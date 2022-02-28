PlayStation'ın Game Pass'e cevabı olan servisin fiyatları ortaya çıktı

Bildiğiniz üzere Xbox'ın Xbox Game Pass isimli bir servisi bulunuyor. Bu servise siz aylık elirli bir ücret ödüyorsunuz karşılığında da geniş bir kütüphane erişiminize açılıyor. Geçtiğimiz aylarda da PlayStation'ın buna yanıt olarak geliştirdiği servisle ilgili söylentiler çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de servisin ücretine dair yeni söylentiler çıktı.
|Abonelik\İçerikler
|Aylık Oyunlar
|Oyun Kütüphanesi
|Streaming
|Klasik Oyunlar
|Oyun Denemeleri
|Ücret
|PS+ Klasik
|Evet
|Hayır
|Hayır
|Hayır
|Hayır
|$10
|PS+ Extra
|Evet
|Evet
|Hayır
|Hayır
|Hayır
|$13
|PS+ Premium
|Evet
|Evet
|Evet
|Evet
|Evet
|$16
Sizin de yukarıda görmüş olduğunuz gibi bu servis üç farklı plana sahip. Birincisi klasik PS+ planı. Sonrasındaki planlarda ise ekstra içerikler sunuluyor. Özellikle Premium paketin dikkat çektiğini söylemek gerek. Ancak yine de Extra pakete de oyun kütüphanesi verilmesi güzel bir detay.
Ancak dediğimiz gibi şu an için tüm bu bilgiler söylentiden ibaret. Bu ay yapılması beklenen bir State of Play ile servisin detaylarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca bu servisin ülkemize gelip gelmeyeceği de belli değil. Gelirse fiyatların ne olacağı da büyük merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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