Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer, COVID-19 için tablet üretimi üzerinde çalışıyor. CEO Albert Burla, geçtiğimiz gün CNBC'ye yaptığı açıklamada, ilacın 2021'in sonunda piyasaya çıkabileceğini söyledi.

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Erken klinik denemeleri Mart ayında başlamıştı

İlaç, virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyen, proteaz inhibitörü adı verilen bir ilaç sınıfının parçası olacak. Bu ilaçlar HIV ve Hepatit C'yi tedavi etmek için kullanılıyor. Pfizer, ilacın yeni koronavirüs türlerine karşı da yardımcı olacağını umuyor ve Burla, şirketin yazdan önce müjdeli haberi paylaşacağına söz verdiğini belirtti.

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Pfizer başkanı, ilacın hastaların evde tedavi edilmesine izin vereceğini de sözlerine ekledi. Burla ayrıca, ABD yasa düzenleyicisinin, ilacın gençler için kullanımını da onaylayacağını umuyor. COVID-19 haplarının erken klinik denemeleri Mart ayında başladı. Başarılı olursa ve FDA ilacı onaylarsa, yıl sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. Bununla birlikte, ilacın diğer ülkelere ne zaman dağıtılmaya başlayacağı ise meçhul.

https://www.cnbc.com/2021/04/27/pfizer-at-home-covid-pill-could-be-available-by-year-end-ceo-albert-bourla-says.html

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