Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Peugeot’nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi yeni Peugeot 208, mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleri ile müşterilere seçme özgürlüğü veren yeni Peugeot 208 fiyatı 1.210.500 TL'den başlıyor. Tam elektrikli Peugeot E-208 fiyatı ise 1.361.500 TL.

Peugeot 208 fiyat listesi 💸(Mart 2024) Versiyon Fiyat 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 hp EAT8 1.210.500 TL 208 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.296.500 TL 208 GT 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.396.500 TL E-208 GT 100 kW Elektrikli 1.361.500 TL

Peugeot 208 ve E-208, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası, artık yeni 208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.

Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, Peugeot’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor.

Yeni jantlar, Peugeot’nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408’de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA alüminyum alaşımlı) veya 17 inç (YANAKA alüminyum alaşımlı) olmak üzere farklı jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alüminyum alaşımlı jantlar, bijon somunlarını gizleyen Peugeot logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.

İç mekan

Tam Boyutta Gör Peugeot’nun ikonik i-Cockpit teknolojisi, ilk nesil 208’de tanıtılmıştı. Bugün gelinen noktada daha da teknolojik ve ergonomik bir hale gelirken yeni Peugeot E-208’nin sürüş keyfinin merkezini de oluşturuyor. Göstergeler sürücünün görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda 3D özelliği ile sunuluyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE versiyonu 3,5 inç analog gösterge paneli ile yollara çıkıyor.

Daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran sunulurken artık tüm yeni 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekrana yer veriliyor. Arayüz, yeni nesil Peugeot i-Connect sistemini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine sahip. Tüm versiyonlarda buton işlevlerine hızlı erişim için piyano kısayol tuşları, merkezi ekranın altında yer alıyor.

Peugeot i-Cockpit’in en önemli unsurlarından olan kompakt direksiyon simidi, sağladığı çeviklik ve hassasiyetle sürüş keyfini destekliyor. Yeni 208’in kompakt direksiyon simidinin ortasında yeni Peugeot logosu ve donanıma bağlı olarak alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Optimum ergonomi için, multimedya sistemi (ses, telefon) kumandalarının dışında ses kontrolünü de barındırıyor.

Yeni 208 GT donanımında, bazıları yeni olmak üzere 8 farklı renk seçeneği söz konusu. Farklı renkler, merkezi dokunmatik ekranındakilerle koordineli ve duruma göre seçilen sürüş modunu dikkate alarak değişiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan yeni 208 versiyonlarında geliştirilmiş ergonomi için 2022 ilkbaharında tanıtılan zarif ve pratik “e-toggle vites” sunuluyor.

Tam elektrikli yeni E-208

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot E-208, elektrikliye geçiş açısından ileriye doğru önemli bir adım atarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Yeni E-208, 50 kWsa batarya ve 100 kW/136 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 363 km’lik birleşik ve 498 km şehir içi menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor.

Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor.

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Tercihini saf benzinli versiyonlardan yana kullanmak isteyenler için yeni 208 ailesi ekonomik ve verimli iki farklı güçte motor seçeneği sunuyor. PureTech 100: 100 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor. PureTech 130: 130 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor.

Güvenlik ve konfor

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot 208’in GT donanımıyla sunulan yeni ön ve arka park yardım kameraları yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte gelen yeni yüksek çözünürlüklü ön kamera sayesinde 360 derece görünüm sağlanıyor. Yeni yüksek çözünürlüklü park kameraları dışında yeni 208, sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren özellikler sunuyor:

Dur & Kalk fonksiyonuna ve araçlar arası mesafe ayarına sahip adaptif hız sabitleyici.

Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni

Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi ve dijital gösterge panelinde gösterme işlevi

Şerit Konumlama Asistanı ve Aktif Şerit Takip Sistemi.

Sürücü Dikkat Uyarısı, uzun sürüş sürelerinde ve 70km/s’yi aşan hızlarda direksiyon simidinin mikro hareketlerini analiz ederek dikkat dağınıklığını tespit ediyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi.

