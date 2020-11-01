PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı

Sony'nin yeni nesil için hazırladığı oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına çok az bir süre kaldı. Konsolun kendisi zaten bir süre önce tanıtılmış olsa da oyun severlerin en sevdiği içeriklerden biri olan kutu açılımı videoları, PlayStation 5 için Türkiye'de henüz yayınlanmadı. Xbox'ın yeni nesil konsolları ise yavaş yavaş tüm dünyaya dağıtılmaya başlandı.İlginizi Çekebilir Playstation 5'i Türkçe izle! 1e1 Simültane çeviri ile canlı yayın
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Geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in kendisinin ve tüm aksesuarlarının bulunduğu yüksek çözünürlüklü görseller paylaşıldı. Görsellerde hem konsolun dijital versiyonunu hem de normal versiyonunu görebiliyoruz. Bunların haricinde konsolun kamerasını, kontrolcüsünü, kumandasını ve kulaklığını detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle üzerlerinde kabartmalı bir şekilde logoların olması oldukça güzel duruyor.
Bahsi geçen görsellerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. PlayStation 5'in diskli olan sürümü 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak. Şu an için fiyatı 8299 TL. Dijital versiyonu ise Türkiye'ye 2021'de gelecek ancak fiyatı henüz belli değil.
https://www.gematsu.com/2020/10/ps5-hardware-and-accessories-images Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Zengin ve fakirin haddini bilmesini sağlıyorlar daha fazla yaparlar umarım belki insanlar akıllanır.
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