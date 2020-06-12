PKB 5000 klavye sektörde devrim yapma iddiasında

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Bugüne kadar bilgisayarın ayrılmaz parçası olan klavyeler önemli değişimler geçirdi. Sessiz veya sesli tuş takımları, veriyi anında iletebilen düşük mesafe tuş takımları, RGB aydınlatmalar bunlar arasında. Artık dijital tuşlu klavyelerin dönemi başladı.

PKB 5000 neler sunuyor?

PKT Technologies Pty Ltd tarafından geliştirilen ve sektörde önemli bir devrim olarak gösterilen PKB 5000 klavye modelinin tüm tuşları dijital ve mini ekranlarında kullanıcının davranışına göre değişebilen dijital tuş kaplamaları yer alıyor.

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Aslında Elgato Stream Desk benzer bir konsepti temel alıyor ancak tuşları kullanıcının kendisi özelleştiriyor. Yine uzun zaman önce oyuna odaklı olarak tuşları değişebilen bir klavye gündeme gelmişti ancak rafa kalkması uzun sürmedi.

PKB 5000 klavye modeli 110 tuşa sahip ve her tuş programlanabiliyor. Aslında programlanabilen ekran sadece bir tane ve klavye plakasının üzerine yerleştirilmiş. Fiber optik görüntü aktarım teknolojisi BOFOIC ile görüntüler tuşlardaki kaplamaya aktarılıyor.

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Klavyede kullanılan teknoloji iş yükünün gidişatına göre değişebiliyor. Belirli bir düzende başlayan tuş görselleri sonrasında sürece göre ortadan kayboluyor ve yenileri geliyor. Bu teknoloji firma tarafından patentlenmiş.

Hemen her alanda özelleştirilebilir klavye tuşları oldukça büyük potansiyele sahip. Yani artık klavye klavye olmaktan çıkıyor diyebiliriz. Diğer taraftan klavyelerde sürekli tartışma konusu olan dil desteği de tarih olabilir zira Çince bile olsa tuş ekranlarında ilgili alfabe harflerini görmek mümkün olacak. PKB 5000 ticari hayata geçmek için yatırım desteği arıyor. Diğer taraftan ilk piyasaya çıktığında oldukça pahalı olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

https://www.techpowerup.com/268346/pkt-technologies-unveils-ground-breaking-programmable-qwerty-keyboard

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