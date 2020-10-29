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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası

    PlayStation'ın mobil uygulaması birçok özelliğin geldiği büyük bir güncelleme aldı. Güncelleme ile mobil uygulamada 15 kişiye kadar oluşturulan gruplarda sesli sohbetler gerçekleştirilebilecek.
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    Oyun Konsolları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası

    PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden önce Sony, Android ve iOS için PlayStation uygulamasına büyük bir güncelleme yaptı. Güncelleme ile, tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, sesli sohbet desteği, yerel PlayStation Store entegrasyonu ve birçok yeni özellik geldi.

    Güncellenen PlayStation uygulamasıyla, hem PS4'e hem de PS5'e uzaktan indirme yeteneği geliyor. Ayrıca PS5 sahipleri oyunları uzaktan başlatabilecek. Yeni güncelleme ile gelecekteki PS5 kullanıcıları, uzaktan oyun indirmek için yeterli hafızanın olmaması durumunda uygulamada oturum açarak ve konsolun depolamasını uzaktan yönetebilecek.

     

    Güncelleme ile gelen değişiklikler

    PlayStation uygulaması, arkadaşlarınızın ne oynadığını hızlı bir şekilde görmenizi ve Kupa Listeniz dahil olmak üzere son oynadığınız oyunların ayrıntılarına erişmenizi sağlayan güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

    PS Mesajları uygulaması, PS uygulamasına entegre edilerek arkadaşlarınıza tek bir yerden sorunsuz bir şekilde mesaj gönderebileceksiniz. Bu entegrasyondan sonra PS Mesajları uygulaması durdurulacak. Ayrıca PlayStation Mesajlar uygulamasındaki mesajlarınız güncellenmiş PS uygulamasına aktarılacak.

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    Kullanıcılar, PS Uygulamasından grup oluşturabilir ve ayrıca akıllı telefonlarınızla 15 kişiye kadar sesli sohbet edebilir.

    PS Store, PS Uygulamasında kullanılabilecek ve kullanıcılara daha hızlı, daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunacak. Kullanıcılar, oyunları ve eklentileri doğrudan PS4 ve PS5'lerine uzaktan indirebilecekler.

    PS5 piyasaya çıktığında kullanıcılar, doğrudan PS Uygulamasından PS5'te hızlı bir şekilde oturum açabilecek, oyunları uzaktan başlatabilecek ve depolamayı yönetebilecekler.

    PlayStation dünyasından haberdar olmanıza yardımcı olmak için oyun geliştiricilerinin resmi haberlerini ve PS Blog içeriğini görüntüleyebilmenize olanak tanıyan yeni bir Keşfet sekmesi de güncellenen uygulamada yer alacak.

    Güncelleme, Play Store ve App Store'da yayınlanmaya başlandı ancak her zaman olduğu gibi yeni güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

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    Kaynakça https://blog.playstation.com/2020/10/28/introducing-the-new-playstation-app-redesigned-to-enhance-your-gaming-experiences-on-ps4-and-ps5/ https://www.theverge.com/2020/10/28/21538642/playstation-app-redesign-new-update-ps5-managment Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
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    ykosem (YİĞİT KÖSEM) 1 sa.
    Favori satın alma listesini kaldırmışlar
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    WienerWald (AD ) 1 sa.
    Uygulamayı indirdim cidden baştan aşağıya yenilemisler ve çok güzel olmuş.
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