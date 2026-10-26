Phantom Blade Zero övgülerle karşılandı: Yılın oyunu olmaya aday

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Tam Boyutta Gör Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından olan Phantom Blade Zero, 29 Ekim'de oyunseverlerle buluşacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyla oyunseverleri epey heyecanlandıran oyunun çıkışına daha birkaç gün olsa da daha şimdiden oyuna dair ilk değerlendirmeler paylaşılmaya başlandı. Gelen ilk yorumlara bakılırsa Phantom Blade Zero yılın oyunu adaylarından biri olabilir.

Çin merkezli S-Game tarafından geliştirilen Phantom Blade Zero, özellikle dövüş mekanikleri ve akıcı animasyonlarıyla oldukça iddialı görünüyordu. Nitekim yayınlanan ilk yorumlardaki övgüler de tam olarak bunu ön plana çıkarıyor. Oyunun hikâye konusunda ve teknik tarafta bazı eksikleri olsa da epey başarılı bulunan dövüş mekanikleriyle bunları fazlasıyla telafi ettiği söyleniyor.

Phantom Blade Zero Son Derece Yüksek Puanlar Aldı

Phantom Blade Zero'yu deneyip değerlendirme şansı bulan yayınların eleştirmen puanları da bu övgüleri yansıtıyor. IGN oyuna 9/10 verirken, GameSpot ise oyunu 8/10'luk bir yapım olarak değerlendiriyor. Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 88 ki bu da Phantom Blade Zero'yu 2026'nın en yüksek puan alan oyunlarından biri yapıyor.

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Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.

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Phantom Blade Zero övgülerle karşılandı

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