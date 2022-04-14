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    The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü belirsiz bir tarihe ertelendi

    CD Projekt Red geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada The Witcher 3'ün yeni nesil konsollar için çıkış yapacak olan The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition versiyonunu erteledi.
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    The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü belirsiz bir tarihe ertelendi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition'dan kötü haber geldi.

    The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition Ertelendi

    Bildiğiniz üzere CD Projekt Red bir süredir hem Cyberpunk 2077'nin hem de The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü üzerinde çalışıyordu. Cyberpunk 2022 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı, The Witcher 3'ün Haziran 2022'den önce çıkış yapması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde yeni nesil sürümü belirsiz bir tarihe ertelendi.

    Bu proje daha öncesinde Saber Interactive'e aitti ancak CD Projekt yaptığı açıklamada projeyi onlardan aldıklarını ve stüdyo içinde geliştireceklerini paylaştı. Ertelemenin sebebi de bu. Projenin Saber Interactive'den alınma sebebi ne yazık ki açıklanmadı. The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü birçok teknik geliştirme içerecek. Ayrıca diziden ilham alan kozmetikler de göreceğiz gibi duruyor.

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    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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