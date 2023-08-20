NFT dünyasının iki devi kavgaya tutuştu

Tam Boyutta Gör Taş resminin bile milyonlarca dolara satıldığı fırtınalı dönemi geride bırakan NFT dünyası eski günleri mumla arıyor. Fiyatların ve işlemlerin dibe vurduğu NFT dünyasına şimdi de iki büyük devin kavgası damga vurdu.

OpenSea ve Yuga Labs birbirine girdi

OpenSea platformu kısa süre önce aldığı bir kararla, NFT koleksiyonlarının her yeniden satışında üreticisine belirli bir komisyon ayrılması politikasına mart ayı itibariyle son veriyor. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak üreticiye komisyon ödeyebilecekler.

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Ne var ki NFT kavramının temelinde koleksiyon üreticisine ömür boyu kesinti aktarılmasını sağlamak yatıyor. Geçen yıl OpenSea ticaretinden Bored Ape Yacht üreticileri 35 milyon dolara yakın para kazanmıştı. Küçük üreticiler ise düşük maliyetli NFT koleksiyonları üretip sürekli satış döngüsünden gelir üretiyordu.

Yapılan politika değişikliği sonrası NFT dünyasının bir numaralı ismi Yuga Labs tavır aldı. Firma Şubat 2024 yılından itibaren yeni üretilen veya güncellemeye uygun kontratı olan NFT koleksiyonlarının OpenSea üzerinde ticaretine yasak getiriyor. Sadece eski ve güncellenemeyen NFT koleksiyonları OpenSea üzerinde kalmaya devam edecek.

Yuga Labs daha önce de Blur gibi üreticilere komisyon politikasını kabul etmeyen NFT platformlarından koleksiyonlarını çekmişti. Firma üreticilerin haklarını korumaya devam edeceklerini açıkladı.

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