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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf

    NASA'nın tarihi Mars görevi Perseverance'da nihayet mutlu sona ulaşıldı. Kızıl Gezegen'e kusursuz bir iniş gerçekleştiren gezgin, yüzeyden çektiği ilk fotoğrafı Dünya'yla paylaştı.
    19 Şubat 2021, 07:55 (16 sa.)
    2,4b
    3
    62
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    14

    NASA'nın yeni Mars görevi Perseverance nihayet bugün Kızıl Gezegen'e iniş yaptı. Geçtiğimiz yaz uzaya fırlatılan gezgin, yaklaşık yedi aylık uzun bir yolculuğundan ardından Mars'a ulaştı. Görevle ilgili güncellemeler yayınlamaya devam eden NASA, Kksursuz bir iniş gerçekleştiren Perseverance'ın Mars yüzeyinden çektiği ilk fotoğrafı paylaştı.

    Mars'ın Dünya'ya olan uzaklığı ve iletişimin zorluğu nedeniyle iniş anlarını canlı olarak izleyemedik. Ancak NASA'lı ilk kez bu görevde uzay aracının.Mars'a iniş anlarının yüksek kaliteli bir videosunu çekti. NASA bu muhteşem anları çok yakında göreceğimizi ifade etti. Perseverance'tan gelecek olan sinyaller şu anda büyük bir heyecanla bekleniyor.

    Yüzeyden gelen ilk fotoğraflar:

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

    Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf
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    Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf
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    "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt arayacak

    NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedefi, "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt bulmak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

    Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indiridi. Jezero Krateri'nin milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

    Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf
    Tam Boyutta Gör

    Perseverance görevinin en önemli kısımlarından birisi SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) isimli yeni mor ötesi spektrometre olacak. Gezginin robotik kolunda yer alan SHERLOC, mor ötesi lazer kullanarak Mars yüzeyinin mineral ve kimyasal yapısını tespit edecek. SHERLOC haricinde ayrıca PIXL (X-ışını spektrometresi) ve SuperCAM (Lazer mikro-görüntüleyici) gibi ekipmanlar da yaşam izleri arayışında önemli roller oynayacak.

    Mars'ta helikopter uçacak

    NASA'nın Perseverance görevinde birçok ilginç nokta bulunuyor görevin belki de en dikkat çekici noktası Ingenuity isimli Mars helikopteri olacak. Kızıl Gezegen'in keşif sürecinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı tahmin edilen Ingenuity bugün Perseverance gezginiyle birlikte yüzeye iniş yaptı. Ingenuity'nin ilk kez Mart ayında gezginden ayrılması ve uçuşa geçmesi bekleniyor.

    Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine oranla tam 100 kat daha ince. NASA, bu düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için Ingenuity'yi hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kaldı. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.

    NASA'lı araştırmacılar Ingenuity'nin pervane dönüş hızının 2400 RPM olduğunu belirtti. Dünya'da ise helikopterler boyutlarına bağlı olarak 225-500 RPM hızlarında çalışıyor.



    https://twitter.com/NASAPersevere/status/1362508307529785346/photo/1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    surfer 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Chillout
    İlk fotoğrafı bir an önce alabilmek için kamera siyah beyaz ve düşük çözünürlük modunda. O sırada amaç cihazın tek parça olduğundan emin olmak çünkü. Görsel şölen yapmak değil. Marsın dünyaya en yakın hali bile 62 milyon km olduğu için fiber internet çekemiyorlar maalesef. Download biraz yavaş o yüzden :)
    İlk fotoğrafı bir an önce alabilmek için kamera siyah beyaz ve düşük çözünürlük modunda. O sırada amaç cihazın tek parça olduğundan emin olmak çünkü. Görsel şöl...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +45
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    - -MoDeStUs- 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cahil yobazlar yine konuyu basmış
    Şaşırdıkmı tabiki hayır.Ülkenin büyük oranı bunlardan oluştuğundan.
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    S Sirkadyen 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lise fiziği yapamayacak olanlar Nasa'yı eleştiriyor ilginç
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 yılında ciddi ciddi bunlara inananların olması ürkütücü nasaizmi bilim sanıyorlar temetriymiş falanmışta izledik hepsini simulasyon hepsi VFX hemen salldırın bana yaaw hee he cahil bir yobazım ben hadi bakın dalganıza
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    H hakanhan68 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bana 100 bin dolar verin söylim size

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    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    100TL karşılığı (töbe töbe) Peygamber terliği satıyordu muhterem...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Merih = Mars bu arada.

    Tek doğru sözü gezegende dananın kuyruğu o güne kadar kopacağı...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yine birileri Yozgat'taki kıraathanede oturduğu sandalyeden NASA'yı çökertmiş.
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    D DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık yeenim yazık vereydim benim şayomi 11'i onla futu çekeydiniz bu futunun rezaleti ne ola ki
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    labtek38 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet animasyonları gerçek sanıyor galiba.
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    S Sirkadyen 9 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Tabi canım yağlıboya resim onlar aslında
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    S sultanneb 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sıradaki hedef uranüs
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    0 007css 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah'ım bu toplumda neden herkes cahil ve neden herkes her şeyi çok bildiğini zannediyor. İnsanın aklı almıyor bu kadar fazla cahili gerçekten,çok yazık...
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    blackprague 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya merak ettiğim çok şey var, en merak ettiğim şey ise Mars'ta yaşam belirtisi bulunması halinde orada yeni bir hayat inşa edileceğini varsayarsak kimler gidecek? Fukaralara sıra gelmez heralde
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    tct123_gs (Tahsin Taşdemir) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) blackprague
    Zenginler giderse dünya düzelir zaten biz kalırız burda
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    temmuzaksami 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vallahi ilk fotoğraf geldiğinde heyecanlanmıştım :) Umarım daha çok uzayla ilgili gelişmeler görürürz
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    L Longg_Night 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    2-3 gün içerisinde daha net ve güzel fotoğraflar göreceğiz
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    2443 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    perseverance, nasa ve
    4 etiket daha MARS mars görevleri uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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