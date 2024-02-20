Türk Telekom Ventures PİLOT’un yeni dönem başvuruları başladı

Tam Boyutta Gör Türk Telekom Ventures’in Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un 12. dönem başvuruları başladı. 19 Şubat’ta başlayan PİLOT ilk başvuru dönemi 17 Mart’ta sona erecek. İkinci başvuru dönemi ise 18 Mart’ta başlayacak ve 14 Nisan’a kadar sürecek. PİLOT programı kapsamında; Türk Telekom tarafından sunulan nakit ve yatırım desteği, iş bağlantıları, Tahtakale Santral binası ve AKM’de bulunan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’ndeki ofis alanları gibi pek çok imkân girişimlere sunulmaya devam ediyor.

PİLOT'a seçilenlere neler sunulacak?

10 girişimin kabul edileceği PİLOT girişim hızlandırma programına seçilen ve programı başarıyla tamamlayan her girişim, Türk Telekom Ventures tarafından 30 bin dolara kadar ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. PİLOT programına başvurular www.turktelekomventures.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

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PİLOT'un girişimlere sağladığı katkılar hakkında açıklamalar yapan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, şunları söyledi:

“Türk Telekom Ventures ve bünyesindeki Girişim Hızlandırma Programı PİLOT ile girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 59’u yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 35 milyon doları aşan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Aynı zamanda; girişimlerimize hem Tahtakale’deki Santral binamızda hem de ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi içinde bulunan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde çalışabilecekleri fiziki ortamlar sağladık. Her alanda sunduğumuz katkıyı, San Francisco’daki Türk Telekom Ventures ofisimiz ile pekiştirdik ve buradan girişimlerimizi dünyaya açarken, Silikon Vadisi’nin başarılarla dolu atmosferini ise Türkiye’ye taşımayı amaçladık. Bu sene Stanford Üniversitesi’nde özel olarak tasarladığımız programla da mezun girişimlerimiz global pazarlara açılma ve girişimlerini büyütmek için eğitim ve mentorluk alırken, Stanford’un ağında bulunan VC ağına erişme ve girişimlerini birebir anlatma imkânı buldular. Bunun yanında; Netsia’nın ABD ofisinde gerçekleşen özel buluşma ile girişimciler, Türkiye’den giden ve global arenadaki yerli girişimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu” dedi.

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PİLOT’un yeni dönem başvuruları başladı