RTX 4090'dan ilk detaylar geldi: TDP değeri 600W'a çıkıyor

Nvidia tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen RTX 4000 serisinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaştığı doğru bilgiler ile bilinen Twitter kullanıcısı kopite7kimi, RTX 4090’ın 600W TDP değerine sahip olacağını doğruladı.
Güç gereksinimi ile şaşırtabilir
Twitter üzerinden 600W’lık xx90 modelinin onaylandığını söyleyen kopite7kimi, henüz kartları konuşmak için erken olduğu dile getirdi. Bilindiği üzere büyük bir performans artışının yanı sıra yükselen bir güç tüketimi değeri ile gelmesi beklenen Ada Lovelace mimarisi, TSMC’nin 5 nm üretim teknolojisini kullanacak. Bununla birlikte paylaşılan son bilgiler kartların güç tüketimi değerinin 850W’a kadar ulaşabileceğini öngörüyordu.
600W TDP değerinin soğutma çözümleri konusunda oem üreticilerini oldukça zorlayacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle PCIe Gen5 güç bağlantısı ile desteklenecek yeni kartların tüm güç gereksinimini 16 pinli ve 675W güç değerine ulaşan tek bir kablo üzerinden sağlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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