Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

Gazlı içecek üreticisi Pepsi, 125. yıl dönümü şerefine logo değişikliğe gitti. Şirket aradan geçen 15 yılın ardından amiral gemisi ürünü için yeni bir logo ve görsel kimlik sistemi duyurdu. Yapılan değişiklik 2024 yılı itibariyle raflara yansıyacak.
Şirket yeni logoyu oluştururken teneke içecek kutusu ve şişelerinde yer alan bilindik kırmızı, beyaz ve mavi küreyi terk etmedi. Sadece içindeki şeritlerin konumunu değiştirdi. Pepsi yazısı kürenin içine yerleştirildi. Uzun yıllar boyunca altında ya da yanındaydı.
Pepsi'nin yeni logosunun anlamı ne?
Renk paleti ve tipografi de değişti. Yumuşak ve yuvarlak küçük harfli pepsi yazısı rafa kaldırıldı. Bunun yerine içeceğin adının harfleri büyütüldü ve öncekinin tam zıttı daha çarpıcı bir yazı tipine geçildi. Renkler aynı zamanda enerjik bir parlaklığa sahip.
Şirkete göre yeni logo, markanın cesaretini, enerjisini ve popüler kültürle olan bağlantısını yansıtıyor. Genel olarak 1990'larda kullanılan logoyu anımsattığını söyleyebiliriz. Yeni logolu ilk Pepsi'ler bu sonbaharda ABD'de satılmaya başlanacak. Dünya genelinde ise 2024 yılında sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)