Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar

Tam Boyutta Gör

NASA'nın tarihi Perseverance görevinden bugün çok önemli bir video yayınlandı. Görevle ilgili küçük bir basın toplantısı düzenleyen NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anlarını gösteren 4K bir video paylaştı. Bu müthiş anları aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf

Yukarıdaki videonun tarihi bir önemi var, zira bugüne kadar hiçbir Mars görevinde iniş anları için yüksek kaliteli bir video çekilememişti. Perseverance görevi bu anlamda uzay araştırmaları tarihinde bir ilk oldu. Kızıl Gezegen'e iniş sürecini ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde görme fırsatı yakaladık.

NASA'lı araştırmacılar, Perseverance'ın inişinden tam 30gb boyutunda veri ve 23 bin görsel aldıklarını söyledi.

Perseverance Mars'ın atmosferine bir koruyucu kaplama ve iniş aracıyla giriş yapmıştı. 'Skycrane' ismi verilen iniş aracının görevi, üzerindeki roket iticileri kullanarak Perseverance yüzeye yaklaştığında iniş hızını azaltmaktı. Videonun sonlarında Skycrane aracını da görebiliyoruz.

NASA, Perseverance'ın inişini kaydetmek için dört farklı kamera kullanmış: Bir tane Skycrane iniş aracına, bir tane koruyucu kaplamada geriye dönük olarak ve son olarak iki tane de gezginin iki tarafına yerleştirilmiş. NASA'nın paylaştığı yukarıdaki videoda tüm bu açılardan görüntüler görüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.