PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı

Sony'nin yeni nesil için hazırladığı oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına çok az bir süre kaldı. Konsolun kendisi zaten bir süre önce tanıtılmış olsa da oyun severlerin en sevdiği içeriklerden biri olan kutu açılımı videoları, PlayStation 5 için Türkiye'de henüz yayınlanmadı. Xbox'ın yeni nesil konsolları ise yavaş yavaş tüm dünyaya dağıtılmaya başlandı.

İlginizi Çekebilir

Playstation 5'i Türkçe izle! 1e1 Simültane çeviri ile canlı yayın

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de ilk! Xbox Series S kutusundan çıkıyor"

Geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in kendisinin ve tüm aksesuarlarının bulunduğu yüksek çözünürlüklü görseller paylaşıldı. Görsellerde hem konsolun dijital versiyonunu hem de normal versiyonunu görebiliyoruz. Bunların haricinde konsolun kamerasını, kontrolcüsünü, kumandasını ve kulaklığını detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle üzerlerinde kabartmalı bir şekilde logoların olması oldukça güzel duruyor.

Bahsi geçen görsellerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. PlayStation 5'in diskli olan sürümü 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak. Şu an için fiyatı 8299 TL. Dijital versiyonu ise Türkiye'ye 2021'de gelecek ancak fiyatı henüz belli değil.

https://www.gematsu.com/2020/10/ps5-hardware-and-accessories-images

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.