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    NFT dünyasının iki devi kavgaya tutuştu

    İşlerin kötüye gittiği NFT dünyasında Yuga Labs ve OpenSea birbirine girdi. Yuga Labs yeni koleksiyonları yeni yıldan itibaren OpenSea platformunda satışına engel olacak.
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    Taş resminin bile milyonlarca dolara satıldığı fırtınalı dönemi geride bırakan NFT dünyası eski günleri mumla arıyor. Fiyatların ve işlemlerin dibe vurduğu NFT dünyasına şimdi de iki büyük devin kavgası damga vurdu.

    OpenSea ve Yuga Labs birbirine girdi

    OpenSea platformu kısa süre önce aldığı bir kararla, NFT koleksiyonlarının her yeniden satışında üreticisine belirli bir komisyon ayrılması politikasına mart ayı itibariyle son veriyor. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak üreticiye komisyon ödeyebilecekler.

    Ne var ki NFT kavramının temelinde koleksiyon üreticisine ömür boyu kesinti aktarılmasını sağlamak yatıyor. Geçen yıl OpenSea ticaretinden Bored Ape Yacht üreticileri 35 milyon dolara yakın para kazanmıştı. Küçük üreticiler ise düşük maliyetli NFT koleksiyonları üretip sürekli satış döngüsünden gelir üretiyordu.

    Yapılan politika değişikliği sonrası NFT dünyasının bir numaralı ismi Yuga Labs tavır aldı. Firma Şubat 2024 yılından itibaren yeni üretilen veya güncellemeye uygun kontratı olan NFT koleksiyonlarının OpenSea üzerinde ticaretine yasak getiriyor. Sadece eski ve güncellenemeyen NFT koleksiyonları OpenSea üzerinde kalmaya devam edecek.

    Yuga Labs daha önce de Blur gibi üreticilere komisyon politikasını kabul etmeyen NFT platformlarından koleksiyonlarını çekmişti. Firma üreticilerin haklarını korumaya devam edeceklerini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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