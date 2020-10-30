PlayStation CEO'su, VR'nin parlak geleceğinin yıllarca uzakta olduğunu söylüyor

PlayStation 5'in piyasa sürülmesine az bir zaman kalmışken gözler PSVR'a çevrildi. Şirket şimdiye kadar bu konuda net bir açıklama yapmazken The Washington Post ile yaptığı röportajda PlayStation CEO'su Jim Ryan, PSVR'nin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Jim Ryan, sanal gerçeklik söz konusu olduğunda şirketin hızlı bir ilerleme içinde olmayacağını belirtti.İlginizi Çekebilir Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı!
Ayrıca Ryan, şirketin şu anda PS5'e özgü bir VR gözlüğü yapmayı planlamadığını da doğruladı. PS4 VR gözlüğünü yeni nesil konsolla kullanmak isteyen oyuncular, Sony'nin ücretsiz olarak sunduğu bir adaptörü temin etmek zorunda kalacaklar.
Ayrıca Bkz. "PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası"
Yakın gelecekte mümkün görünmüyor
Washington Post ile yaptığı röportajda PlayStation CEO'su Jim Ryan, VR'nin fiilen başlamasının birkaç yıl sürebileceğini söyledi.
PlayStation CEO'su Jim Ryan: "PlayStation, VR'ye inanıyor. Sony, VR'ye inanıyor ve gelecekte bir noktada VR'nin etkileşimli eğlencenin anlamlı bir bileşenini temsil edeceğine kesinlikle inanıyoruz. Bu yıl olacak mı? Hayır. Önümüzdeki yıl olacak mı? Hayır. Ama bir aşamada gelecek mi? Buna inanıyoruz. Ve PlayStation VR ile edindiğimiz tüm deneyimlerden çok memnunuz ve bunun bizi gelecekte nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. " ifadelerinde bulundu.
https://www.engadget.com/playstation-ceo-vr-interview-053124788.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
Örneğin Ready Player One filmini izleyenler görmüştür o boyutta kablosuz VR olsa eminim yok satar.
filmdeki VR
Bana dokunmatık ekranlı ilk telefon çıktığında bu teknoloji ölümdiyenleri hatırlattı fiziksel tuşlara devam mantığı gibi