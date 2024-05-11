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    Makyajlı Rifter Türkiye'de! Togg T10X şarj sırasında yandı - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Peugeot Rifter, Gaziantep'te şarj sırasında alev alan Togg, Malezya'da arka aks bağlantısı kopan Omoda 5 gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızda bu hafta Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Peugeot Rifter, Gaziantep'te şarj sırasında alev alan Togg, Malezya'da arka aks bağlantısı kopan Omoda 5 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:10 - Makyajlı Peugeot Rifter fiyatı ve özellikleri

    16:16 - %100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı

    23:28 - Gaziantep'te bir Togg T10X şarj sırasında alev aldı

    31:13 - 7 Temmuz'dan itibaren araçlarda bazı güvenlik donanımları zorunlu olacak

    35:47 - Malezya'da bir Omoda 5'in seyir esnasında arka aks bağlantısı koptu

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