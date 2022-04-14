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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition'dan kötü haber geldi.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition Ertelendi

Bildiğiniz üzere CD Projekt Red bir süredir hem Cyberpunk 2077'nin hem de The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü üzerinde çalışıyordu. Cyberpunk 2022 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı, The Witcher 3'ün Haziran 2022'den önce çıkış yapması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde yeni nesil sürümü belirsiz bir tarihe ertelendi.

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Bu proje daha öncesinde Saber Interactive'e aitti ancak CD Projekt yaptığı açıklamada projeyi onlardan aldıklarını ve stüdyo içinde geliştireceklerini paylaştı. Ertelemenin sebebi de bu. Projenin Saber Interactive'den alınma sebebi ne yazık ki açıklanmadı. The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü birçok teknik geliştirme içerecek. Ayrıca diziden ilham alan kozmetikler de göreceğiz gibi duruyor.

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The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü belirsiz bir tarihe ertelendi