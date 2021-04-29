Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu

    Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, 2021 yılı sonuna doğru COVID-19'u oral yolla tedavi eden hapların piyasaya sürüleceğini doğruladı.
    29 Nisan 2021, 18:00 (Güncellendi, 5 sa.)
    2,5b
    21
    5
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Amerikan ilaç şirketi Pfizer, COVID-19 için tablet üretimi üzerinde çalışıyor. CEO Albert Burla, geçtiğimiz gün CNBC'ye yaptığı açıklamada, ilacın 2021'in sonunda piyasaya çıkabileceğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı"

    Erken klinik denemeleri Mart ayında başlamıştı

    İlaç, virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyen, proteaz inhibitörü adı verilen bir ilaç sınıfının parçası olacak. Bu ilaçlar HIV ve Hepatit C'yi tedavi etmek için kullanılıyor. Pfizer, ilacın yeni koronavirüs türlerine karşı da yardımcı olacağını umuyor ve Burla, şirketin yazdan önce müjdeli haberi paylaşacağına söz verdiğini belirtti.

    Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Pfizer başkanı, ilacın hastaların evde tedavi edilmesine izin vereceğini de sözlerine ekledi. Burla ayrıca, ABD yasa düzenleyicisinin, ilacın gençler için kullanımını da onaylayacağını umuyor. COVID-19 haplarının erken klinik denemeleri Mart ayında başladı. Başarılı olursa ve FDA ilacı onaylarsa, yıl sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. Bununla birlikte, ilacın diğer ülkelere ne zaman dağıtılmaya başlayacağı ise meçhul.



    https://www.cnbc.com/2021/04/27/pfizer-at-home-covid-pill-could-be-available-by-year-end-ceo-albert-bourla-says.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yan etkileri öldürücü olmasinda
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    Geldi yine gereksiz bir laf. Bence dh yorum yaptiktan sonra IQ testi yapan bir algoritma uzerinde calismali.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    pfizer hissesimi alsak napsak. bilemedim simdi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 54 dk. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 1 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 1 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 1 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 2 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 2 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 2 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 2 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 3 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 3 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 4 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 4 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 4 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 5 sa. Alienware Monitörler Itopya'da! 5 sa. Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 5 sa. Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor 5 sa. Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu Sonraki Huawei yeni yıla düşüşle başladı 7 sa. Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak 7 sa. The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak 7 sa. DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı 8 sa. Sokağa çıkma yasağında e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 8 sa. Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı 8 sa. Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı 8 sa. Logitech kârını ikiye katladı 9 sa. Yılın ilk PlayStation 5 özel oyunu Returnal'ın çıkış fragmanı paylaşıldı 9 sa. 2021 Skoda Fabia'nın konsol tasarımı ortaya çıktı 10 sa. DxOMark artık akıllı telefonların pillerini de test edecek 11 sa. Google'dan büyük yenilik (!) 500 gün sonra Stadia'ya arama çubuğu eklendi 11 sa. İkinci doz aşı randevularını erteleme kararında geri adım 12 sa. 2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede 12 sa. Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak 12 sa. Telegram yeni güncellemesi ödeme sistemini yeniliyor 13 sa. Apple'a, App Store hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla Rusya'da para cezası verildi 15 sa. Yeni 2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 18 sa. Apple yine rekorlara doymuyor 23 sa. Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız