ETS 2 para hilesi: Euro Truck Simulator 2 hile kodları

Euro Truck Simulator 2, çığır açan detaylar, sürükleyici kamyon sürme deneyimiyle simülasyon türünde devrim yarattı. SCS Software tarafından geliştirilen kamyon simülatörü, 2012’de PC, macOS ve Linux için çıkış yaptı ve hâlâ en çok oynanan kamyon oyunları arasında. Harita DLC’leri ile sınırları gittikçe genişleten oyun, modlarıyla da ilgi çekici. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da para kazanmak büyük emek istiyor. Ancak, ETS 2 hile kodlarıyla sınırsız para dahil her şeyi elde edebilirsiniz. Euro Truck Simulator 2 para hilesi burada!

Euro Truck Simulator 2 hileleri 🚚 Hile kodu İşlevi g_police 0 Polisler kaybolur g_police 1 Polisler geri gelir g_traffic 0 Trafiği kapatır g_traffic 1 Trafiği açar g_set_time Saati ileri alır g_fps FPS hızını gösterir g_flyspeed Kameranın hız sınırlamasını değiştirir edit Harita düzenleyiciyi açar exec Dosyalardaki komutları çalıştırır exit Konsoldan veya oyundan çıkar game Oyunu yeniden yükler pause Oyunu durdurur save Oyunu hızlı bir şekilde kaydeder screenshot Ekran görüntüsü alır r_vsync VSync'i açar/kapatır s_master_volume Sesi açar/kapatır r_fullscreen Tam ekran yapar/devre dışı bırakır

ETS 2 para hilesi 🤑

Tam Boyutta Gör ETS 2 para hilesi programsız yapılabilir. Euro Truck Simulator 2 para hile kodu “Cheat money”dir. Bu kodu konsola yazarak 50.000 dolar ek kazanç elde edebilirsiniz. Daha fazla para istiyorsanız, “Documents\EuroTruckSimulator\save\1” klasörünü açın. Not defteriyle “game.sii” dosyasını açın ve “money_account” satırını bulun. Para miktarını yazıp dosyayı kaydedin ve oyunu tekrar başlatın.

Euro Truck Simulator 2 sınırsız para Cheat Engine programıyla da elde edilebilir. ETS 2 para hilesi Cheat Engine ile nasıl yapılır adım adım görelim:

Cheat Engine programını açın Sol üstten arama butonuna tıklayın Açık programlar listesinden ETS 2’yi seçin First Scan bölümüne oyundaki paranızı yazıp aratın Çıkan değeri aşağıdaki kısma sürükleyin Sonuçları seçip sağ tıklayın ve Value'yi seçin İstediğiniz para miktarını yazın

En iyi simülasyon oyunları (PC ve mobil) 2 yıl önce eklendi

Euro Truck Simulator 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️

Tam Boyutta Gör Peki, ETS 2’de hile nasıl açılır? Konsolu etkinleştirmek için Belgelerim’e gidin ve ETS2 oyun klasörünü bulun. “config.cfg file” dosyasını açıp g_console 0’ı g_console 1 olarak değiştirin. Konsol komutlarını girmek için ESC tuşunun altında bulunan tilde tuşuna “~” basın. Artık Euro Truck Simulator 2 hile kodlarını girebilirsiniz.

En iyi kamyon simülatörü denildiğinde akla ilk gelen yapımlar arasında olan Euro Truck Simulator 2'nin hile kodlarını sizlerle paylaştık. Özellikle ETS 2 para hilesi programsız nasıl yapılır, Cheat Engine ile sınırsız para kazanma nasıl oluyor adım adım gösterdik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

ETS 2 para hilesi: Euro Truck Simulator 2 hile kodları