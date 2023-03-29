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    Anlık Bildirim

    Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

    Pepsi, 15 yıl aradan sonra ilk kez logo değişikliğine gitti. Gazlı içecek üreticisinin yeni logosu markanın cesaretini, enerjisini ve popüler kültürle olan bağlantısını yansıtıyor.
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    Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör

    Gazlı içecek üreticisi Pepsi, 125. yıl dönümü şerefine logo değişikliğe gitti. Şirket aradan geçen 15 yılın ardından amiral gemisi ürünü için yeni bir logo ve görsel kimlik sistemi duyurdu. Yapılan değişiklik 2024 yılı itibariyle raflara yansıyacak.

    Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör

    Şirket yeni logoyu oluştururken teneke içecek kutusu ve şişelerinde yer alan bilindik kırmızı, beyaz ve mavi küreyi terk etmedi. Sadece içindeki şeritlerin konumunu değiştirdi. Pepsi yazısı kürenin içine yerleştirildi. Uzun yıllar boyunca altında ya da yanındaydı.

    Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör

    Pepsi'nin yeni logosunun anlamı ne?

    Renk paleti ve tipografi de değişti. Yumuşak ve yuvarlak küçük harfli pepsi yazısı rafa kaldırıldı. Bunun yerine içeceğin adının harfleri büyütüldü ve öncekinin tam zıttı daha çarpıcı bir yazı tipine geçildi. Renkler aynı zamanda enerjik bir parlaklığa sahip.

    Pepsi 15 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör

    Şirkete göre yeni logo, markanın cesaretini, enerjisini ve popüler kültürle olan bağlantısını yansıtıyor. Genel olarak 1990'larda kullanılan logoyu anımsattığını söyleyebiliriz. Yeni logolu ilk Pepsi'ler bu sonbaharda ABD'de satılmaya başlanacak. Dünya genelinde ise 2024 yılında sunulacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 1 saat önce

    daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.

    Profil resmi
    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 3 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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