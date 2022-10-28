Phil Spencer: Metaverse kötü tasarlanmış bir video oyunu

Spencer’dan metaverse’e eleştiri
WSJ’ın görüştüğü yetkililerden biri de Xbox’ın Başkanı Phil Spencer oldu. Konu hakkında fikirleri sorulan Spencer, metaverse’ü kötü tasarlanmış bir video oyunu olarak tanımladı. Daha sonra Spencer, oyun üreticilerinin zaten çekici dünyalar inşa etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip olduklarını ve “toplantı odası” gibi görünen bir metaverse’de zaman geçirmek istemediğini belirtti.
WSJ’ün görüşmeleri sırasında birçok isim de benzer eleştirilerde bulundu. Snap CEO’su Evan Spiegel, metaverse’ü bir bilgisayar içinde yaşamaya benzetti ve iş sonrası eve geldiğinde yapmak isteyeceği son şeyin bir bilgisayar içinde yaşamak olduğunu belirtti. Apple ve Disney yetkilileri ise “metaverse” kelimesini kullanmak istemediklerini belirtti. WSJ’nin diğer isimlerle yaptığı görüşmeleri ise aşağıda bulabilirsiniz.
Yorumlarına rağmen Spencer, konseptin ilerde değişeceğini ve gelişeceğine inanıyor. “Kötü bir video oyunu olduğunu söyleyerek biraz alay ediyorum. Sadece daha erken olduğunu düşünüyorum” diyen Spencer, konseptin ilerde video oyunları gibi görüneceğini belirtti.Büyük tartışmalara sebep olan metaverse hakkında siz ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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