Philips'den taşınabilir TV: PVD900/37

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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Hollanda'lı Philips,ürün gamının en yeni taşınabilir sayısal TV'sini tanıttı.

Firmanın PVD900/37 ismini verdiği yeni ürünü, 9 inçlik TFT LCD ekranında 600 x 220 piksel çözünürlük sağlarken, bünyesinde ATSC TV alıcısı ve 250mW'lık hoparlörler barındırıyor. Sahip olduğu dahili batarya ile 3 saate kadar kesintisiz kullanım sunan PVD900/37'nin üzerinde 3.5mm'lik kulaklık girişine de yer vermişler. Aerial anten ve kumanda ile birlikte gelen 240 x 29x 182mm boyutlarındaki 0.6kg kütleli ürünün yurtdışı satış fiyatıysa 113 dolar olarak belirlenmiş.