Tam Boyutta Gör Son haftaların popüler kripto parası PEPE, hafta sonu aşağı yönlü hareketini sürdürdü. PEPE, zirve seviyelerden yüzde 42’ye yakın değer kaybetti. Bu durum bir PEPE balinasında ciddi zarara yol açtı. Lookonchain’e göre balina, 5 Mayıs’ta ortalama 0,000003122 dolardan 962,3 milyar PEPE satın almıştı. 3 milyon dolarlık PEPE alan balina, PEPE’nin değer kaybıyla birlikte 600.000 dolar zarar yazmış oldu.

PEPE coin çıldırdı, yeni trend başladı 3 gün önce eklendi

Binance listeleme haberiyle 6 Mayıs’ta tarihi zirvesini gören PEPE, yönünü aşağı çevirdi. PEPE’deki düşüş yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu düşüş yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıları zarara uğrattı. Zarara uğrayanlar arasında bir PEPE balinası olduğu da ortaya çıktı. Bu durum bir PEPE balinasında ciddi zarara yol açtı. Lookonchain’e göre balina, 5 Mayıs’ta ortalama 0,000003122 dolardan 962,3 milyar PEPE satın aldı. PEPE, o günden bu yana yüzde 40’ın üzerinde düşüş yaşadı.

CoinGecko’ya göre PEPE, o zamandan bu yana ATH’ından yüzde 42 düştü. Balinanın PEPE varlıkları, şu anda 2,4 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

PEPE balinası büyük zarar etti