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu düşüş yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıları zarara uğrattı. Zarara uğrayanlar arasında bir PEPE balinası olduğu da ortaya çıktı. Bu durum bir PEPE balinasında ciddi zarara yol açtı. Lookonchain’e göre balina, 5 Mayıs’ta ortalama 0,000003122 dolardan 962,3 milyar PEPE satın aldı. PEPE, o günden bu yana yüzde 40’ın üzerinde düşüş yaşadı. 

    CoinGecko’ya göre PEPE, o zamandan bu yana ATH’ından yüzde 42 düştü. Balinanın PEPE varlıkları, şu anda 2,4 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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