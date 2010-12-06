Phenom II X2 555 ile AMD işlemciler için SuperPi 1M rekoru kırıldı

MaJor rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, AMD işlemcilerle elde edilmiş en iyi SuperPi 1M skoruna imza atarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisini, Sıvı Azot kullanarak 6942MHz'de stabil çalıştırmayı başaran MaJor, yeni dünya rekoru olan 9.875ms'lik skoru elde etmeyi başardı.

Gigabyte'ın 790FX çipsetli 790FXTA-UD5 anakartı kullanılarak yapılan çalışma kapsamında, işlemci çarpanı 26'ya, veri yolu hızı ise 267MHz'e çıkartıldı. Çift kanal DDR3 bellek kitinin kullanıldığı çalışma kapsamında aynı işlemci 7122MHz'e kadar çıkartılırken, muhtemelen stabilite sorunları nedeniyle o hızda elde edilmiş herhangi bir test sonucu bulunmuyor.