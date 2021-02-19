Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf

NASA'nın yeni Mars görevi Perseverance nihayet bugün Kızıl Gezegen'e iniş yaptı. Geçtiğimiz yaz uzaya fırlatılan gezgin, yaklaşık yedi aylık uzun bir yolculuğundan ardından Mars'a ulaştı. Görevle ilgili güncellemeler yayınlamaya devam eden NASA, Kksursuz bir iniş gerçekleştiren Perseverance'ın Mars yüzeyinden çektiği ilk fotoğrafı paylaştı.

Mars'ın Dünya'ya olan uzaklığı ve iletişimin zorluğu nedeniyle iniş anlarını canlı olarak izleyemedik. Ancak NASA'lı ilk kez bu görevde uzay aracının.Mars'a iniş anlarının yüksek kaliteli bir videosunu çekti. NASA bu muhteşem anları çok yakında göreceğimizi ifade etti. Perseverance'tan gelecek olan sinyaller şu anda büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yüzeyden gelen ilk fotoğraflar:

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NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

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"Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt arayacak

NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indiridi. Jezero Krateri'nin milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

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Perseverance görevinin en önemli kısımlarından birisi SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) isimli yeni mor ötesi spektrometre olacak. Gezginin robotik kolunda yer alan SHERLOC, mor ötesi lazer kullanarak Mars yüzeyinin mineral ve kimyasal yapısını tespit edecek. SHERLOC haricinde ayrıca PIXL (X-ışını spektrometresi) ve SuperCAM (Lazer mikro-görüntüleyici) gibi ekipmanlar da yaşam izleri arayışında önemli roller oynayacak.

Mars'ta helikopter uçacak

NASA'nın Perseverance görevinde birçok ilginç nokta bulunuyor görevin belki de en dikkat çekici noktası Ingenuity isimli Mars helikopteri olacak. Kızıl Gezegen'in keşif sürecinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı tahmin edilen Ingenuity bugün Perseverance gezginiyle birlikte yüzeye iniş yaptı. Ingenuity'nin ilk kez Mart ayında gezginden ayrılması ve uçuşa geçmesi bekleniyor.

Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine oranla tam 100 kat daha ince. NASA, bu düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için Ingenuity'yi hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kaldı. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.

NASA'lı araştırmacılar Ingenuity'nin pervane dönüş hızının 2400 RPM olduğunu belirtti. Dünya'da ise helikopterler boyutlarına bağlı olarak 225-500 RPM hızlarında çalışıyor.

https://twitter.com/NASAPersevere/status/1362508307529785346/photo/1

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