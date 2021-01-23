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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu NUTS ve bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade için yayınlandı

    Apple cihazların abone olduğunuz aylık oyun platformu Apple Arcade'e iki yeni oyun eklendi: NUTS ve Spire Blast. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    1 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu NUTS ve bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve büyük bir oyun kütüphanesine eriştiğini Apple Arcade sistemine iki yeni oyun daha eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade'e geliyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Orbital Knights'ın yaptığı fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast ve yayıncılığını Noodlecake'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Joon, Pol, Muutsch, Char & Torfi'nin yaptığı tek oyunculu ve gizemli bir gözlem yapma oyunu olan NUTS Apple Arcade sistemine eklendi.

    NUTS'a dair ayrıntılı bilgiyi burada, Spire Blast'e dair ayrıntılı bilgiyi ise burada bulabilirsiniz. İki oyuna da Apple Arcade üyesi olanlar şu andan itibaren ücretsiz bir şekilde erişebilir. 

    Apple Arcade, ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL

    NUTS

    CEVİZLER - gözlem ve gizem CEVİZLER - gözlem ve gizem CEVİZLER - gözlem ve gizem CEVİZLER - gözlem ve gizem Noodlecake Studios Inc Oyunlar 553.8 MB

    Spire Blast

    Spire Blast Spire Blast Spire Blast Spire Blast Orbital Knight sp. z o.o. Oyunlar 160.4 MB



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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    18 saat önce
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