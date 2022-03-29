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    PlayStation'ın Game Pass tarzı servisi duyuruldu: Yaklaşık 400 oyunluk bir kütüphane

    AYlardır söylentisi dolanan PlayStation'ın Xbox Game Pass tarzı abonelik servisi nihayet duyuruldu. Servis üç farklı abonelik planına sahip olacak.                  
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    PlayStation'ın Game Pass tarzı servisi duyuruldu
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    Bildiğiniz gibi Sony bir süredir PlayStation için yeni bir abonelik servisi geliştiriyor. Bu abonelik servisi de geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. 

    Bu yeni servis üç farklı plana sahip olacak ve Haziran 2022'de hayata geçecek. Şu an için erişime açılacak ülkeler açıklanmadı ancak dünya çapında bir yeniliğe gidildiğini görebiliyoruz. Ayrıca servisin önemli özelliklerinden PS Now'ın bulunmadığı ülkeler için de farklı bir plan bulunuyor. Bu yüzden ülkemizde de bu servisi görme ihtimalimiz bir hayli yüksek ancak fiyat konusunda şu an konuşmak yanlış olur. Servisin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Yenilenmiş PS Plus'ın Detayları

    1- PlayStation Plus Essential

    Yeni PS Plus'ın ilk abonelik planı PlayStation Plus Essential. PlayStation Plus Essential şu anda kullanılan PS Plus ile aynı ayrıcalıklara sahip. Fiyatı da PS Plus ile aynı olacak. Ayrıcalıklar ise şöyle:

    • Aylık 2 ücretsiz oyun.
    • Özel indirimler
    • Bulut özelliği
    • Online erişim

     2- PlayStation Plus Extra

    İkinci abonelik planı ise PlayStation Plus Extra. Amerika fiyatları ise aylık 14.99, 3 aylık 39.99 ve yıllık 99.99 dolar. Ayrıcalıkları ise şöyle:

    • PlayStation Plus Essential'daki tüm ayrıcalıklar
    • PlayStation Studios ve üçüncü parti stüdyoların oyunlarından oluşan yaklaşık 400 oyunlu bir kütüphane.

    3- PlayStation Plus Premium

    Son plan ise PlayStation Plus Premium. Amerika fiyatları ise aylık 17.99, 3 aylık 49.99 ve yıllık 119.99 dolar. Ayrıcalıkları ise şöyle: 

    • PlayStation Plus Essential ve PlayStation Plus Extra'daki tüm ayrıcalıklar.
    • 400 oyunluk kütüphaneye ek olarak 340 oyunluk bir kütüphane daha. Bu kütüphanedeki oyunlar PlayStation, PS2 ve PSP oyunları ve PS Now'daki PS3 oyunlarından oluşuyor. PlayStation, PS2 ve PSP oyunları Now olmadan da kullanılabilir.
    • PS Now'ın bulunduğu pazarlarda oyuncular tüm bu oyunları PC üzerinden bulut sistemi sayesinde oynayabilecek.
    • Oyunlar için özel deneme sürümleri.

    Bu plan ise bizim gibi PS Now'ın olmadığı ülkeler için iki farklı şekilde işleyecek. PS Now'ın olmadığı ülkelerde o ayrıcalık olmadığı için fiyat daha uygun olacak. Yani son planı daha uygun bir ücretle ama PS Now olmadan kullanacağız.

    Yenilenmiş PS Plus'ın Lansmanındaki Oyunlar

    İlk açıklamaya göre PlayStation Plus Extra üyelerine sunulacak 400 oyunluk kütüphanede Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal gibi oyunlar önemli lansman oyunları olacak. Kütüphanedeki oyunlar yenilenecek. Büyük bir ihtimalle büyük çaplı oyunlar da çıkışından belirli bir süre sonra sisteme eklenecektir. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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