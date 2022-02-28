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    PlayStation'ın Game Pass'e cevabı olan servisin fiyatları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz aylarda söylentisi çıkan PlayStation'ın Xbox Game Pass'e cevabı olan Project Spartacus'ün fiyatı ortaya çıktı. Şu an için hala söylenti olduğunu belirtelim.
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    PlayStation'ın Game Pass'e cevabı olan servisin fiyatları ortaya
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    Bildiğiniz üzere Xbox'ın Xbox Game Pass isimli bir servisi bulunuyor. Bu servise siz aylık elirli bir ücret ödüyorsunuz karşılığında da geniş bir kütüphane erişiminize açılıyor. Geçtiğimiz aylarda da PlayStation'ın buna yanıt olarak geliştirdiği servisle ilgili söylentiler çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de servisin ücretine dair yeni söylentiler çıktı.

    PlayStation Scorpius
    Abonelik\İçerikler Aylık Oyunlar Oyun Kütüphanesi Streaming Klasik Oyunlar Oyun Denemeleri Ücret
    PS+ Klasik Evet Hayır Hayır Hayır Hayır $10
    PS+ Extra Evet Evet Hayır Hayır Hayır $13
    PS+ Premium Evet Evet Evet Evet Evet $16

    Sizin de yukarıda görmüş olduğunuz gibi bu servis üç farklı plana sahip. Birincisi klasik PS+ planı. Sonrasındaki planlarda ise ekstra içerikler sunuluyor. Özellikle Premium paketin dikkat çektiğini söylemek gerek. Ancak yine de Extra pakete de oyun kütüphanesi verilmesi güzel bir detay.

    Ancak dediğimiz gibi şu an için tüm bu bilgiler söylentiden ibaret. Bu ay yapılması beklenen bir State of Play ile servisin detaylarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca bu servisin ülkemize gelip gelmeyeceği de belli değil. Gelirse fiyatların ne olacağı da büyük merak konusu.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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