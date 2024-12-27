LG, yeni ev lambası ile bitkilerinizi yetiştirecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından LG, CES 2025 fuarında tanıtacağı yenilikçi ve ilginç bir ürünüyle dikkatleri çekiyor. Şirket, evde bahçecilik yapmak isteyen ancak buna uygun bir alanı olmayan kullanıcılar için hem bir lamba hem de küçük bir bahçe olarak kullanılabilen yeni bir cihaz geliştirdi. Bu “iç mekan bahçecilik cihazı,” özellikle apartman sakinleri ve bahçe alanından yoksun olanlar için tasarlanmış gibi görünüyor.

Gündüz bahçe, gece ambiyans

LG’nin yeni lambası, gündüzleri bitkiler için özel olarak tasarlanmış LED ışıkları sayesinde büyüme ışığı olarak çalışıyor. Lambanın yuvarlak abajuru, bitkilerin ihtiyacına göre beş farklı yoğunlukta ışık verebiliyor. Gece ise bu ışık yukarı doğru yönlendirilerek odanızda sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Daha kompakt bir tasarımı tercih edenler için LG, daha küçük bir model de sunuyor.

Daha büyük olan dikey model, aynı anda 20 bitkiye kadar kapasite sunuyor ve yüksekliği ayarlanabilir yapısıyla ister büyük yapraklı sebzeler ister küçük otlar ve çiçekler için uygun hale getirilebiliyor. Lambanın en dikkat çekici özelliği ise sulama konusunda kullanıcıyı zahmetten kurtarması. Lambanın tabanına entegre edilmiş 5,7 litrelik (1,5 galon) su tankı, bitkilerin ihtiyacına göre doğru miktarda suyu otomatik olarak sağlayabiliyor.

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LG’nin çoğu akıllı ev cihazı gibi bu da ThinQ uygulamasıyla uyumlu çalışıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden ışık ve sulama zamanlamalarını uzaktan ayarlayabiliyor. Böylece bitkilerinize nerede olursanız olun bakım yapmanız mümkün oluyor. Öte yandan LG, 2019 yılında LG Tiiun adlı benzer bir iç mekan ürünü tanıtmıştı ancak bu o kadarda şık görünmüyordu. LG'nin yeni iç mekan bahçe cihazının çıkış tarihi veya fiyatı henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin iki hafta sonraki CES 2025’te açıklanması bekleniyor.

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