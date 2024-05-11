Makyajlı Rifter Türkiye'de! Togg T10X şarj sırasında yandı - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Peugeot Rifter, Gaziantep'te şarj sırasında alev alan Togg, Malezya'da arka aks bağlantısı kopan Omoda 5 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:10 - Makyajlı Peugeot Rifter fiyatı ve özellikleri
16:16 - %100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı
23:28 - Gaziantep'te bir Togg T10X şarj sırasında alev aldı
31:13 - 7 Temmuz'dan itibaren araçlarda bazı güvenlik donanımları zorunlu olacak
35:47 - Malezya'da bir Omoda 5'in seyir esnasında arka aks bağlantısı koptu