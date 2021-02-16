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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı

    5 ve 7 koltuklu versiyonlarıyla Avrupa'da satışa sunulmaya hazırlanan elektrikli Peugeot e-Rifter, 50 kWh'lık bataryasıyla 280 km menzil sunuyor. İşte e-Rifter'ın tasarımı ve özellikleri:
    16 Şubat 2021, 22:00 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı
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    PSA Grubu modelleri elektriklenmeye devam ediyor. Bu kez karşımızdaki model, Peugeot Rifter MPV'nin tamamen elektrikli versiyonu. e-Rifter MPV olarak adlandırılan araç 5 ve 7 koltuk konfigürasyonlarıyla sunulacak.

    Bu yılın sonunda Avrupa'da showroom'larda yerini alması beklenen e-Rifter MPV, ticari versiyonu e-Partner ile aynı güç aktarma sistemini kullanıyor. Bu da demek oluyor ki 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motorundan ve 50 kWh'lık batarya paketinden bahsediyoruz. e-Rifter, WLTP'ye göre sadece 280 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı da 134 km/s ile sınırlandırılmış.

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    Tek fazlı 7.4 kW şarj cihazı e-Rifter ile birlikte standart olarak geliyor. Müşteriler dilerse üç fazlı 11 kW olanı da ekstra ücret karşılığı tercih edebiliyor. Aracın bataryası 100 kW hızlı şarji destekliyor ve bu sayede bataryanın yüzde 0'dan yüzde 80 dolum oranına ulaşması 30 dakika sürüyor. Batarya 7.4 kW wallbox ile 7.5 saatte, 11 kW wallbox ile 5 saatte tam doluma ulaşıyor.

    Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı
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    Yeni Peugeot e-Rifter MPV'de üç farklı sürüş modu bulunuyor. Motorun güç ve tork değerleri bu modlara göre değişiyor. Eco modu elektrik motorunu 82 beygir ve 180 Nm'de sınırlandırırken, Normal modda bu değerler 109 beygir ve 220 Nm'ye ulaşıyor. Power modunda ise motor tam güç çalışıyor. Bunun yanı sıra rejeneratif frenlemenin dozunu ayarlayan iki farklı mod da mevcut: Moderate ve Augmented.

    e-Rifter'ın standart versiyonu 4403 mm, uzun versiyonu ise 4753 mm uzunluğa sahip. 5 koltuklu versiyonda 775 litre bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 3500 litreye kadar çıkıyor. 7 koltuklu versiyonda ise bu değerler sırasıyla 1050 ve 4000 litre olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kabinin genelinde toplamda 186 litreye varan ulaşılması kolay saklama alanları mevcut.

    Peugeot e-Rifter'ın Allure Premium paketinde 16 inç, GT donanım seviyesinde ise 17 inç alüminyum jantlar mevcut. İç mekanda ise Peugeot'nun i-Cockpit tasarımını ve 8 inçlik multimedya ekranını görüyoruz. Aracın sürüş asistanları arasında şeritten ayrılma uyarısı, otomatik çarpışma uyarısı, otomatik acil durum freni, hız işaretlerini tanıma, kör nokta görüntüleme, römork denge kontrolü ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler bulunuyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Araç büyük yer var neden kilometre az anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Maliyetleri daha fazla arttırmamak için 50 kWh batarya koymuşlar. Yerden yüksek olduğu için aerodinamisi binek araçlardan daha kötü. Bu da menzili etkiliyor.
    Yanıtla +2
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