Yandex, Türkiye'deki şehirlerin Perseid meteor yağmurunu görebilme olasılıklarını açıkladı

- Perseid meteor yağmuru ne zaman?
- Türkiye genelinde hava açık
- Perseid Meteor Yağmuru için Yandex Hava Durumu Verileri
- Yorumlar
Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı tozlu parçacıklardan oluşan bir iz bırakırken, bu kozmik tanecikler akıntılar halinde Perseus takımyıldızı yönünden (Perseid adı buradan geliyor) devasa hızlarla Dünya'ya doğru yarışıyor ve gezegenimizin atmosferinde alev alıyor. Bu da gökyüzünde meteor yağmurunun görülmesine neden oluyor. Temmuz ayının sonunda başlayan Perseid meteor yağmuru yaklaşık bir ay sürüyor. Yandex'e göre bu gece, en çok meteor yağmurunun gözlemlenebileceği gece olacak.
Perseid meteor yağmuru ne zaman?
Meteor yağmuru bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Maksimum yoğunluğu bu gece saat 02.00 ile 04.00 arasında gerçeleşecek. Bu gece 60 ile 100 arası meteor görülebilecek.
Türkiye genelinde hava açık
Meteor yağmurunu izlemek için Türkiye genelinde ideal hava koşulları hakim olacak. Güçlü bir antisiklon sayesinde akşam ve gece hava açık olacak. Hava sıcaklığı da Perseidleri hayranlıkla izlemek isteyen herkes için çoğunlukla rahat bir görünüm sergileyecek. 12-13 Ağustos akşamı ve gecesi İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır gibi bazı illerde 30°C'nin üzerinde hava sıcaklığı bekleniyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da hava açık ve bulutsuz olacak, sıcaklık ise yüksek olacak. Bu şehirlerde Perseid meteor yağmuru yüksek ihtimalle net bir şekilde görülebilecek.
|Şehir
|
12 Ağustos Hava Durumu (Akşam ve Gece)
|Perseid meteor yağmurunu net görebilme olasılığı
|
Ankara
|Açık, 20-28°C
|Yüksek
|İstanbul
|Açık, 25-30°C
|Yüksek
|İzmir
|Açık, 26-32°C
|Yüksek
|Bursa
|Açık, 23-29°C
|Yüksek
|Samsun
|Parçalı bulutlu, 24-28°C
|Orta
|Antalya
|Açık, 28-34°C
|Yüksek
|Adana
|Açık/parçalı bulutlu, 28-32°C
|Yüksek
|Gaziantep
|Açık, 26-32°C
|Yüksek
|Konya
|Açık, 21-27°C
|Yüksek
|Diyarbakır
|Açık, 27-33°C
|Yüksek
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.