Elektrikli Mercedes GLC'ye daha uygun fiyatlı iki yeni versiyon geliyor

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni nesil GLC model ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Şu anda yalnızca 360 kW gücündeki dört tekerlekten çekişli GLC 400 4MATIC EQ versiyonuyla satışta olan modelin haziran ayında iki yeni motor seçeneğine kavuşacağı belirtiliyor.

GLC 250 EQ ve GLC 300 4MATIC EQ geliyor

Tam Boyutta Gör Alman basınında yer alan bilgilere göre Mercedes-Benz, 9 Haziran itibarıyla GLC 250 EQ ve GLC 300 4MATIC EQ için sipariş almaya başlayacak. İlk teslimatların ise yıl sonundan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mevcut GLC 400 4MATIC EQ modeli 360 kW güç üreten çift motorlu bir sistem ve 94 kWsa batarya paketiyle geliyor. Almanya'da modelin başlangıç fiyatı 71.281 euro seviyesinde bulunuyor. Aynı modelin Türkiye'deki satış fiyatı ise 6.950.000 TL seviyesinde. Yeni versiyonlar, fiyat bandını aşağıya çekecek.

Yeni gelecek GLC 250 EQ, arkadan itişli yapısıyla 260 kW güç sunacak. GLC 300 4MATIC EQ ise dört tekerlekten çekiş sistemini korurken 310 kW güç üretecek. Böylece performans açısından mevcut GLC 400 4MATIC'in altında konumlanacak.

Tam Boyutta Gör Her iki versiyonda da daha küçük kapasiteli bir batarya kullanılacak. Mercedes'in yeni 800 volt mimarisine sahip diğer elektrikli modellerinde de görev yapan bu batarya, 85 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesi sunuyor.

Sistem, DC hızlı şarj istasyonlarında 320 kW'a kadar güç desteği sağlayabiliyor. Bu sayede batarya seviyesi yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada çıkarılabiliyor. AC şarj gücü ise 11 kW ile sınırlandırılmış durumda ve tam dolum yaklaşık 9 saat sürüyor.

Mercedes'in yıl bitmeden iki yeni GLC EQ versiyonu daha tanıtması bekleniyor. Bunlardan birinin 94 kWsa'lik büyük batarya ile 270 kW gücündeki arkadan itişli sistemi bir araya getirecek GLC 300+ EQ olacağı ifade ediliyor.

Serinin giriş seviyesinde konumlanacak bir diğer versiyonun ise 230 kW gücünde arkadan itişli bir sistem ve 64 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip LFP batarya ile sunulacağı belirtiliyor.

Mercedes-Benz henüz yeni versiyonların fiyatlarını açıklamış değil. Ancak daha küçük batarya seçeneklerinin devreye girmesiyle birlikte elektrikli GLC ailesinin daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

