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Philips'den taşınabilir TV: PVD900/37

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Philips'den taşınabilir TV: PVD900/37
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Hollanda'lı Philips,ürün gamının en yeni taşınabilir sayısal TV'sini tanıttı.

Firmanın PVD900/37 ismini verdiği yeni ürünü, 9 inçlik TFT LCD ekranında 600 x 220 piksel çözünürlük sağlarken, bünyesinde ATSC TV alıcısı ve 250mW'lık hoparlörler barındırıyor. Sahip olduğu dahili batarya ile 3 saate kadar kesintisiz kullanım sunan PVD900/37'nin üzerinde 3.5mm'lik kulaklık girişine de yer vermişler. Aerial anten ve kumanda ile birlikte gelen 240 x 29x 182mm boyutlarındaki 0.6kg kütleli ürünün yurtdışı satış fiyatıysa 113 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 9 yıl
bunu nerden alabilirzki
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Batuist 9 yıl
dünya gider mersine philips gider tersine..
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sendemail 9 yıl
medimarkdt ta toshıbanın aynısının daha ıyısı var, 11 ınch, dvd,divx,mp3 ,televızyon ve tasınabılır ve 8 saat pıl omru var fıyatı 249 tl mıy idi ne idi... ,super alet ...phillips gec kalmıs.
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Mertcan. 9 yıl
Bence bayağı kullanışlı bir ürün , fiyatı da iyi , Türkiye'ye gelse büyük ihtimal tercih ederdim.
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talh4wk 9 yıl
gercekten guzel ama digitalmi analogmu cekiyor orasi onemli
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürle,r satış şansı var olan bir ürün, takibindeyim
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