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Philips'den batarya konusunda iddialı telefon; Xenium X530

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
36,2b
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knight
Haber Editörü
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Philips'den batarya konusunda iddialı telefon; Xenium X530
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Philips'den batarya konusunda iddialı telefon; Xenium X530
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Geliştirdiği uzun ömürlü bataryaya sahip Xenium serisiyle gayet yakından tanıdığımız Philips'in kapaklı bir modeli üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Xenium X530 isimli yeni model, 850 saate varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi vaadeden bataryasıyla piyasadaki pek çok telefona kafa tutmakta. 99.1 x 47.1 x 18 mm ebatlarında tasarlanan telefon, üç band GSM şebekesini ve EDGE bağlantısını destekliyor. Philips, yeni telefonunda 2.2 inç, 240x320 piksel 262.144 renk TFT ekrana yer vermiş. Ayrıca ikinci bir ekran telefonun kapağı üzerinde konumlandırılmış. Ekran, OLED teknolojisini kullanıyor.

X530'un diğer özellikleri arasında ise 2 megapiksel çözünürlüklü kamera, microSD kart desteği, FM radyo, Bluetooth v2.0 ve A2DP profili bulunuyor. Telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.


http://justamp.blogspot.com/2009/03/details-on-philips-xenium-x530.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
li po piller kullanılıyor. telefonla alakası yok. kullanılan pilin özelliği bu. li-ion piller tehlikesiz ama kısa süre kullanılabiliyor. li-po piller ise uzun süre enerji veriyor ancak patlama (gerçekten güçlü patlama) ihtimali yüksek. özellikle şarj esnasında... evin dışında şarj etmek akıllıca olsa gerek :D
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patlıcan2 9 yıl
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yasiny3 10 yıl
almayın arkadaşlar philps telefonların pil süreleri yalannnn 9@9q aldım 5 günde beklemede tamamen bitiyo 30 dk bile konuşamıyosunuz 4 kere teknik servise gitti pshilps telefonunda bir sorun yok diyor demekki insanlara yalan söyleyerek ürün satıyorlar philps telefon almayın elinizde patlar
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Bukalemun 10 yıl
arkadaşlar pıhılıp in kulaklık + şarj makinesi + yedek pil lerini çok uygun fiyata rahatlıkla bulamıyorsanız!! ürettiği telefonlara içerik ve uygulama yüklerken ( eskiden samsung e250 ile başlayan bir eziyet ) sorun yaşıyorsanız teknik servisi rezaletse ( istanbul 2 tane var ve allah lık şikayetvar.com a bakın ) ürün ün 2. el piyasası yoksa VARSIN 6 AY BATARYASI gitsin arkadaş güzel bir örnek vermiş iş yapacağım diyorsa CİHAZLAR için BATARYA üretsin...
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mygokhan 10 yıl
Bende 2 adet philips aldım.Şarj süreleri gerçekten iyi..çok konuşsam bile 10 ile 15 gün arasında gidiyor şarj..

Sadece cihazın plastik kalitesi çok kötü.Şekil iyi ama plastik çabuk deforme oluyor..Ucuz çin malları gibi..
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serenissimo 10 yıl
arkadaşlar sözümün arkasındayım , isteyen şikayet var com a da bakabilir bu konuda pek çok şikayet var , ilave olarak aynı yerde bulunduğumuz arkadaşım lg marka bekleme süresi çok daha az xenium modellerine göre bir tel aldı ama batarya ömrü benimkinden uzun gidiyor , aynı vericinin kapsama alanındayız , philips aldığıma pişman oldum , bir daha ki sefere nokia yada sonyericssondan şaşmam.
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Suvari96 10 yıl
Ben Xenium makalı 2 ayrı Philips telefonu kullandım. Denildiği üzere 30 gün bekleme süresi çevre şartları vb. gibi sebeplerle azalsa da ürünlerin şarjları en iyiyim diyem telefondan 2 kat daha fazla gidiyor. Üstelik piller'de garanti kapsamında olduğu için 2. yılın sonuna doğru pil'in ömrü yada şarj süresi kısalınca garanti kapsamında değiştiriliyor...
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hobbs 10 yıl
Şarj cihazının yerini unutturacak bir modele benziyor
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OverClocK1ng 10 yıl
Hayır canm. Philips bu Xenium teknolojisini çok süredir kullanıyor. Fakat Dünyadaki en şerefsiz şirket olduğundan dolayı hiçbir firmaya vermiyor. Benim tanıdığım birkaç kişi var. Adamların şarjları 20-25 gün gidiyor. Bu teknolojiyi vermeyerek telefonunun satılmasını aklınca garantiliyor. Fakat ne yaparsa yapsın bu şekilde bir tutumda bulunan firmaya prim yaptırmayacağım. Haa düzgün telefon yapsın alabilirim. Ama düzgün bir telefonunu görmedim. Özelliklerine bakıp bu düzgün falan demeyin. Elinize alın bir Philips telefon kullanın anlarsınız ne demek istiyorum.
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tanak 10 yıl
telefonun tasarımı da çok hoşmuş. kapak kapalıyken çok klas gozukuyor
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husNUKE 10 yıl
philips bataryasının iyi olmasından çok, düşük enerji harcayan cihazlar tasarlıyor. o yuzden pil suresi bu kadar uzun. Ayrıca 12 saat şarj olayını anlamış değilim, gunumuz cihazları şarj olduğunda elektriği kesiyor, ister 20 saat tutun telefonu ister 2 saat, şarjı dolduğunda şarj cihazından elektrik almayı bırakıyor. İsteyen denesin, şarjı dolduğunda şarj aletiniz soğumaya başlayacaktır. Batarya belli bir değerin altına duşerse ve şarj aleti takılıysa tekrar şarja başlar. Bu da yeni bir batarya için iyi değil. Yeni bataryayı ilk 4-5 şarjından tam bitirip tam doldurmak gerekiyor diye okudum
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moffaka 10 yıl
bildiğim kadarıyla bataryada en iddialı firma nec ama iş telefon görselliğine gelince philipsi daha iyi buluyorum.
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Deboras 10 yıl
Telefonun markası ne olursa olsun, Li-ion pil kullandıkları için "ilk şarjda" gösterge full de olsa bile 12 saat şarjda bırakmak lazım. Yeni telefon alıncada dayanamadan hunharca paketi açıp, direk kullanmaya başladığımızdan olsa gerek bu dandik pil ömrü. Şahsen ben bahsettiğim yöntemi uyguluyorum li-ion kullanan tüm elektronik cihazlarda, ve gerçekten işe yarıyor. Biraz sabredin ilk aldığınızda, o kadar :)
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: Deboras

Telefonun markası ne olursa olsun, Li-ion pil kullandıkları için "ilk şarjda" gösterge full de olsa bile 12 saat şarjda bırakmak lazım. Yeni telefon alıncada dayanamadan hunharca paketi açıp, direk kullanmaya başladığımızdan olsa gerek bu dandik pil ömrü. Şahsen ben bahsettiğim yöntemi uyguluyorum li-ion kullanan tüm elektronik cihazlarda, ve gerçekten işe yarıyor. Biraz sabredin ilk aldığınızda, o kadar :)


12 saatlik şarj süresi lityum iyon ve lityum polimer bataryaların telefonlarda kullanılmaya başlamasıyla beraber geçerliliğini yitirdi.
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