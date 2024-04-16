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    Anlık Bildirim

    NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor

    NASA, halihazırda robotik araçlarıyla Mars’ta toprak örnekleri toplamaya devam ediyor ancak bu örneklerin Dünya’ya gelmesi muhtemelen 2040’tan önce olmayacak, çünkü maliyetler çok yüksek.
    NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, Mars Sample Return görevi kapsamında halihazırda robotik araçlarıyla Mars’ta toprak örnekleri toplamaya devam ediyor. Ancak görünüşe göre toplanan materyallerin Dünya’ya getirilmesi 2040’tan önce gerçekleşmeyecek, en azından NASA’nın mevcut bütçesi ve mevcut maliyet koşulları göz önüne alındığında. Bu bağlamda NASA, Mars'taki toprağı Dünya'ya geri getirmek için daha ucuz ve daha hızlı bir yol arıyor.

    NASA seçenekler arıyor

    NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor Tam Boyutta Gör
    Bütçe kısıtlamaları NASA’nın kemer sıkmasına neden olurken aynı zamanda bazı görevlerin hedef zamanlamasının da aksamasına neden oluyor. Bu hafta başında NASA Başkanı Bill Nelson, Mars gezgini Perseverance tarafından toplanan ilk örneklerin Dünya’ya getirilmesi için 11 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun muhtemelen 2040 yılına kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bu bilgiler, bağımsız bir inceleme tarafından Nelson’a raporlanmış durumda. Mars Sample Return görevinin bu kadar gecikecek olmasının arkasında ise uzay ajansının 2025 mali yılı bütçesinin yanı sıra öngörülen ek bütçe kesintileri yatıyor.

    Nelson, yaptığı açıklamada bu kadar uzun süre beklemenin kabul edilemez olduğunu, hedeflerinin 2040'lı yıllarda Mars'a astronot indirmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda NASA, daha hızlı ve daha ucuz bir geri dönüş görevi için çeşitli merkezlerinden ve Jet İtki Laboratuarından fikir almayı planlıyor. Nelson, ajansın 7 milyar doların altında bir bütçe hedeflediğini ve örnekleri 2030'larda geri getirmeyi umduğunu söyledi.

    NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor
    Mars’ta toplanan toprak örneklerinin Dünya’ya getirilmesi için başlangıçta 2027 veya 2028 yılları hedeflenmişti. Ancak teknik sorunlar, riskler ve bugüne kadarki performans nedeniyle bunun imkansız olduğu görüldü. SpaceX kurucusu Elon Musk ise dün yayınladığı bir X gönderisinde şirketin NASA'nın alternatifler için yaptığı başvuruya yanıt vereceğini ve şirketin Starship roketinin beş yıldan daha kısa bir sürede yüksek tonajlı geri dönüş görevlerinde kullanılabileceğini ifade etti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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