Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Mercedes GLC'ye daha uygun fiyatlı iki yeni versiyon geliyor

    Mercedes, elektrikli GLC ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Haziran ayında satışa çıkacak iki yeni versiyon, daha küçük batarya sayesinde mevcut modele göre daha uygun fiyatlı bir alternatif sunacak.

    Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni nesil GLC model ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Şu anda yalnızca 360 kW gücündeki dört tekerlekten çekişli GLC 400 4MATIC EQ versiyonuyla satışta olan modelin haziran ayında iki yeni motor seçeneğine kavuşacağı belirtiliyor.

    GLC 250 EQ ve GLC 300 4MATIC EQ geliyor

    Elektrikli Mercedes GLC ailesi büyüyor: Daha ucuz iki model yolda Tam Boyutta Gör
    Alman basınında yer alan bilgilere göre Mercedes-Benz, 9 Haziran itibarıyla GLC 250 EQ ve GLC 300 4MATIC EQ için sipariş almaya başlayacak. İlk teslimatların ise yıl sonundan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Mevcut GLC 400 4MATIC EQ modeli 360 kW güç üreten çift motorlu bir sistem ve 94 kWsa batarya paketiyle geliyor. Almanya'da modelin başlangıç fiyatı 71.281 euro seviyesinde bulunuyor. Aynı modelin Türkiye'deki satış fiyatı ise 6.950.000 TL seviyesinde. Yeni versiyonlar, fiyat bandını aşağıya çekecek.

    Yeni gelecek GLC 250 EQ, arkadan itişli yapısıyla 260 kW güç sunacak. GLC 300 4MATIC EQ ise dört tekerlekten çekiş sistemini korurken 310 kW güç üretecek. Böylece performans açısından mevcut GLC 400 4MATIC'in altında konumlanacak.

    Elektrikli Mercedes GLC ailesi büyüyor: Daha ucuz iki model yolda Tam Boyutta Gör
    Her iki versiyonda da daha küçük kapasiteli bir batarya kullanılacak. Mercedes'in yeni 800 volt mimarisine sahip diğer elektrikli modellerinde de görev yapan bu batarya, 85 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesi sunuyor.

    Sistem, DC hızlı şarj istasyonlarında 320 kW'a kadar güç desteği sağlayabiliyor. Bu sayede batarya seviyesi yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada çıkarılabiliyor. AC şarj gücü ise 11 kW ile sınırlandırılmış durumda ve tam dolum yaklaşık 9 saat sürüyor.

    Mercedes'in yıl bitmeden iki yeni GLC EQ versiyonu daha tanıtması bekleniyor. Bunlardan birinin 94 kWsa'lik büyük batarya ile 270 kW gücündeki arkadan itişli sistemi bir araya getirecek GLC 300+ EQ olacağı ifade ediliyor.

    Serinin giriş seviyesinde konumlanacak bir diğer versiyonun ise 230 kW gücünde arkadan itişli bir sistem ve 64 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip LFP batarya ile sunulacağı belirtiliyor.

    Mercedes-Benz henüz yeni versiyonların fiyatlarını açıklamış değil. Ancak daha küçük batarya seçeneklerinin devreye girmesiyle birlikte elektrikli GLC ailesinin daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gakkoş kürt mü en iyi b suv cedrina 25 mg kullananların yorumları cla 180 d yorum erdobil 300 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Expertbook B5
    Asus Expertbook B5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum