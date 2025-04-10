ETS 2 para hilesi: Euro Truck Simulator 2 hile kodları

- Euro Truck Simulator 2 hileleri 🚚
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- Euro Truck Simulator 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️
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Euro Truck Simulator 2, çığır açan detaylar, sürükleyici kamyon sürme deneyimiyle simülasyon türünde devrim yarattı. SCS Software tarafından geliştirilen kamyon simülatörü, 2012’de PC, macOS ve Linux için çıkış yaptı ve hâlâ en çok oynanan kamyon oyunları arasında. Harita DLC’leri ile sınırları gittikçe genişleten oyun, modlarıyla da ilgi çekici. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da para kazanmak büyük emek istiyor. Ancak, ETS 2 hile kodlarıyla sınırsız para dahil her şeyi elde edebilirsiniz. Euro Truck Simulator 2 para hilesi burada!
|Hile kodu
|İşlevi
|g_police 0
|Polisler kaybolur
|g_police 1
|Polisler geri gelir
|g_traffic 0
|Trafiği kapatır
|g_traffic 1
|Trafiği açar
|g_set_time
|Saati ileri alır
|g_fps
|FPS hızını gösterir
|g_flyspeed
|Kameranın hız sınırlamasını değiştirir
|edit
|Harita düzenleyiciyi açar
|exec
|Dosyalardaki komutları çalıştırır
|exit
|Konsoldan veya oyundan çıkar
|game
|Oyunu yeniden yükler
|pause
|Oyunu durdurur
|save
|Oyunu hızlı bir şekilde kaydeder
|screenshot
|Ekran görüntüsü alır
|r_vsync
|VSync'i açar/kapatır
|s_master_volume
|Sesi açar/kapatır
|r_fullscreen
|Tam ekran yapar/devre dışı bırakır
ETS 2 para hilesi 🤑
Euro Truck Simulator 2 sınırsız para Cheat Engine programıyla da elde edilebilir. ETS 2 para hilesi Cheat Engine ile nasıl yapılır adım adım görelim:
- Cheat Engine programını açın
- Sol üstten arama butonuna tıklayın
- Açık programlar listesinden ETS 2’yi seçin
- First Scan bölümüne oyundaki paranızı yazıp aratın
- Çıkan değeri aşağıdaki kısma sürükleyin
- Sonuçları seçip sağ tıklayın ve Value'yi seçin
- İstediğiniz para miktarını yazın
Euro Truck Simulator 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️
En iyi kamyon simülatörü denildiğinde akla ilk gelen yapımlar arasında olan Euro Truck Simulator 2'nin hile kodlarını sizlerle paylaştık. Özellikle ETS 2 para hilesi programsız nasıl yapılır, Cheat Engine ile sınırsız para kazanma nasıl oluyor adım adım gösterdik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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