PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası

PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden önce Sony, Android ve iOS için PlayStation uygulamasına büyük bir güncelleme yaptı. Güncelleme ile, tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, sesli sohbet desteği, yerel PlayStation Store entegrasyonu ve birçok yeni özellik geldi.

Güncellenen PlayStation uygulamasıyla, hem PS4'e hem de PS5'e uzaktan indirme yeteneği geliyor. Ayrıca PS5 sahipleri oyunları uzaktan başlatabilecek. Yeni güncelleme ile gelecekteki PS5 kullanıcıları, uzaktan oyun indirmek için yeterli hafızanın olmaması durumunda uygulamada oturum açarak ve konsolun depolamasını uzaktan yönetebilecek.

Güncelleme ile gelen değişiklikler

PlayStation uygulaması, arkadaşlarınızın ne oynadığını hızlı bir şekilde görmenizi ve Kupa Listeniz dahil olmak üzere son oynadığınız oyunların ayrıntılarına erişmenizi sağlayan güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

PS Mesajları uygulaması, PS uygulamasına entegre edilerek arkadaşlarınıza tek bir yerden sorunsuz bir şekilde mesaj gönderebileceksiniz. Bu entegrasyondan sonra PS Mesajları uygulaması durdurulacak. Ayrıca PlayStation Mesajlar uygulamasındaki mesajlarınız güncellenmiş PS uygulamasına aktarılacak.

İlginizi Çekebilir

PS5'in yaklaşmasıyla birlikte PlayStation 4'ün satışları yavaşlamaya başladı

Ayrıca Bkz. "Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz"

Kullanıcılar, PS Uygulamasından grup oluşturabilir ve ayrıca akıllı telefonlarınızla 15 kişiye kadar sesli sohbet edebilir.

PS Store, PS Uygulamasında kullanılabilecek ve kullanıcılara daha hızlı, daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunacak. Kullanıcılar, oyunları ve eklentileri doğrudan PS4 ve PS5'lerine uzaktan indirebilecekler.

PS5 piyasaya çıktığında kullanıcılar, doğrudan PS Uygulamasından PS5'te hızlı bir şekilde oturum açabilecek, oyunları uzaktan başlatabilecek ve depolamayı yönetebilecekler.

PlayStation dünyasından haberdar olmanıza yardımcı olmak için oyun geliştiricilerinin resmi haberlerini ve PS Blog içeriğini görüntüleyebilmenize olanak tanıyan yeni bir Keşfet sekmesi de güncellenen uygulamada yer alacak.

Güncelleme, Play Store ve App Store'da yayınlanmaya başlandı ancak her zaman olduğu gibi yeni güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

PlayStation App PlayStation Mobile Inc. Eğlence Ücretsiz 50M

PlayStation App PlayStation Mobile Inc. Eğlence Ücretsiz 48.8 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.