Philips'den batarya konusunda iddialı telefon; Xenium X530

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Geliştirdiği uzun ömürlü bataryaya sahip Xenium serisiyle gayet yakından tanıdığımız Philips'in kapaklı bir modeli üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Xenium X530 isimli yeni model, 850 saate varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi vaadeden bataryasıyla piyasadaki pek çok telefona kafa tutmakta. 99.1 x 47.1 x 18 mm ebatlarında tasarlanan telefon, üç band GSM şebekesini ve EDGE bağlantısını destekliyor. Philips, yeni telefonunda 2.2 inç, 240x320 piksel 262.144 renk TFT ekrana yer vermiş. Ayrıca ikinci bir ekran telefonun kapağı üzerinde konumlandırılmış. Ekran, OLED teknolojisini kullanıyor.

X530'un diğer özellikleri arasında ise 2 megapiksel çözünürlüklü kamera, microSD kart desteği, FM radyo, Bluetooth v2.0 ve A2DP profili bulunuyor. Telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://justamp.blogspot.com/2009/03/details-on-philips-xenium-x530.html