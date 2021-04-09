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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı

    Sosyal medya yasasının getirdiği yükümlülük gereğince yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci ataması zorunlu. Bu kurala uymayan son platform olan Pinterest de temsilci atadı.
    09 Nisan 2021, 13:16 (5 gün)
    1,4b
    1
    18
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı
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    Ülkemizdeki sosyal medya yasası gereğince günlük 1 milyondan fazla erişim alan yabancı sosyal medya temsilcilerinin Türkiye’de temsilci ataması zorunlu. Bugüne kadar bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Pinterest platformu da Türkiye’de temsilci atadı. Böylelikle temsilci atamayan platform kalmadı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter paylaşımında Pinterest’in temsilci atadığını resmen açıkladı. 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren kanun maddesine göre temsilci atamayan platformlara önce para cezası sonrasında da reklam yasağı uygulanmıştı. Bir sonraki aşamada bant daraltma cezası uygulanacaktı ancak sonraki aşamaya geçilmeden tüm platformlar temsilci atamış oldu.

    Ülkemizde temsilci atayan yabancı sosyal ağ platformları şunlar:

    • VK
    • YouTube
    • Tiktok
    • Dailymotion
    • LinkedIn
    • Facebook, Instagram
    • Twitter
    • Pinterest


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    Candaroğulları 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    S socidius 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) enizam
    Hala şunu idrak edemediniz.. Evet firmaların çok da umurunda. Adamlar milyonlarca dolar reklam geliri elde ediyor. Masa başından ahkam kesmek ile olmuyor bu işler.

    Bu şirketler hayır kurumu değil ticari işletme. Misal, tinder vb uygulamalar 2020 yılın da Türkiye de ki kullanıcılardan 40 milyon dolar gelir elde ettiler.

    Facebook 2018 yılında Türkiye pazarından 2.5 milyar lira reklam geliri elde etti. Firmalarıın umurunda olmasaydı temsilci de atamazlardı.
    Hala şunu idrak edemediniz.. Evet firmaların çok da umurunda. Adamlar milyonlarca dolar reklam geliri elde ediyor. Masa başından ahkam kesmek ile olmuyor bu işl...
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    mokoko_TR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    inşallah üzülen olmamıştır vatanım da
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    K karaataas 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eee bu kadar müşteri varken atamayıp ne yapacaktı
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    Usta-74 (Kerem usta) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vergileri alacaksak iyi.Gerisi teferruat
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    MuharremAylar (Kenan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Usta-74
    temsilcilerin vergiyle alakası yok moruq
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    E enizam 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Temsilci atanması çok da bir şey ifade etmiyor, zaman kazanma taktiği sonuçta.
    Hükümetin makul olmayan talebi olursa, mesela topluca kullanıcı bilgileri gibi, talep cevapsız kalır. Ne olacak, temsilciyi gelip tutuklayacaklar mı? Temsilci büyük ihtimal buralı bir avukat, firmanın çok da umrundaydı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    S socidius 5 gün ( Mesaj Silindi ) enizam
    Hala şunu idrak edemediniz.. Evet firmaların çok da umurunda. Adamlar milyonlarca dolar reklam geliri elde ediyor. Masa başından ahkam kesmek ile olmuyor bu işler.

    Bu şirketler hayır kurumu değil ticari işletme. Misal, tinder vb uygulamalar 2020 yılın da Türkiye de ki kullanıcılardan 40 milyon dolar gelir elde ettiler.

    Facebook 2018 yılında Türkiye pazarından 2.5 milyar lira reklam geliri elde etti. Firmalarıın umurunda olmasaydı temsilci de atamazlardı.
    Yanıtla +12
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    K kerimcem (kerem cem) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    türk milleti gibi boş işlerle uğraşmayı seven halka atamaları lazımdı tabi hayatı teknolojik aletler ve instagram sosyal medya sanan dolu bu ülkede.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi ) kerimcem
    hayatı teknolojik aletler ve instagram sosyal medya sanan

    o kadar haklısın ki
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    Candaroğulları 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    U UnknownMan01 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Candaroğulları
    Mission Passed :)
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    Feyzuli 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Reddit var. Reddite girip neler döndüğünü görseniz aklınızı yitirirsiniz. Özellikle terör unsuru sayılacak çok gruplaşma ve paylaşım var üzgünüm ki...
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Susar mısın Fuzuli.
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    MRTFR 5 gün ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Türkiye'den bir milyon kullanıcısı yok sanırım onun.

    Konuya gelince hadi hayırlısı bakalım.
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    mokoko_TR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    inşallah üzülen olmamıştır vatanım da
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    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Atayacaklar tabi bu kadar kullanım varken
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    soneday (Soner Çakır) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    pinterest googlede tam bir spam canavarı
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) soneday
    Bunu engelleyen eklentiler bile var galiba
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