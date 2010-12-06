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Phenom II X2 555 ile AMD işlemciler için SuperPi 1M rekoru kırıldı

8 yıl
12,1b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MaJor rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, AMD işlemcilerle elde edilmiş en iyi SuperPi 1M skoruna imza atarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisini, Sıvı Azot kullanarak 6942MHz'de stabil çalıştırmayı başaran MaJor, yeni dünya rekoru olan 9.875ms'lik skoru elde etmeyi başardı.

Gigabyte'ın 790FX çipsetli 790FXTA-UD5 anakartı kullanılarak yapılan çalışma kapsamında, işlemci çarpanı 26'ya, veri yolu hızı ise 267MHz'e çıkartıldı. Çift kanal DDR3 bellek kitinin kullanıldığı çalışma kapsamında aynı işlemci 7122MHz'e kadar çıkartılırken, muhtemelen stabilite sorunları nedeniyle o hızda elde edilmiş herhangi bir test sonucu bulunmuyor.


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kunglao1 8 yıl
bendede aynı işlemci var c3 revizyon su an 4014mhz de kullanıyorum her şeyiyle stabil olarak ama çarpanı kapalı olan versiyon fsb ile overclock yaptım ama diğer 2 çekirdeği açamadım aslında açıldı ama çalışmayı reddediyorlar :D
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hiickimse 8 yıl

kunglao1

bendede aynı işlemci var c3 revizyon su an 4014mhz de kullanıyorum her şeyiyle stabil olarak ama çarpanı kapalı olan versiyon fsb ile overclock yaptım ama diğer 2 çekirdeği açamadım aslında açıldı ama çalışmayı reddediyorlar :D


o çekirdekler açıldı mı var ya, hani çekirdeği yerken bitene kadar bırakamazsın ya, bunlar da öyle ,doyamazsın tadına, bandıra bandıra ye onu

performans epey farkediyor , en azından oyunlarda :)
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Freeline 8 yıl
hangi modeliyle 5.866 sn fiyatları ne kadar karşılaştırmak lazım.
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ContEmpor4ry 8 yıl
X2 570 çıksın alıp kırıcam rekoru :D
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sadtneverdie 8 yıl
intelin kaçtı
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Fuander 8 yıl
Çekirdek nasıl açılıyor ?
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jiddi 8 yıl
Evet çekirdeği açmış ve sınırları aşmış !.. Gören de şaşmış !
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Ahmeteyup 8 yıl
İlanda X2 diyor ama Cpu-z resminde X4 yazıyor bi yanlışlık mı var?
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No Way Out 8 yıl

Ahmeteyup

İlanda X2 diyor ama Cpu-z resminde X4 yazıyor bi yanlışlık mı var?

Çekirdek açmışlar.
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