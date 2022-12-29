2023 BYD Dolphin elektrikli hatchback Çin'de satışa sunuldu

BYD Dolphin, şirketin yeni "Marine Aesthetics" tasarım diliyle geliştirilen ilk otomobil. Söz konusu model, BYD'ye ait e-platform 3.0 üzerine yükseliyor ve bıçak tipi lityum demir fosfat batarya paketinden güç alıyor. Dolphin'în ölçülerine baktığımızda 4070 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu noktada, piyasadaki diğer modellere göre biraz dar bir otomobil olduğunu söylemek mümkün.
2023 BYD Dolphin'in dış tasarımında herhangi bir değişim yapılmamış. Ön ve arkada yuvarlak hatlara bürünüp yanlarda kendini keskin çizgilere bırakan, 16/17 inç aerodinamik jantlar ve gizli kapı kollarıyla tamamlanan tasarım devam ediyor. Dış renk yelpazesine ise yenileri eklenmiş. Çift renkli kombinasyonlara eklenen bu yeni renkler "Peynir Sarısı" ve "Taro Moru" olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında siyah, Atlantis grisi ve sörf mavisi gibi renk seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.
Yeni BYD Dolphin'in sunduğu standart donanımlar da güncellenmiş. 2023 model yılında gerçek zamanlı lastik basınç görüntüleme sistemi, ön koltuk ısıtma, 4 yönlü ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, bardaklıklara sahip arka kol dayama, ön park sensörü, elektrikli yan aynalar ve emniyet kemeri uyarı ışığı gibi donanımlar göze çarpıyor. Ayrıca, mevcut sürüş modlarına (eko, kar, spor) 2023 model yılında bir de konfor modu eklenmiş.
2023 BYD Dolphin'de ön tekerleklere güç veren bir kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. Bu motorun 70 kW/180 Nm ve 130 kW/290 Nm olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. Tercih edilen güç çıkışına göre elektrikli hatchback'in 0-100 km/s hızlanması sırasıyla 10.9 saniye ve 7.5 saniye sürüyor. 44.9 kWsa'lik batarya ise bu motora yine güç çıkışına göre sırasıyla 420 km ve 401 km menzil sağlıyor. Dolphin'de 60 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor.
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d