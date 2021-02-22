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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar

    NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anlarından 4K kalitede müthiş bir video yayınladı. Videoda dört farklı açıdan görüntüler görüyoruz.
    22 Şubat 2021, 23:14 (42 dk.)
    2,4b
    257
    12
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın tarihi Perseverance görevinden bugün çok önemli bir video yayınlandı. Görevle ilgili küçük bir basın toplantısı düzenleyen NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anlarını gösteren 4K bir video paylaştı. Bu müthiş anları aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Yukarıdaki videonun tarihi bir önemi var, zira bugüne kadar hiçbir Mars görevinde iniş anları için yüksek kaliteli bir video çekilememişti. Perseverance görevi bu anlamda uzay araştırmaları tarihinde bir ilk oldu. Kızıl Gezegen'e iniş sürecini ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde görme fırsatı yakaladık.

    NASA'lı araştırmacılar, Perseverance'ın inişinden tam 30gb boyutunda veri ve 23 bin görsel aldıklarını söyledi.

    Perseverance Mars'ın atmosferine bir koruyucu kaplama ve iniş aracıyla giriş yapmıştı. 'Skycrane' ismi verilen iniş aracının görevi, üzerindeki roket iticileri kullanarak Perseverance yüzeye yaklaştığında iniş hızını azaltmaktı. Videonun sonlarında Skycrane aracını da görebiliyoruz.

    NASA, Perseverance'ın inişini kaydetmek için dört farklı kamera kullanmış: Bir tane Skycrane iniş aracına, bir tane koruyucu kaplamada geriye dönük olarak ve son olarak iki tane de gezginin iki tarafına yerleştirilmiş. NASA'nın paylaştığı yukarıdaki videoda tüm bu açılardan görüntüler görüyoruz.



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    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    |DL| (Oğuz G) 31 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji ve bilimle dalga geçen arkadaşlar vardı. Bunlar niye 180p gibi efendim. Yok kamera neden kötü, yok efendim Mars’a gidiyorlar HD bile görüntü yok. Alın 4K size. İnternetinizin hızı yeterse bu kaliteye, izleyebilirsiniz tabi.
    Teknoloji ve bilimle dalga geçen arkadaşlar vardı. Bunlar niye 180p gibi efendim. Yok kamera neden kötü, yok efendim Mars’a gidiyorlar HD bile görüntü yok. Alın...
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    Yanıtla +8
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    emrekesk1n (Emre Keskin) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ölümden sonra yaşam nasıl olacak bilmiyorum ama insanoğlunun uzaydaki hikayesini gerçekten çok merak ediyorum inşallah diğer taraftan bu taraf izlenebiliyordur. Çok içimde kalır yoksa.
    Ölümden sonra yaşam nasıl olacak bilmiyorum ama insanoğlunun uzaydaki hikayesini gerçekten çok merak ediyorum inşallah diğer taraftan bu taraf izlenebiliyordur....
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sf28 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abi bu gerçekten muhteşem!
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    Trao 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    4k izleyemeyeceğim ama 1080 izlerim belki.
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    C Chillout 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel animasyonmuş, bi tane de benden gelsin



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    K kingsix (Murat Arman) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Congratulations 🎈🎉🍾
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    Askaparta 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yozgat mı orası? Mars da yoz görünüyor.
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    amanhem (Amanullah Hemden) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mars’ta internet var mi? O görüntüler nasıl geldi dünyaya ??





    Hehehe şaka şaka 🙃
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    emrekesk1n (Emre Keskin) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ölümden sonra yaşam nasıl olacak bilmiyorum ama insanoğlunun uzaydaki hikayesini gerçekten çok merak ediyorum inşallah diğer taraftan bu taraf izlenebiliyordur. Çok içimde kalır yoksa.
    Yanıtla +6
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    A acyl (Asil Tenekeci) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yüzey o kadar boş ki, indikçe daha da inecek zannediyorken tozlardan anladım ki araç dibine gelmiş bile :) şimdi keşif sırası
    Yanıtla +2
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    |DL| (Oğuz G) 31 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji ve bilimle dalga geçen arkadaşlar vardı. Bunlar niye 180p gibi efendim. Yok kamera neden kötü, yok efendim Mars’a gidiyorlar HD bile görüntü yok. Alın 4K size. İnternetinizin hızı yeterse bu kaliteye, izleyebilirsiniz tabi.
    Yanıtla +8
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    Feyzuli 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    İçimizdeki Türk:
    Burada güzel top oynanır, piknik yapılır ve drift atılır.
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