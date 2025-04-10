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    ETS 2 para hilesi: Euro Truck Simulator 2 hile kodları

    Popüler kamyon oyunlarından Euro Truck Simulator 2'de sınırsız para nasıl elde edilir? ETS 2 para hilesi programsız ve Cheat Engine ile nasıl yapılır anlatıyoruz.

    Euro Truck Simulator 2, çığır açan detaylar, sürükleyici kamyon sürme deneyimiyle simülasyon türünde devrim yarattı. SCS Software tarafından geliştirilen kamyon simülatörü, 2012’de PC, macOS ve Linux için çıkış yaptı ve hâlâ en çok oynanan kamyon oyunları arasında. Harita DLC’leri ile sınırları gittikçe genişleten oyun, modlarıyla da ilgi çekici. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da para kazanmak büyük emek istiyor. Ancak, ETS 2 hile kodlarıyla sınırsız para dahil her şeyi elde edebilirsiniz. Euro Truck Simulator 2 para hilesi burada!

    Euro Truck Simulator 2 hileleri 🚚
    Hile kodu İşlevi
    g_police 0 Polisler kaybolur
    g_police 1 Polisler geri gelir
    g_traffic 0 Trafiği kapatır
    g_traffic 1 Trafiği açar
    g_set_time Saati ileri alır
    g_fps FPS hızını gösterir
    g_flyspeed Kameranın hız sınırlamasını değiştirir
    edit Harita düzenleyiciyi açar
    exec Dosyalardaki komutları çalıştırır
    exit Konsoldan veya oyundan çıkar
    game Oyunu yeniden yükler
    pause Oyunu durdurur
    save Oyunu hızlı bir şekilde kaydeder
    screenshot Ekran görüntüsü alır
    r_vsync VSync'i açar/kapatır
    s_master_volume Sesi açar/kapatır
    r_fullscreen Tam ekran yapar/devre dışı bırakır

    ETS 2 para hilesi 🤑

    Euro Truck Simulator 2 sınırsız para hilesi kodu Tam Boyutta Gör
    ETS 2 para hilesi programsız yapılabilir. Euro Truck Simulator 2 para hile kodu “Cheat money”dir. Bu kodu konsola yazarak 50.000 dolar ek kazanç elde edebilirsiniz. Daha fazla para istiyorsanız, “Documents\EuroTruckSimulator\save\1” klasörünü açın. Not defteriyle “game.sii” dosyasını açın ve “money_account” satırını bulun. Para miktarını yazıp dosyayı kaydedin ve oyunu tekrar başlatın.

    Euro Truck Simulator 2 sınırsız para Cheat Engine programıyla da elde edilebilir. ETS 2 para hilesi Cheat Engine ile nasıl yapılır adım adım görelim:

    1. Cheat Engine programını açın
    2. Sol üstten arama butonuna tıklayın
    3. Açık programlar listesinden ETS 2’yi seçin
    4. First Scan bölümüne oyundaki paranızı yazıp aratın
    5. Çıkan değeri aşağıdaki kısma sürükleyin
    6. Sonuçları seçip sağ tıklayın ve Value'yi seçin
    7. İstediğiniz para miktarını yazın

    Euro Truck Simulator 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️

    ETS 2 hile kodları konsol açma Tam Boyutta Gör
    Peki, ETS 2’de hile nasıl açılır? Konsolu etkinleştirmek için Belgelerim’e gidin ve ETS2 oyun klasörünü bulun. “config.cfg file” dosyasını açıp g_console 0’ı g_console 1 olarak değiştirin. Konsol komutlarını girmek için ESC tuşunun altında bulunan tilde tuşuna “~” basın. Artık Euro Truck Simulator 2 hile kodlarını girebilirsiniz.

    En iyi kamyon simülatörü denildiğinde akla ilk gelen yapımlar arasında olan Euro Truck Simulator 2'nin hile kodlarını sizlerle paylaştık. Özellikle ETS 2 para hilesi programsız nasıl yapılır, Cheat Engine ile sınırsız para kazanma nasıl oluyor adım adım gösterdik.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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