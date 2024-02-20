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    Türk Telekom Ventures PİLOT’un yeni dönem başvuruları başladı

    Türk Telekom Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları başladı. PİLOT’un 12. Dönemi başvuru takvimi ne zaman?                       
    PİLOT’un yeni dönem başvuruları başladı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom Ventures’in Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un 12. dönem başvuruları başladı. 19 Şubat’ta başlayan PİLOT ilk başvuru dönemi 17 Mart’ta sona erecek. İkinci başvuru dönemi ise 18 Mart’ta başlayacak ve 14 Nisan’a kadar sürecek. PİLOT programı kapsamında; Türk Telekom tarafından sunulan nakit ve yatırım desteği, iş bağlantıları, Tahtakale Santral binası ve AKM’de bulunan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’ndeki ofis alanları gibi pek çok imkân girişimlere sunulmaya devam ediyor.

    PİLOT'a seçilenlere neler sunulacak?

    10 girişimin kabul edileceği PİLOT girişim hızlandırma programına seçilen ve programı başarıyla tamamlayan her girişim, Türk Telekom Ventures tarafından 30 bin dolara kadar ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. PİLOT programına başvurular www.turktelekomventures.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

    PİLOT'un girişimlere sağladığı katkılar hakkında açıklamalar yapan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, şunları söyledi:

    “Türk Telekom Ventures ve bünyesindeki Girişim Hızlandırma Programı PİLOT ile girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 59’u yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 35 milyon doları aşan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Aynı zamanda; girişimlerimize hem Tahtakale’deki Santral binamızda hem de ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi içinde bulunan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde çalışabilecekleri fiziki ortamlar sağladık. Her alanda sunduğumuz katkıyı, San Francisco’daki Türk Telekom Ventures ofisimiz ile pekiştirdik ve buradan girişimlerimizi dünyaya açarken, Silikon Vadisi’nin başarılarla dolu atmosferini ise Türkiye’ye taşımayı amaçladık. Bu sene Stanford Üniversitesi’nde özel olarak tasarladığımız programla da mezun girişimlerimiz global pazarlara açılma ve girişimlerini büyütmek için eğitim ve mentorluk alırken, Stanford’un ağında bulunan VC ağına erişme ve girişimlerini birebir anlatma imkânı buldular. Bunun yanında; Netsia’nın ABD ofisinde gerçekleşen özel buluşma ile girişimciler, Türkiye’den giden ve global arenadaki yerli girişimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu” dedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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