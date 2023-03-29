Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

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Gazlı içecek üreticisi Pepsi, 125. yıl dönümü şerefine logo değişikliğe gitti. Şirket aradan geçen 15 yılın ardından amiral gemisi ürünü için yeni bir logo ve görsel kimlik sistemi duyurdu. Yapılan değişiklik 2024 yılı itibariyle raflara yansıyacak.

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Şirket yeni logoyu oluştururken teneke içecek kutusu ve şişelerinde yer alan bilindik kırmızı, beyaz ve mavi küreyi terk etmedi. Sadece içindeki şeritlerin konumunu değiştirdi. Pepsi yazısı kürenin içine yerleştirildi. Uzun yıllar boyunca altında ya da yanındaydı.

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Pepsi'nin yeni logosunun anlamı ne?

Renk paleti ve tipografi de değişti. Yumuşak ve yuvarlak küçük harfli pepsi yazısı rafa kaldırıldı. Bunun yerine içeceğin adının harfleri büyütüldü ve öncekinin tam zıttı daha çarpıcı bir yazı tipine geçildi. Renkler aynı zamanda enerjik bir parlaklığa sahip.

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Şirkete göre yeni logo, markanın cesaretini, enerjisini ve popüler kültürle olan bağlantısını yansıtıyor. Genel olarak 1990'larda kullanılan logoyu anımsattığını söyleyebiliriz. Yeni logolu ilk Pepsi'ler bu sonbaharda ABD'de satılmaya başlanacak. Dünya genelinde ise 2024 yılında sunulacak.

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