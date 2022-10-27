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    Meta kan kaybetmeye devam ediyor, metaverse faciaya dönüştü

    Meta firmasına bağlı sosyal ağ uygulamaları belirli miktarda kullanıcı kazanmaya devam etse de bunları gelire dönüştüremiyor. Üstelik metaverse projesi sürekli kan kaybediyor. 
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    Meta Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik durgunluk ile birlikte 10 yıl kesintisiz büyüyen Meta da tökezlemeye başladı. Sosyal ağların kullanıcı sayısındaki artış azalınca gelirler de düşüyor. Metaverse bölümü ise tam bir facia oldu.

    Metaverse büyük darbe vuruyor

    Yapılan açıklamaya göre Meta firmasının elde ettiği toplam gelir 27.71 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 4 düşüş yaşandı. Toplam harcama 22 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken net kârın yüzde 50 azalarak 4.39 milyar dolar olmasına sebebiyet verdi.

    Bu denli büyük harcamanın sebebi ise Reality Labs. Zuckerberg’in Metaverse hayalini gerçekleştirmek için kurulan Reality Labs sadece 285 milyon gelir getirirken 3.67 milyar dolar zarar etti. Geçen yıl aynı dönemde de 2.63 milyar dolarlık zarar oluşmuştu. Yani metaverse rüyası Meta’ya yıllık neredeyse 10 milyar dolarlık bir zarar oluşturacak. Firma 2023 yılında da büyük kayıplar bekliyor.

    Kullanıcı sayısı açısından Facebook aylık aktif kullanıcı 2.96 milyar ile yüzde 2 arttı. Günlük aktif kullanıcı ise yüzde 3 artışla 1.98 milyar oldu. Meta sosyal ağların toplamı ise yüzde 4 artışla 2.93 milyar günlük aktif kullanıcıya ve 3.71 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Pandemi döneminde bu rakamlar yüzde 10 artıyordu.

    Yılın son çeyreğinde firma gelirlerde bir miktar artış bekliyor. Ayrıca büyük işten çıkarma hamlesi ve her alanda harcamaların kısılması ile net kârda bir denge sağlamak amaçlanıyor. Açıklama sonrasında Meta hisseleri yüzde 7 değer kaybetti.

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