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    Yandex, Türkiye'deki şehirlerin Perseid meteor yağmurunu görebilme olasılıklarını açıkladı

    Yandex Hava Durumu, Türkiye'de Perseid meteor yağmurunun bu gece en yoğun şekilde gerçekleşeceğini açıkladı. Şehirlere göre meteor yağmurunun görülebilme olasılıklarını paylaştı.
    Perseid meteor yağmuru ne zaman? Hangi saatte? 2024
    Bu gece Türkiye'de gökyüzünde görsel bir şölen olacak. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. Yandex Hava Durumu, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için çeşitli veriler açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde gökyüzü açık durumda. Meteor yağmuru rahatlıkla izlenebilecek.

    Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı tozlu parçacıklardan oluşan bir iz bırakırken, bu kozmik tanecikler akıntılar halinde Perseus takımyıldızı yönünden (Perseid adı buradan geliyor) devasa hızlarla Dünya'ya doğru yarışıyor ve gezegenimizin atmosferinde alev alıyor. Bu da gökyüzünde meteor yağmurunun görülmesine neden oluyor. Temmuz ayının sonunda başlayan Perseid meteor yağmuru yaklaşık bir ay sürüyor. Yandex'e göre bu gece, en çok meteor yağmurunun gözlemlenebileceği gece olacak.

    Perseid meteor yağmuru ne zaman?

    Meteor yağmuru bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Maksimum yoğunluğu bu gece saat 02.00 ile 04.00 arasında gerçeleşecek. Bu gece 60 ile 100 arası meteor görülebilecek.

    Türkiye genelinde hava açık

    Meteor yağmurunu izlemek için Türkiye genelinde ideal hava koşulları hakim olacak. Güçlü bir antisiklon sayesinde akşam ve gece hava açık olacak. Hava sıcaklığı da Perseidleri hayranlıkla izlemek isteyen herkes için çoğunlukla rahat bir görünüm sergileyecek. 12-13 Ağustos akşamı ve gecesi İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır gibi bazı illerde 30°C'nin üzerinde hava sıcaklığı bekleniyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da hava açık ve bulutsuz olacak, sıcaklık ise yüksek olacak. Bu şehirlerde Perseid meteor yağmuru yüksek ihtimalle net bir şekilde görülebilecek.

    Perseid Meteor Yağmuru için Yandex Hava Durumu Verileri
    Şehir

    12 Ağustos Hava Durumu (Akşam ve Gece)

    		 Perseid meteor yağmurunu net görebilme olasılığı

    Ankara

    		 Açık, 20-28°C Yüksek
    İstanbul Açık, 25-30°C Yüksek
    İzmir Açık, 26-32°C Yüksek
    Bursa Açık, 23-29°C Yüksek
    Samsun Parçalı bulutlu, 24-28°C Orta
    Antalya Açık, 28-34°C Yüksek
    Adana Açık/parçalı bulutlu, 28-32°C Yüksek
    Gaziantep Açık, 26-32°C Yüksek
    Konya Açık, 21-27°C Yüksek
    Diyarbakır Açık, 27-33°C Yüksek
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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