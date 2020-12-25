Pfizer-BionTech aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak geliyor

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Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. BionTech tarafından ülkemize ne kadar aşı tedarik edileceği ve Çinli Sinovac yüzde 50 etkinlik oranında mı gibi sorular cevap buldu.

Sinovac ve Pfizer aşıları geliyor

Bakan Koca anlaşma yaptığımız Çinli Sinovac aşılarının Pazar gecesi yola çıkacağını ve Pazartesi günü ülkemizde olacağını belirtti. İlk partide 3 milyon doz aşı yer alıyor. Şubat sonuna kadar 50 milyon doz olarak gelecek Sinovac aşısı 4 aşamal bir plan ile uygulanacak.

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Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor

İlk aşamada sağlık çalışanları var ve 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Bu da toplamda 18 milyon doz ediyor. En geç Nisan ayına kadar üçüncü aşamadaki kişiler aşılanmış olacak. Devlet, özel ve üniversite hastanelerinin aşılama için hazırlanması planlanıyor. Günde 1.5-2 milyon aşı Türkiye’nin her ilinde vurulabilecek.

Sinovac aşısının yüzde 50 civarındaki etkinlik oranına değinen Koca bunun Brezilya’nın kendi iç sorunu olabileceğini belirtirken ülkemizde genel anlamda yüzde 91 üzerinde etkinlik oranına ulaşıldığını dile getiriyor. Bu rakam daha da artacak.

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İnaktif aşıların uzun bir süredir kullanıldığını ve faydasından emin olunduğunu ifade eden Koca, bu bakımdan tercihlerinin Sinovac olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Uğur Şahin’in BionTech firması ile de görüşmeler sürüyor.

Son pürüzlerin giderilmesi ile birlikte Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Pfizer-BionTech aşısı ülkemizde olacak. Opsiyonel olarak 40 milyon doz daha aşı için anlaşma sağlanmış durumda. Şartlara bağlı olarak bu opsiyonel doz da ülkemize gelebilir. Ocak ayında 1.5 milyon dozluk bir kısım ülkemizde olacak. Hem Pfizer hem de Sinovac aşılarını piyasadan daha uygun bir fiyata alıyoruz.

Yerli aşı olarak ise bir inaktif aşı adayının üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. 5 tane ilave aşı insanlı deney safhasına gelmiş durumda. Bunlardan iki tanesi inaktif aşı iken bir tanesi de virüs benzeri parçacık temelli. Ocak ayı içerisinde bir veya iki aşının faz çalışmalarına başlayacağı ifade ediliyor.

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