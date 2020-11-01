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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı

    Tasarımı ile birçok oyun severin beğenisini kazanan, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı.
    1 hf.
    7,5b
    1
    15
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı

    Sony'nin yeni nesil için hazırladığı oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına çok az bir süre kaldı. Konsolun kendisi zaten bir süre önce tanıtılmış olsa da oyun severlerin en sevdiği içeriklerden biri olan kutu açılımı videoları, PlayStation 5 için Türkiye'de henüz yayınlanmadı. Xbox'ın yeni nesil konsolları ise yavaş yavaş tüm dünyaya dağıtılmaya başlandı.

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    Geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in kendisinin ve tüm aksesuarlarının bulunduğu yüksek çözünürlüklü görseller paylaşıldı. Görsellerde hem konsolun dijital versiyonunu hem de normal versiyonunu görebiliyoruz. Bunların haricinde konsolun kamerasını, kontrolcüsünü, kumandasını ve kulaklığını detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle üzerlerinde kabartmalı bir şekilde logoların olması oldukça güzel duruyor.

    Bahsi geçen görsellerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. PlayStation 5'in diskli olan sürümü 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak. Şu an için fiyatı 8299 TL. Dijital versiyonu ise Türkiye'ye 2021'de gelecek ancak fiyatı henüz belli değil.



    https://www.gematsu.com/2020/10/ps5-hardware-and-accessories-images Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    54 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Midem bulandı artık ps5 haberlerinden tabii ki haber değeri var ama heryerde görmek bayıyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Berringer
    Şu an gündem PS5. Çoğu insan bu cihazı bekliyor görmek istemiyorsan git modemin fişini çek 1 yıl takma.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kartal172 (Cemil ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millet suyunu çekti konsolun, Türkiye'de ... Ne lazım sana PlayStation muş Xbox mış falan ne yapacaksın(RTE). Zaten bunlar eskiden de pahalıydı (Bilal)
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    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elin Oğlu kutusunu açsın bizede yüksek çözünürlüklü resimine bakmak düşer
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ridvan1903
    o değil de şaka maka zengin aleti oldu artık.

    Zengin ve fakirin haddini bilmesini sağlıyorlar daha fazla yaparlar umarım belki insanlar akıllanır.
    Yanıtla +1
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    Apo060920 (Abdullah Günay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3.0lık Harici harddisk takılıyormu açıkladılar mı kı
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    SilenthillDream 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşımın teyzesi yurtdışında geçen biri köyden aramış yaklaşık 10 senedir gorusmemisler Mart gibi Türkiye'ye gelicem diyince karşı taraf ps5 getirir misin demiş parasını ben vericem güzelde sofra hazırlarım uzun zamandır görüşmüyoruz demiş benim oğlan gelir arabayla alır seni filan demiş oda tmm demiş bana resim atın filan demiş 😁 Yurtdışında uzak yakın herkez aramaya başladı
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    Alqu 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    covid sony ye yaradı gibi imkanı olan olmayan herkes şu cihazı almak istiyor. üretim yetmeyebilir.
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    Source (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çok başarılı gerçekten
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 im olmadığı anca bakıp sonra yorum yapıyorum.
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Midem bulandı artık ps5 haberlerinden tabii ki haber değeri var ama heryerde görmek bayıyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Berringer
    Şu an gündem PS5. Çoğu insan bu cihazı bekliyor görmek istemiyorsan git modemin fişini çek 1 yıl takma.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    cheytac07 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    monitöre ekmek bandım
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    shimoda 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten bu fiyatlardan sonra ancak görsellerine bakabiliriz. Bari detaylı, kaliteli görseller olsun. Sağolasın Sony.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7485 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, playstation ve
    12 etiket daha PlayStation 5 aksesuarlar görseller yüksek çözünürlük konsol ne zman fiyatı dijital versiyonu ps5 ps sony Ev Elektroniği
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