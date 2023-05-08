PEPE balinası büyük zarar etti

Binance listeleme haberiyle 6 Mayıs’ta tarihi zirvesini gören PEPE, yönünü aşağı çevirdi. PEPE’deki düşüş yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu düşüş yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıları zarara uğrattı. Zarara uğrayanlar arasında bir PEPE balinası olduğu da ortaya çıktı. Bu durum bir PEPE balinasında ciddi zarara yol açtı. Lookonchain’e göre balina, 5 Mayıs’ta ortalama 0,000003122 dolardan 962,3 milyar PEPE satın aldı. PEPE, o günden bu yana yüzde 40’ın üzerinde düşüş yaşadı.
CoinGecko’ya göre PEPE, o zamandan bu yana ATH’ından yüzde 42 düştü. Balinanın PEPE varlıkları, şu anda 2,4 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah