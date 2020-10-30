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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation CEO'su, VR'nin parlak geleceğinin yıllarca uzakta olduğunu söylüyor

    Sanal gerçeklik teknolojisi hakkında konuşan PlayStation CEO'su Jim Ryan, VR'nin en az 2022'ye kadar etkileşimli eğlencenin anlamlı bileşeni olmayacağını söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    PlayStation CEO'su, VR'nin parlak geleceğinin yıllarca uzakta olduğunu söylüyor

    PlayStation 5'in piyasa sürülmesine az bir zaman kalmışken gözler PSVR'a çevrildi. Şirket şimdiye kadar bu konuda net bir açıklama yapmazken The Washington Post ile yaptığı röportajda PlayStation CEO'su Jim Ryan, PSVR'nin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Jim Ryan, sanal gerçeklik söz konusu olduğunda şirketin hızlı bir ilerleme içinde olmayacağını belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı!

    Ayrıca Ryan, şirketin şu anda PS5'e özgü bir VR gözlüğü yapmayı planlamadığını da doğruladı. PS4 VR gözlüğünü yeni nesil konsolla kullanmak isteyen oyuncular, Sony'nin ücretsiz olarak sunduğu bir adaptörü temin etmek zorunda kalacaklar.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası"

    Yakın gelecekte mümkün görünmüyor

    Washington Post ile yaptığı röportajda PlayStation CEO'su Jim Ryan, VR'nin fiilen başlamasının birkaç yıl sürebileceğini söyledi.

    PlayStation CEO'su Jim Ryan: "PlayStation, VR'ye inanıyor. Sony, VR'ye inanıyor ve gelecekte bir noktada VR'nin etkileşimli eğlencenin anlamlı bir bileşenini temsil edeceğine kesinlikle inanıyoruz. Bu yıl olacak mı? Hayır. Önümüzdeki yıl olacak mı? Hayır. Ama bir aşamada gelecek mi? Buna inanıyoruz. Ve PlayStation VR ile edindiğimiz tüm deneyimlerden çok memnunuz ve bunun bizi gelecekte nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. " ifadelerinde bulundu.



    https://www.engadget.com/playstation-ceo-vr-interview-053124788.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Leon 54 sn. ( Mesaj Silindi )
    VR cihazları çok büyük ve kablo karmaşasından dolayı konforlu değil. Kimse kafasına koca ağır şeyi takmakla uğraşmaz önce cihazı küçültüp kablosuz yapmakla uğraşmalılar.

    Örneğin Ready Player One filmini izleyenler görmüştür o boyutta kablosuz VR olsa eminim yok satar.

    filmdeki VR


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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Etkileşimli sanal oyun ve dünya oluşturulursa neden olmasın amaç siz geliştirmeyin biz zaten en iyisiyşe uğraşıypruz mantığı gibime geldi gelecek sanalda

    Bana dokunmatık ekranlı ilk telefon çıktığında bu teknoloji ölümdiyenleri hatırlattı fiziksel tuşlara devam mantığı gibi
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    PlayStation 6'ın sanal gerçeklik olarak gelerek 10. konsol devrimini başlatacak herhalde ki 2 3 yıl sonra deniliyor
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pratikte kullanım zorluğu kablo karmaşası bir heves için alınıyor ardından bir köşede tozlanmaya bırakılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fotifoti (foti ) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) joven
    kaça satıyorsun :)
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