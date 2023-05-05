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    Kripto para dünyasında yeni çılgınlık: PEPE değeri 1 milyar doları geçti

    Kripto para dünyasında henüz yeni doğan PEPE coin hızlı bir şekilde yükseldi ve 1 milyar dolar pazar değerini geçti. Köpekli coin fırtınasından sonra şimdi de PEPE fırtınası başladı.
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    PEPE
    Kripto para dünyasında zaman zaman çılgın trendler yaşandığını ve kitlelerin zengin olma ümidiyle çılgınlığın peşinde koşarken fırsatçıların da benzer isimli projelerle kitleleri dolandırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu sıralarda bir PEPE çılgınlığıdır gidiyor.

    PEPE coin nedir?

    Ethereum ağında bir memecoin olarak satışa çıkan PEPE adındaki kripto para birimi, köpekli paralardan hatırlayacağımız üzere yeni bir trendin başlangıcı oldu. Yüzlerce kat yükselen PEPE bugün 1 milyar dolar pazar değerini geride bıraktı.

    Herhangi bir amacı veya fonksiyonu olmayan PEPE günlük olarak 869 milyon dolarlık hacme ulaştı. Hacim ve pazar değerinin oranının 1’e yakın olduğu sayılı paralardan diyebiliriz. En çok hacim OKX ve MEXC borsalarında dönüyor.

    PEPE fırtınası fırsatçılara da gün doğurdu. WOJAK, TURBO gibi projeler büyük yükselişlerle dikkat çekerken SuiPEPE, ARBPEPE, BSCPEPE, PEPECEO gibi sayısız proje farklı blok zincirlerinde mantar gibi türemeye başladı. Bunların bazıları ise rugpull yani tası tarağı toplayıp yatırımcı paralarıyla ortadan kayboldu. Otoriteler kripto para dünyasında BTC, ETH, BNB gibi önemli paralarla birlikte bir boğa beklerken görünen o ki yeni yatırımcı çekmenin tek yolu bu tür memecoin trendleri olacak.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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