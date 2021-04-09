Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı

Ülkemizdeki sosyal medya yasası gereğince günlük 1 milyondan fazla erişim alan yabancı sosyal medya temsilcilerinin Türkiye’de temsilci ataması zorunlu. Bugüne kadar bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Pinterest platformu da Türkiye’de temsilci atadı. Böylelikle temsilci atamayan platform kalmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter paylaşımında Pinterest’in temsilci atadığını resmen açıkladı. 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren kanun maddesine göre temsilci atamayan platformlara önce para cezası sonrasında da reklam yasağı uygulanmıştı. Bir sonraki aşamada bant daraltma cezası uygulanacaktı ancak sonraki aşamaya geçilmeden tüm platformlar temsilci atamış oldu.
Ülkemizde temsilci atayan yabancı sosyal ağ platformları şunlar:
- VK
- YouTube
- Tiktok
- Dailymotion
- Facebook, Instagram
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Bu şirketler hayır kurumu değil ticari işletme. Misal, tinder vb uygulamalar 2020 yılın da Türkiye de ki kullanıcılardan 40 milyon dolar gelir elde ettiler.
Facebook 2018 yılında Türkiye pazarından 2.5 milyar lira reklam geliri elde etti. Firmalarıın umurunda olmasaydı temsilci de atamazlardı.