Macera oyunu NUTS ve bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade için yayınlandı

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Aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve büyük bir oyun kütüphanesine eriştiğini Apple Arcade sistemine iki yeni oyun daha eklendi.

Ayrıca Bkz. "Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı"

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Fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade'e geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Orbital Knights'ın yaptığı fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast ve yayıncılığını Noodlecake'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Joon, Pol, Muutsch, Char & Torfi'nin yaptığı tek oyunculu ve gizemli bir gözlem yapma oyunu olan NUTS Apple Arcade sistemine eklendi.

NUTS'a dair ayrıntılı bilgiyi burada, Spire Blast'e dair ayrıntılı bilgiyi ise burada bulabilirsiniz. İki oyuna da Apple Arcade üyesi olanlar şu andan itibaren ücretsiz bir şekilde erişebilir.

Apple Arcade, ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL.

NUTS

CEVİZLER - gözlem ve gizem Noodlecake Studios Inc Oyunlar 553.8 MB

Spire Blast

Spire Blast Orbital Knight sp. z o.o. Oyunlar 160.4 MB

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