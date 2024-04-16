NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor

Tam Boyutta Gör NASA, Mars Sample Return görevi kapsamında halihazırda robotik araçlarıyla Mars’ta toprak örnekleri toplamaya devam ediyor. Ancak görünüşe göre toplanan materyallerin Dünya’ya getirilmesi 2040’tan önce gerçekleşmeyecek, en azından NASA’nın mevcut bütçesi ve mevcut maliyet koşulları göz önüne alındığında. Bu bağlamda NASA, Mars'taki toprağı Dünya'ya geri getirmek için daha ucuz ve daha hızlı bir yol arıyor.

NASA seçenekler arıyor

Tam Boyutta Gör Bütçe kısıtlamaları NASA’nın kemer sıkmasına neden olurken aynı zamanda bazı görevlerin hedef zamanlamasının da aksamasına neden oluyor. Bu hafta başında NASA Başkanı Bill Nelson, Mars gezgini Perseverance tarafından toplanan ilk örneklerin Dünya’ya getirilmesi için 11 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun muhtemelen 2040 yılına kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bu bilgiler, bağımsız bir inceleme tarafından Nelson’a raporlanmış durumda. Mars Sample Return görevinin bu kadar gecikecek olmasının arkasında ise uzay ajansının 2025 mali yılı bütçesinin yanı sıra öngörülen ek bütçe kesintileri yatıyor.

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Nelson, yaptığı açıklamada bu kadar uzun süre beklemenin kabul edilemez olduğunu, hedeflerinin 2040'lı yıllarda Mars'a astronot indirmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda NASA, daha hızlı ve daha ucuz bir geri dönüş görevi için çeşitli merkezlerinden ve Jet İtki Laboratuarından fikir almayı planlıyor. Nelson, ajansın 7 milyar doların altında bir bütçe hedeflediğini ve örnekleri 2030'larda geri getirmeyi umduğunu söyledi.

Mars’ta toplanan toprak örneklerinin Dünya’ya getirilmesi için başlangıçta 2027 veya 2028 yılları hedeflenmişti. Ancak teknik sorunlar, riskler ve bugüne kadarki performans nedeniyle bunun imkansız olduğu görüldü. SpaceX kurucusu Elon Musk ise dün yayınladığı bir X gönderisinde şirketin NASA'nın alternatifler için yaptığı başvuruya yanıt vereceğini ve şirketin Starship roketinin beş yıldan daha kısa bir sürede yüksek tonajlı geri dönüş görevlerinde kullanılabileceğini ifade etti.

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NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor