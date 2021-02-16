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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak

    İkonik İngiliz otomobil şirketi Jaguar Land Rover, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobil modelleri üreteceğini, 2039 yılına kadar da sıfır karbon emisyonuna odaklanacağını duyurdu.
    16 Şubat 2021, 17:30 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak
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    İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara geçecek. Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Jaguar'ın 2025 yılına kadar tamamen elektrikli lüks bir marka olacağını ve satılan Land Rover araçlarının %60'ının 2030 yılına kadar elektrikli güç aktarma organları ile donatılacağını duyurdu.

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    Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde altı elektrikli Land Rover SUV modeli olacağını vaat ediyor ve ilki 2024'te tanıtılacak. 2030'a kadar, tüm Land Rover modelleri iki versiyonda satışa sunulacak: benzinli ve elektrikli. Tüm Jaguar modelleri ise tamamen elektrikli olacak. Dizel modellerin de 2026 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılması planlanıyor. Şirket, hidrojen yakıt hücrelerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasına, 2039 yılına kadar da sıfır karbondioksit emisyonuna odaklanmayı planlıyor.

    Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak
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    Bentley de elektriğe geçişi duyurmuştu

    Jaguar Land Rover, 2008'den beri Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Tata Motors'a ait. İngiliz otomobil üreticisinin Tata Group'un Reimagine adlı yeni stratejisine katılacağını duyurmasının ardından, Tata Motors'un hisseleri Bombay Borsası'nda %3 artış gösterdi. Jaguar Land Rover CEO'su Thierry Bollore, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ana şirket ile yakın işbirliğinin iki otomobil markasının yeni konseptini hayata geçirmeyi çok daha kolay hale getireceğini söyledi.

    1998'den beri Alman otomobil devi Volkswagen'in bir parçası olan bir başka İngiliz otomobil üreticisi Bentley Motors da geçen yıl Kasım ayında tamamen elektrikli araç üretimine geçme planlarını açıklamıştı. Önümüzdeki altı yıl içinde Bentley tamamen hibrit otomobil üretimine geçecek ve 2030'dan itibaren sadece elektrikli araçlar üretecek. 



    https://www.theverge.com/2021/2/15/22284000/jaguar-land-rover-electric-cars-i-pace-2025 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen [__Zahid__]
    Dünya Amerika veya Kanada'nın bazı eyaletlerinden ve Avrupa'dan ibaret değil. 2030'a kadar çoğu Avrupa ülkesi bile geçemeyecek elektrikliye. Avrupa dediğin yerin nüfusu 750 milyon.

    Dünya nüfusunun %10'u. Her ülke Norveç gibi şanslı değil. Olay elektrikliye geçmek değil o elektriği elde ettiğin şey fosil olduktan sonra Dünya'ya yine zarar veriyor olacaksın sadece şehir içinde o kadar etkilenmeyeceksin ama okyanuslar yükseldiğinde sonra gelip ya bizde elektrikli araç vardı biz de mi öleceğiz demeyin yani
    Dünya Amerika veya Kanada'nın bazı eyaletlerinden ve Avrupa'dan ibaret değil. 2030'a kadar çoğu Avrupa ülkesi bile geçemeyecek elektrikliye. Avrupa dediğin yeri...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Average joe’nun almasi icin daha bir 5-10 seneye ihtiyac var..



    Ve evet, arkadas guzel belirtmis, araclari ureten fabrikalar brokoliyle calismiyor, fosil yakittan uretilen enerji kullaniliyor. Aynen ruzgar turbini ve enerji paneli imalatinda oldugu gibi..
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    İ iloveAmsterdam 1 gün ( Mesaj Silindi )
    neyse trafikte bakınırız bizde turist gelirse :)
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    X x2yk (x y) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    La dur daha nereye gidiyorsun, daha benzinlisini alacaktık elektrikliye geçeceğim diyorsun.
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bizde 2025'te dünyadaki tek fosil yakıt kullanan ülke olacağız.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    TheCaliph_ 1 gün ( Mesaj Silindi ) [__Zahid__]
    Dünya Amerika veya Kanada'nın bazı eyaletlerinden ve Avrupa'dan ibaret değil. 2030'a kadar çoğu Avrupa ülkesi bile geçemeyecek elektrikliye. Avrupa dediğin yerin nüfusu 750 milyon.

    Dünya nüfusunun %10'u. Her ülke Norveç gibi şanslı değil. Olay elektrikliye geçmek değil o elektriği elde ettiğin şey fosil olduktan sonra Dünya'ya yine zarar veriyor olacaksın sadece şehir içinde o kadar etkilenmeyeceksin ama okyanuslar yükseldiğinde sonra gelip ya bizde elektrikli araç vardı biz de mi öleceğiz demeyin yani
    Yanıtla +6
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    caglarakcam (Çağlar Akçam) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ''avrupada'' demeyi unuttum sanırım hocam
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    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10 seneye mazot 20 seneye benzin kalmaz
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