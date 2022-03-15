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    Philips, RAM pazarına giriş yapabilir

    Oyun monitörleri , SSD'ler ve çevre birimleri de dahil olmak üzere birçok tüketici elektroniği ürünleri bulunan Philips, yatırımlarına devam ediyor. Şirket yakında bellek üretimine başlayabilir.
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    Philips, bilgisayarlar için RAM üretimine başlayabilir
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    Tüketici elektroniği ve birçok farklı teknolojik ürün ile sektörde varlık gösteren Philips’in, bilgisayarlar için RAM üretimine başlamayı planladığı ortaya çıktı.

    Uygun bir fiyata sahip olabilir

    Sızdırılan bilgilere göre hem DDR4 hem de DDR5 bellek kitleri piyasaya sürmeyi planlayan şirket, 8GB ve 32GB modüller dahil olmak üzere en az iki kapasite seçeneği ile pazarda yerini alacak. Bununla birlikte şirketin 32 GB DDR5 kiti 4800Mhz, daha düşük kapasiteli DDR4 çözümü ise 2666 MHz hızlara sahip olacak.

    Paylaşılan bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da bellek pazarında tanınan ve yıllardır üretim yapan birçok şirket bulunuyor. Bu isimler arasına giriş yapmayı planlayan Philips’in hangi sınıfa yönelik ürünler sunacağı bilinmiyor ancak uygun bir fiyat politikası ile kullanıcıları kendine çekebilir.

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