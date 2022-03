Söylentilere göre Mart ayında büyük bir PlayStation etklinliği geliyor

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz üzere PlayStation'ın State of Play isimli bir etkinliği bulunuyor. Bu etkinlikte PlayStation bazen birinci parti, bazen de üçüncü parti oyunlardan yeni videolar gösteriyor. Geçtiğimiz saatlerde de Mart 2022'de düzenleneceği söylenen bir State of Play'den yeni bilgiler geldi.

Mart Ayında Yeni State of Play

Çıkan bilgilere göre Mart ayında yeni bir State of Play olacak ve büyük etkinliklerden biri olacak. Etkinlikte gösterileceği söylenen duyurulara baktığımızdaysa Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, PlayStation'ın Game Pass tarzı sistemi, The Last of Us 1 Remake, FINAL FANTASY XVI ve God of War 2'yi görüyoruz.

Elbette bunların söylenti olduğunu belirtmekte tekrar fayda var. Spider-Man 2'nin ve Wolverine oyununun bu etkinlikte gösterilmeyeceğini söyleyebiliriz. Çıkan söylentilerin de aslında bir hayli mantıklı olduğunu görebiliyoruz. İlerleyen süreçte resmi açıklama gelecektir.

Mart ayında büyük bir PlayStation etklinliği gelebilir