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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı

    Philips Momentum 558M1RY monitör modeli 4K çözünürlükte 120Hz tazeleme hızına çıkarken 40W Bowers & Wilkins ses barı ise üst seviye bir ses tecrübesi sunuyor.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı
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    Monitör sınıfında son dönemde önemli adımlar atan Philips bu kez ses konusunda hassas tüketicileri hedefliyor. Philips Momentum 558M1RY monitör entegre ses sistemi ile dikkat çekiyor.

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    Philips Momentum 558M1RY özellikleri ve fiyatı

    Philips Momentum 558M1RY monitör modeli 55 inçlik 4K VA panel barındırıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 95’ini kapsayan monitör 4000:1 kontrast oranına ve griden griye 4ms tepki süresine sahip.

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    AMD FreeSync Premium Pro standardı sayesinde 4K çözünürlükte 60Hz, Full HD çözünürlükte ise 120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekran griden griye 4ms tepki süresi sunuyor. Eğer DP 1.4 bağlantısı kullanılırsa 4K çözünürlükte de 120Hz elde edilebiliyor. Ekranda 144 lokal aydınlatma bölesi yer alıyor ve bu sayede 1200 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. Bu bakımdan DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip.

    Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı
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    Monitörün dikkat çekici kısmı standa entegre Bowers & Wilkins ses barı. 40W ses sisteminde iki tweeter, iki orta hoparlör ve bir bass woofer yer alıyor. Sistem 2.1 kanal ses üretebiliyor. Bu sistemi Bluetooth üzerinden da harici cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Philips Momentum 558M1RY için 1299 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.guru3d.com/news-story/philips-releases-a-big-55in-4k120hz-hdr1000-monitor-with-included-soundbar-for-1299-euros.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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