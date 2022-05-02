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    Peugeot 2022 Mayıs fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar!

    Peugeot, 2022 Mayıs ayına ilişkin yeni fiyat listesini yayınladı. Peki Peugeot otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2022 Mayıs Peugeot fiyatları:         
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    Peugeot mayısta ne kadar zam yaptı? 2022 Peugeot fiyat listesi

    Markaların mayıs 2022 fiyatlarını incelemeye devam ediyoruz. Peugeot fiyat listesi dün güncellendi ve diğer pek çok markada olduğu gibi fiyatlar arttı. Peugeot modellerinde mayıs zamları 30 bin TL civarına kadar çıkıyor. İşte Peugeot mayıs 2022 fiyat listesi:

    2022 model Peugeot 208'in başlangıç seviyesi kısa süre önce 362.500 TL idi. Aynı versiyonun fiyatı artık 370.000 TL'ye yükseldi. Donanım seviyesi arttıkça fiyat farkı da artıyor. Örneğin en tepedeki 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 versiyonun fiyatı 529.500 TL'den 562.500 TL'ye kadar çıkmış durumda.

    2022 model Peugeot 2008 SUV fiyatları da artık 552.000 TL'den başlıyor. Bu fiyat 2008 Active 1.2 PureTech 100hp manuel versiyon için geçerli. Aynı versiyonun fiyatı geçen ay 541.000 TL idi. Dizel versiyonlar ise mayıs ayı itibarıyla 603.500 TL'den başlıyor.

    Peugeot 3008 SUV ise artık milyonluk bir araç diyebiliriz. Son zamlarla birlikte en pahalı versiyonun fiyatı 999.500 TL'ye kadar çıkmış durumda. 3008'in başlangıç fiyatı ise 856.000 TL. Nisan ayında başlangıç seviyesinin fiyatı 823.000 TL idi. Fiyat bir ayda 30 bin liradan fazla arttı.

    Mayıs 2022 Peugeot 208 fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - Mayıs 2022 Fiyat - Nisan 2022
    208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT 370.000 TL 362.500 TL
    208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 469.500 TL 460.000 TL
    208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 510.000 TL 480.000 TL
    208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 562.500 TL 529.500 TL

    Peugeot mayısta ne kadar zam yaptı? 2022 Peugeot fiyat listesi
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    Mayıs 2022 Peugeot 2008 fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - Mayıs 2022 Fiyat - Nisan 2022
    2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT 552.000 TL 541.000 TL
    2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 647.000 TL 640.500 TL
    2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 667.500 TL 661.000 TL
    2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 711.500 TL 697.500 TL
    2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 800.500 TL 784.500 TL
    Dizel - -
    2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT 603.500 TL 591.500 TL
    2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 691.500 TL 678.000 TL
    2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 712.000 TL 698.500 TL
    2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 763.500 TL 756.000 TL
    2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 845.000 TL 827.500 TL

    Peugeot mayısta ne kadar zam yaptı? 2022 Peugeot fiyat listesi

    Mayıs 2022 Peugeot 3008 fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - Mayıs 2022 Fiyat - Nisan 2022
    3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 856.000 TL 823.000 TL
    3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 990.500 TL 952.500 TL
    Dizel - -
    3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 829.500 TL 797.500 TL
    3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 884.000 TL 850.000 TL
    3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 999.500 TL 985.000 TL

    Peugeot mayısta ne kadar zam yaptı? 2022 Peugeot fiyat listesi

    Mayıs 2022 Peugeot 5008 fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - Mayıs 2022 Fiyat - Nisan 2022
    5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 1.087.000 TL 1.055.000 TL
    Dizel - -
    5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 963.500 TL 935.500 TL
    5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.087.000 TL 1.055.000 TL

    Peugeot mayısta ne kadar zam yaptı? 2022 Peugeot fiyat listesi
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    Mayıs 2022 Peugeot 508 fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - Mayıs 2022  Fiyat - Nisan 2022
    508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 998.500 TL 967.500 TL
    Dizel - -
    508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 824.500 TL 792.500 TL
    508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 881.000 TL 847.000 TL
    508 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 936.500 TL 900.500 TL
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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