Yalın Ürün Gamı

Tam Boyutta Gör

Müşterilerin seçim yapmasını kolaylaştırmak için yeni 208 ürün gamı ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT olarak üç versiyonla sadeleştirildi.

ACTIVE PRIME: PEUGEOT LED teknolojili ön farlar, 3 pençe ışık imzasıyla LED gündüz farları, yeni arka stop lambaları, 16’’ NOMA alimünyum alaşımlı jantlar, siyah ön ızgara, manuel katlanır parlak siyah yan aynalar, yeni logolu direksiyon simidi, Calcite Yeşili dikişli Pneuma kumaş döşeme koltuklar, yeni renge sahip kapı paneli dekorasyonu, alçak konsol ve manuel el freni, 3,5 inçlik LCD analog gösterge paneli, 10 inç merkezi dokunmatik ekranlı PEUGEOT i-Cockpit®, kablosuz Mirrorscreen, arka park sensörü, manuel klima, sürüş destek sistemleri cruise control aktif şerit takip sistemi, aktif tam durdurma güvenlik freni (kamera ), sürücü dikkat uyarısı, önde USB-C soketi.

PEUGEOT LED teknolojili ön farlar, 3 pençe ışık imzasıyla LED gündüz farları, yeni arka stop lambaları, 16’’ NOMA alimünyum alaşımlı jantlar, siyah ön ızgara, manuel katlanır parlak siyah yan aynalar, yeni logolu direksiyon simidi, Calcite Yeşili dikişli Pneuma kumaş döşeme koltuklar, yeni renge sahip kapı paneli dekorasyonu, alçak konsol ve manuel el freni, 3,5 inçlik LCD analog gösterge paneli, 10 inç merkezi dokunmatik ekranlı PEUGEOT i-Cockpit®, kablosuz Mirrorscreen, arka park sensörü, manuel klima, sürüş destek sistemleri cruise control aktif şerit takip sistemi, aktif tam durdurma güvenlik freni (kamera ), sürücü dikkat uyarısı, önde USB-C soketi. ALLURE: ACTIVE PRIME donanım seviyesine ek olarak, gövde rengi ön ızgara, yeni köpek balığı anteni, karartılmış arka camlar, Quartz dikişli, “LOMSA” yarı deri kumaş döşeme koltuklar, Quartz kapı paneli dekoru, yüksek konsol ve elektromekanik el freni, kol dayama, elektrokrom dikiz aynası, 10’’ inçlik ön gösterge paneli, 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanan yan aynalar, ön – arka park sensörü, yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası (visiopark 1), , önde 2 USB-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi.

ACTIVE PRIME donanım seviyesine ek olarak, gövde rengi ön ızgara, yeni köpek balığı anteni, karartılmış arka camlar, Quartz dikişli, “LOMSA” yarı deri kumaş döşeme koltuklar, Quartz kapı paneli dekoru, yüksek konsol ve elektromekanik el freni, kol dayama, elektrokrom dikiz aynası, 10’’ inçlik ön gösterge paneli, 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanan yan aynalar, ön – arka park sensörü, yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası (visiopark 1), , önde 2 USB-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi. GT: ALLURE donanım seviyesine ek olarak Full LED teknolojili farlar, yeni Full LED arka stop lambaları, yeni 17’’ YANAKA alimünyum alaşımlı jantlar, parlak siyah çamurluk kaplamaları, cam tavan, GT logoları, Adamite Yeşil dikişli, “BELOMKA” yarı deri kumaş döşeme ve ‘Adamite’ dikişli paspaslar, Mistral Siyah tavan kaplaması, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, yeni 8 renkli ambiyans aydınlatması, LED aydınlatmalı güneşlikler, 10 inçlik 3D dijital ön gösterge paneli, navigasyon, VisioPark 2 (360° havadan görünüm sağlayan iki geniş açılı 180° HD Kamera), kablosuz şarj, dur & kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, şerit konumlama asistanı, aktif tam durdurma güvenlik freni (kamera + radar), akıllı far sistemi (aktif uzun far) ve kör nokta uyarı sistemi.

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2024 Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri