Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak

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İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara geçecek. Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Jaguar'ın 2025 yılına kadar tamamen elektrikli lüks bir marka olacağını ve satılan Land Rover araçlarının %60'ının 2030 yılına kadar elektrikli güç aktarma organları ile donatılacağını duyurdu.

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Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde altı elektrikli Land Rover SUV modeli olacağını vaat ediyor ve ilki 2024'te tanıtılacak. 2030'a kadar, tüm Land Rover modelleri iki versiyonda satışa sunulacak: benzinli ve elektrikli. Tüm Jaguar modelleri ise tamamen elektrikli olacak. Dizel modellerin de 2026 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılması planlanıyor. Şirket, hidrojen yakıt hücrelerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasına, 2039 yılına kadar da sıfır karbondioksit emisyonuna odaklanmayı planlıyor.

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Bentley de elektriğe geçişi duyurmuştu

Jaguar Land Rover, 2008'den beri Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Tata Motors'a ait. İngiliz otomobil üreticisinin Tata Group'un Reimagine adlı yeni stratejisine katılacağını duyurmasının ardından, Tata Motors'un hisseleri Bombay Borsası'nda %3 artış gösterdi. Jaguar Land Rover CEO'su Thierry Bollore, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ana şirket ile yakın işbirliğinin iki otomobil markasının yeni konseptini hayata geçirmeyi çok daha kolay hale getireceğini söyledi.

1998'den beri Alman otomobil devi Volkswagen'in bir parçası olan bir başka İngiliz otomobil üreticisi Bentley Motors da geçen yıl Kasım ayında tamamen elektrikli araç üretimine geçme planlarını açıklamıştı. Önümüzdeki altı yıl içinde Bentley tamamen hibrit otomobil üretimine geçecek ve 2030'dan itibaren sadece elektrikli araçlar üretecek.

https://www.theverge.com/2021/2/15/22284000/jaguar-land-rover-electric-cars-i-pace-2025

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