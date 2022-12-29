Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2023 BYD Dolphin elektrikli hatchback Çin'de satışa sunuldu

    BYD'nin kompakt elektrikli hatchback modeli Dolphin, 2023 model yılında yeni renk seçenekleri ve donanım özellikleriyle satışa sunuluyor. Tasarımda ise herhangi bir değişiklik yok.
    Oy Ver
    2023 BYD Dolphin elektrikli hatchback Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    BYD, kompakt elektrikli hatchback modeli Dolphin'in 2023 model versiyonunu Çin'de satışa sunuyor. İlk etapta üç farklı versiyonla tercih edilebilecek olan 2023 BYD Dolphin'in fiyatı 116.800 yuan (314 bin TL) olarak açıklandı.

    BYD Dolphin, şirketin yeni "Marine Aesthetics" tasarım diliyle geliştirilen ilk otomobil. Söz konusu model, BYD'ye ait e-platform 3.0 üzerine yükseliyor ve bıçak tipi lityum demir fosfat batarya paketinden güç alıyor. Dolphin'în ölçülerine baktığımızda 4070 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu noktada, piyasadaki diğer modellere göre biraz dar bir otomobil olduğunu söylemek mümkün.

    2023 BYD Dolphin'in dış tasarımında herhangi bir değişim yapılmamış. Ön ve arkada yuvarlak hatlara bürünüp yanlarda kendini keskin çizgilere bırakan, 16/17 inç aerodinamik jantlar ve gizli kapı kollarıyla tamamlanan tasarım devam ediyor. Dış renk yelpazesine ise yenileri eklenmiş. Çift renkli kombinasyonlara eklenen bu yeni renkler "Peynir Sarısı" ve "Taro Moru" olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında siyah, Atlantis grisi ve sörf mavisi gibi renk seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.

    2023 BYD Dolphin elektrikli hatchback Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    2023 BYD Dolphin'in iç mekânında ise üç kollu altı düz bir direksiyon ve hemen arkasında bulunan 5 inç LCD dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Genel tasarım olarak biraz fütüristik bir hava katılmaya çalışılmış olan konsolda yuvarlak havalandırma menfezleri ve tablet ekran tipinde 12.8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Onun hemen altında ise vep telefonu gibi eşyalar için ayrılmış gibi görünen bir göz, fiziksel kontrol düğmeleri ve bardaklıklar bulunuyor.

    Yeni BYD Dolphin'in sunduğu standart donanımlar da güncellenmiş. 2023 model yılında gerçek zamanlı lastik basınç görüntüleme sistemi, ön koltuk ısıtma, 4 yönlü ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, bardaklıklara sahip arka kol dayama, ön park sensörü, elektrikli yan aynalar ve emniyet kemeri uyarı ışığı gibi donanımlar göze çarpıyor. Ayrıca, mevcut sürüş modlarına (eko, kar, spor) 2023 model yılında bir de konfor modu eklenmiş.

    2023 BYD Dolphin'de ön tekerleklere güç veren bir kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. Bu motorun 70 kW/180 Nm ve 130 kW/290 Nm olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. Tercih edilen güç çıkışına göre elektrikli hatchback'in 0-100 km/s hızlanması sırasıyla 10.9 saniye ve 7.5 saniye sürüyor. 44.9 kWsa'lik batarya ise bu motora yine güç çıkışına göre sırasıyla 420 km ve 401 km menzil sağlıyor. Dolphin'de 60 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız