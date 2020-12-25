Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pfizer-BionTech aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak geliyor

    Sağlık Bakanı Koca son günlerin tartışma konusu aşı siparişlerine son noktayı koydu. Pfizer aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak gelecek. Sinovac ise ilk parti 3 milyon olarak bu hafta geliyor.
    11 sa.
    1,2b
    7
    14
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Pfizer-BionTech aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. BionTech tarafından ülkemize ne kadar aşı tedarik edileceği ve Çinli Sinovac yüzde 50 etkinlik oranında mı gibi sorular cevap buldu.

    Sinovac ve Pfizer aşıları geliyor

    Bakan Koca anlaşma yaptığımız Çinli Sinovac aşılarının Pazar gecesi yola çıkacağını ve Pazartesi günü ülkemizde olacağını belirtti. İlk partide 3 milyon doz aşı yer alıyor. Şubat sonuna kadar 50 milyon doz olarak gelecek Sinovac aşısı 4 aşamal bir plan ile uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "ABD dava açtı, Ripple çakıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor

    İlk aşamada sağlık çalışanları var ve 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Bu da toplamda 18 milyon doz ediyor. En geç Nisan ayına kadar üçüncü aşamadaki kişiler aşılanmış olacak. Devlet, özel ve üniversite hastanelerinin aşılama için hazırlanması planlanıyor. Günde 1.5-2 milyon aşı Türkiye’nin her ilinde vurulabilecek.

    Sinovac aşısının yüzde 50 civarındaki etkinlik oranına değinen Koca bunun Brezilya’nın kendi iç sorunu olabileceğini belirtirken ülkemizde genel anlamda yüzde 91 üzerinde etkinlik oranına ulaşıldığını dile getiriyor. Bu rakam daha da artacak.

    Pfizer-BionTech aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İnaktif aşıların uzun bir süredir kullanıldığını ve faydasından emin olunduğunu ifade eden Koca, bu bakımdan tercihlerinin Sinovac olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Uğur Şahin’in BionTech firması ile de görüşmeler sürüyor.

    Son pürüzlerin giderilmesi ile birlikte Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Pfizer-BionTech aşısı ülkemizde olacak. Opsiyonel olarak 40 milyon doz daha aşı için anlaşma sağlanmış durumda. Şartlara bağlı olarak bu opsiyonel doz da ülkemize gelebilir. Ocak ayında 1.5 milyon dozluk bir kısım ülkemizde olacak. Hem Pfizer hem de Sinovac aşılarını piyasadan daha uygun bir fiyata alıyoruz.

    Yerli aşı olarak ise bir inaktif aşı adayının üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. 5 tane ilave aşı insanlı deney safhasına gelmiş durumda. Bunlardan iki tanesi inaktif aşı iken bir tanesi de virüs benzeri parçacık temelli. Ocak ayı içerisinde bir veya iki aşının faz çalışmalarına başlayacağı ifade ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    17 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    18 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    21 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı aşı, Brezilya, oran %50, Türkiye, %91. Birileri yalan söylüyor ama kim. Gerçekten birilerine güvenmemek çok kötü. Gitti mi bir daha gelmiyor. Umarım hata Brezilya'dadir.
    Aynı aşı, Brezilya, oran %50, Türkiye, %91. Birileri yalan söylüyor ama kim. Gerçekten birilerine güvenmemek çok kötü. Gitti mi bir daha gelmiyor. Umarım hata B...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Melikşah (Melikşah ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Brezilya, aşının “%50 etkili” olduğunu değil “etkili” olduğunu söyledi ve yüzdesinin ve diğer verilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Etkili demek aşının en az %50 etkili olduğu anlamına geliyor ancak haberi okuyunca Sinovac aşısının sadece %50 etkili olduğu anlamı çıkıyor. Haber yaparken doğru ve sorumlu bir şekilde yapın lütfen.
    Brezilya, aşının “%50 etkili” olduğunu değil “etkili” olduğunu söyledi ve yüzdesinin ve diğer verilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Etkili deme...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer aşılar menşei ile anılmazken sinovac Çinli olarak belirtiliyor diğer büyük Çin markalarında olduğu gibi ilginç
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    CHP li Özgür Özel'in açıklaması

    “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stanislas Xavier (Evren ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi kafaya bakar mısın; "Doğu Perinçek bile Çin aşısı yaptırmıyor, biz niye yaptıralım?"
    Allah aşkına akli dengesinin yerinde olup olmadığı belli olmayan, ülkeyi kendisinin yönettiğini iddia eden bir siyasi aktör Doğu Perinçek'in tercihine göre mi karar vereceğiz sağlık konusunda ne yapacağımıza? Millet kafayı yemiş gerçekten.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    biontech bize bir miktar aşı vereceğini daha önceden söylenmişti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Faz denemesinde plasebo etkiside ölçülüyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Melikşah (Melikşah ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Brezilya, aşının “%50 etkili” olduğunu değil “etkili” olduğunu söyledi ve yüzdesinin ve diğer verilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Etkili demek aşının en az %50 etkili olduğu anlamına geliyor ancak haberi okuyunca Sinovac aşısının sadece %50 etkili olduğu anlamı çıkıyor. Haber yaparken doğru ve sorumlu bir şekilde yapın lütfen.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cenkakay08 (cenk akay) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Olarak geliyor" nasıl bir tabir ? Ben mi türkçeyi unuttum yoksa?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Night_Blade (ibrahim s) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Polyannaya bağladılar. Aşı sözde olmaya başlayacaktır, ortada aşı yok. Sürekli umut pompalaniyor. Patlayacak bir yerde, aynı vaka sayısı gibi. Çıkıp "aslında firmalarla anlaşmak üzereyiz" diye bilirler, beklerim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vs-fb (Vn S) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı aşı, Brezilya, oran %50, Türkiye, %91. Birileri yalan söylüyor ama kim. Gerçekten birilerine güvenmemek çok kötü. Gitti mi bir daha gelmiyor. Umarım hata Brezilya'dadir.
    3 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Çin’de de %92 oranında antikor oluşturduğu tespit edilmiş bizimkine oldukça benzer bir sonuç. Endonezya %97 koruma bulmuştu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 10 sa. ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Brezilya muhtemelen doğru söylüyor aşı etkin olsa çin çoktan çözerdi bu sorunu çünkü adamların ürerim kapasitesi muazzam herşeyi geçtim Maocu Doğu Perinçek bile Çin aşısı yaptırmayacak. Aşı güvenilir olsa doğu perinçek gidip Amerikan aşısı olur mu ? İlk önce o yaptırır bununda showunu yapardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    CHP li Özgür Özel'in açıklaması

    “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
    -
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı belli oldu 1 sa. Twitter’ın kurucusu Tidal’ın peşinde 10 sa. Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı yüzünden CD Projekt Red'e dava açıldı 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Pfizer-BionTech aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak geliyor Sonraki Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı 12 sa. Yeni bir yapay zeka aracı, Spotif'ınızın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor 13 sa. Samsung Galaxy Chromebook 2'nin teknik özellikleri sızdı: QLED ekran, WİFİ 6 ve daha fazlası 13 sa. The Lord of the Rings dizisinin çekimleri bitti 14 sa. Honor V40 serisi gelecek ay tanıtılıyor 14 sa. 400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi 15 sa. DeepMind kurallar olmadan da öğrenebilen algoritma geliştirdi 15 sa. Çinli koronavirüs aşısı Sinovac'ın Türkiye'deki 3. faz erken sonuçları açıklandı 15 sa. Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor 15 sa. Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42, yakın bir tarihte çıkmayacak 16 sa. Telegram kanallarında reklam gösterimi başlıyor 17 sa. Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz 17 sa. NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir 17 sa. Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri 18 sa. Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı 18 sa. Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı 19 sa. Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı 20 sa. Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı 20 sa. Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı 21 sa. Zoom şimdi de eposta hizmetine başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız