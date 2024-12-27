LG, yeni ev lambası ile bitkilerinizi yetiştirecek

Gündüz bahçe, gece ambiyans
LG’nin yeni lambası, gündüzleri bitkiler için özel olarak tasarlanmış LED ışıkları sayesinde büyüme ışığı olarak çalışıyor. Lambanın yuvarlak abajuru, bitkilerin ihtiyacına göre beş farklı yoğunlukta ışık verebiliyor. Gece ise bu ışık yukarı doğru yönlendirilerek odanızda sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Daha kompakt bir tasarımı tercih edenler için LG, daha küçük bir model de sunuyor.
Daha büyük olan dikey model, aynı anda 20 bitkiye kadar kapasite sunuyor ve yüksekliği ayarlanabilir yapısıyla ister büyük yapraklı sebzeler ister küçük otlar ve çiçekler için uygun hale getirilebiliyor. Lambanın en dikkat çekici özelliği ise sulama konusunda kullanıcıyı zahmetten kurtarması. Lambanın tabanına entegre edilmiş 5,7 litrelik (1,5 galon) su tankı, bitkilerin ihtiyacına göre doğru miktarda suyu otomatik olarak sağlayabiliyor.
LG’nin çoğu akıllı ev cihazı gibi bu da ThinQ uygulamasıyla uyumlu çalışıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden ışık ve sulama zamanlamalarını uzaktan ayarlayabiliyor. Böylece bitkilerinize nerede olursanız olun bakım yapmanız mümkün oluyor. Öte yandan LG, 2019 yılında LG Tiiun adlı benzer bir iç mekan ürünü tanıtmıştı ancak bu o kadarda şık görünmüyordu. LG'nin yeni iç mekan bahçe cihazının çıkış tarihi veya fiyatı henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin iki hafta sonraki CES 2025’te açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.