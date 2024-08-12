Yandex, Türkiye'deki şehirlerin Perseid meteor yağmurunu görebilme olasılıklarını açıkladı

Bu gece Türkiye'de gökyüzünde görsel bir şölen olacak. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. Yandex Hava Durumu, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için çeşitli veriler açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde gökyüzü açık durumda. Meteor yağmuru rahatlıkla izlenebilecek.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı tozlu parçacıklardan oluşan bir iz bırakırken, bu kozmik tanecikler akıntılar halinde Perseus takımyıldızı yönünden (Perseid adı buradan geliyor) devasa hızlarla Dünya'ya doğru yarışıyor ve gezegenimizin atmosferinde alev alıyor. Bu da gökyüzünde meteor yağmurunun görülmesine neden oluyor. Temmuz ayının sonunda başlayan Perseid meteor yağmuru yaklaşık bir ay sürüyor. Yandex'e göre bu gece, en çok meteor yağmurunun gözlemlenebileceği gece olacak.

Perseid meteor yağmuru ne zaman?

Meteor yağmuru bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Maksimum yoğunluğu bu gece saat 02.00 ile 04.00 arasında gerçeleşecek. Bu gece 60 ile 100 arası meteor görülebilecek.

Türkiye genelinde hava açık

Meteor yağmurunu izlemek için Türkiye genelinde ideal hava koşulları hakim olacak. Güçlü bir antisiklon sayesinde akşam ve gece hava açık olacak. Hava sıcaklığı da Perseidleri hayranlıkla izlemek isteyen herkes için çoğunlukla rahat bir görünüm sergileyecek. 12-13 Ağustos akşamı ve gecesi İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır gibi bazı illerde 30°C'nin üzerinde hava sıcaklığı bekleniyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da hava açık ve bulutsuz olacak, sıcaklık ise yüksek olacak. Bu şehirlerde Perseid meteor yağmuru yüksek ihtimalle net bir şekilde görülebilecek.

Perseid Meteor Yağmuru için Yandex Hava Durumu Verileri Şehir 12 Ağustos Hava Durumu (Akşam ve Gece) Perseid meteor yağmurunu net görebilme olasılığı Ankara Açık, 20-28°C Yüksek İstanbul Açık, 25-30°C Yüksek İzmir Açık, 26-32°C Yüksek Bursa Açık, 23-29°C Yüksek Samsun Parçalı bulutlu, 24-28°C Orta Antalya Açık, 28-34°C Yüksek Adana Açık/parçalı bulutlu, 28-32°C Yüksek Gaziantep Açık, 26-32°C Yüksek Konya Açık, 21-27°C Yüksek Diyarbakır Açık, 27-33°C Yüksek

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