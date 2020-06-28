Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı

Tam Boyutta Gör

Monitör sınıfında son dönemde önemli adımlar atan Philips bu kez ses konusunda hassas tüketicileri hedefliyor. Philips Momentum 558M1RY monitör entegre ses sistemi ile dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı

Philips Momentum 558M1RY özellikleri ve fiyatı

Philips Momentum 558M1RY monitör modeli 55 inçlik 4K VA panel barındırıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 95’ini kapsayan monitör 4000:1 kontrast oranına ve griden griye 4ms tepki süresine sahip.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

AMD FreeSync Premium Pro standardı sayesinde 4K çözünürlükte 60Hz, Full HD çözünürlükte ise 120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekran griden griye 4ms tepki süresi sunuyor. Eğer DP 1.4 bağlantısı kullanılırsa 4K çözünürlükte de 120Hz elde edilebiliyor. Ekranda 144 lokal aydınlatma bölesi yer alıyor ve bu sayede 1200 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. Bu bakımdan DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip.

Tam Boyutta Gör

Monitörün dikkat çekici kısmı standa entegre Bowers & Wilkins ses barı. 40W ses sisteminde iki tweeter, iki orta hoparlör ve bir bass woofer yer alıyor. Sistem 2.1 kanal ses üretebiliyor. Bu sistemi Bluetooth üzerinden da harici cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Philips Momentum 558M1RY için 1299 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.guru3d.com/news-story/philips-releases-a-big-55in-4k120hz-hdr1000-monitor-with-included-soundbar-for-1299-euros.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.